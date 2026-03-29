Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.
- Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο
- Επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια με 114 προσαγωγές
- Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
- Στους δρόμους ξανά η δημοτική αστυνομία - Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές της
Η Μπαρτσελόνα επέλεξε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το καλοκαίρι του 2022 για να ηγηθεί της γραμμής κρούσης της και μόνο μετανιωμένη δεν είναι για την επιλογή της τέσσερα χρόνια αργότερα, με τον άλλοτε «μπόμπερ» των Ντόρτμουντ και Μπάγερν να δείχνει την εκτελεστική του δεινότητα και στην Ισπανία μετρώντας 117 γκολ σε 184 συμμετοχές του με την «Μπάρτσα» σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι «Μπλαουγκράνα» προσέφεραν στον Λεβαντόφσκι προσέφεραν ένα πολύ δελεαστικό ποσό, που του αποφέρει 12 εκατομμύρια ετησίως. Ωστόσο, το παρόν συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι με το μέλλον του Πολωνού να είναι ανοιχτό.
Το μέλλον του Λεβαντόφσκι
Και αυτό γιατί δεν έχει υπογράψει ανανέωση συμβολαίου και δεν γνωρίζει πού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν, με τον 37χρονο άσο να βρίσκεται πάντως στη μεταγραφική λίστα αρκετών συλλόγων, μεταξύ των οποίων της Μίλαν και της Γιουβέντους.
Από την πλευρά της η διοίκηση της Μπαρτσελόνα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να ανέβει τόσο ψηλά και να ματσάρει προσφορές από άλλες ομάδες για τον Λεβαντόφσκι, με την καταλανική εφημερίδα «Sport» να αποκαλύπτει, ωστόσο, πως οι Καταλανοί δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα ρίξουν σύντομα στο τραπέζι την πρότασή τους.
Από τα εν λόγω μέσα αναφέρεται ότι ο Λαπόρτα έχει σκοπό να προσφέρει στον αρχηγό της Πολωνίας μονοετές συμβόλαιο με 50% μείωση στις αποδοχές του. Οι άνθρωποι του κλαμπ πρώτα θα μιλήσουν με τον Λέβα και ύστερα θα καταθέσουν πρόταση, καθώς θέλουν να τον ενημερώσουν ότι από την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται ως αναπληρωματικός.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις