Εξαιρετικός ξανά ο Στογιάκοβιτς και πρόκριση στο Final Four του NCAA (vids)
Μάγεψε ξανά ο Στογιάκοβιτς και το Ιλινόι προκρίθηκε στο Final Four του NCAA μετά από 21 χρόνια.
Με μία μαγική εμφάνιση από τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, το Ιλινόι επικράτησε του Αιόβα με 71-59 και προκρίθηκε στο Final Four του NCAA, μετά από 21 χρόνια.
Ο 21χρονος γκαρντ πέτυχε 17 πόντους, με 7/9 δίποντα και 3/4 βολές, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ (δύο αμυντικά και τρία επιθετικά), ένα κλέψιμο και παράλληλα, έκανε τρία λάθη, σε 27 λεπτά συμμετοχής.
Η σπουδαία εμφάνιση του Στογιάκοβιτς
🇷🇸📷6’7 Junior, Andrej Stojakovic (@AndrejSto2) came up big for Illinois against Iowa in the #MarchMadness Elite 8:
– 17 points
– 5 rebounds
– 1 steal
He made plays when it mattered most, hitting key shots and bringing steady energy all game long. Defensively, he was locked… pic.twitter.com/1PNVtdTey5
— LayUp Hoops (@Layup_Scouting) March 29, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος σκόρερ για το Ιλινόι ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους.
Για το Αιόβα πάλεψε μόνος του ο Μπένετ Στιρτς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους (4/6 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/4 βολές) σε 40 λεπτά, ωστόσο η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρει το κολλέγιο του τη νίκη.
