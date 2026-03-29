Εξαιρετικός ξανά ο Στογιάκοβιτς και πρόκριση στο Final Four του NCAA (vids)

Με μία μαγική εμφάνιση από τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, το Ιλινόι επικράτησε του Αιόβα με 71-59 και προκρίθηκε στο Final Four του NCAA, μετά από 21 χρόνια.

Ο 21χρονος γκαρντ πέτυχε 17 πόντους, με 7/9 δίποντα και 3/4 βολές, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ (δύο αμυντικά και τρία επιθετικά), ένα κλέψιμο και παράλληλα, έκανε τρία λάθη, σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Η σπουδαία εμφάνιση του Στογιάκοβιτς

🇷🇸📷6’7 Junior, Andrej Stojakovic (@AndrejSto2) came up big for Illinois against Iowa in the #MarchMadness Elite 8:

– 17 points

– 5 rebounds

– 1 steal He made plays when it mattered most, hitting key shots and bringing steady energy all game long. Defensively, he was locked… pic.twitter.com/1PNVtdTey5 — LayUp Hoops (@Layup_Scouting) March 29, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος σκόρερ για το Ιλινόι ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους.

Για το Αιόβα πάλεψε μόνος του ο Μπένετ Στιρτς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους (4/6 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/4 βολές) σε 40 λεπτά, ωστόσο η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρει το κολλέγιο του τη νίκη.