Η «εξωτερική πολιτική» των σεμιναρίων διαιτησίας της Super League

Αδικεί τον εαυτό του, εκτός αν συμφωνεί με αυτό που γίνεται, ο Στεφάν Λανουά, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ και αναφερόμαστε στην «εξωτερική πολιτική» των σεμιναρίων διαιτησίας. Το θέατρο του παραλόγου, από τότε που ο Γάλλος αποφάσισε να καταργήσει την τηλεκριτική διαιτησίας μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχει να κάνει με μηνύματα που στέλνονται προς τους διαιτητές από συγκεκριμένα κέντρα σχετικά με επίμαχες φάσεις των πρόσφατων αγωνιστικών.

Ποιό είναι το θέατρο του παραλόγου; Με τι έχει να κάνει; Οι επίμαχες φάσεις που επιλέγει να προβάλει ο Λανουά από το ελληνικό πρωτάθλημα χρησιμοποιούνται, με τη μορφή διαρροών, για να γίνει «εξωτερική πολιτική», πιο απλά να καλλιεργηθεί φιλοσοφία, από συγκεκριμένα κέντρα, υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων. Όλοι γνωρίζουν τι γίνεται στην διαιτησία, όλοι γνωρίζουν υπέρ ποιων ομάδων έχει αλλοιωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι διαιτητές σφυρίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό και στρώνουν χαλί στους άλλους (ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ).

Το παράλογο της προβολής

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την λογική, από τη μια ο Λανουά έχει αποφασίσει να καταργήσει την εβδομαδιαία τηλεκριτική, όμως από την άλλη πλευρά να προβάλει φάσεις από πρόσφατους αγώνες στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Το τελευταίο έχει σαν συνέπεια κάποιες να παρουσιάζονται επιλεκτικά με προφανή στόχο τη διαμόρφωση κλίματος. Όμως, το χειρότερο όλων είναι ο Λανουά, αν προτιμάτε η ΚΕΔ, να μην αντιδρά σε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο!

Ένα ακόμη σεμινάριο

Για να δούμε τι δούμε και ενόψει του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Stoiximan Super League που θα διεξαχθεί το διάστημα 2-3 Απριλίου ( την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα). Είναι το τέταρτο και τελευταίο σεμινάριο από την αρχή της σεζόν. Δεν έχει σημασία που θα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές στους αγώνες των πλέι οφ τίτλου, ο τέταρτος που τους συνοδεύει θα είναι Έλληνας. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από το επίπεδο των ξένων διαιτητών που θα ορίσει ο Λανουά.

Οι επιστολές για ξένους διαιτητές

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι επειδή η εποχή είναι δύσκολη, οι ελίτ διαιτητές έχουν να παίξουν κρίσιμους αγώνες στην Ευρώπη (προημιτελικά Champions League, Europa League, Conference League) αλλά και σημαντικούς αγώνες στα πρωταθλήματά τους, με δεδομένο ότι πλησιάζουν προς το τέλος, ο Λανουά άρχισε επαφές εδώ και μέρες για να μπορέσει να φέρει διαιτητές από το πάνω ράφι. Πιο συγκεκριμένα έστειλε επιστολές σε οκτώ ομοσπονδίες και αναμένονται τα αποτελέσματα καθώς ήδη έχει κλείσει κάποιους διαιτητές.