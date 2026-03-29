Διασυρμός ξανά για τους Μπακς και εκτός play offs μετά από 10 χρόνια (95-127) – Τα αποτελέσματα του NBA
«Βαριά» ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς από τους Σαν Αντόνιο Σπερς (95-127) και εκτός play offs για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια
Οι Μιλγουόκι Μπακς μετά την ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με σκορ 127-95 εντός έδρας απώλεσαν και τις τελευταίες μαθηματικές ελπίδες που είχαν για το play in tournament και αποχαιρετούν πρόωρα τη σεζόν στο NBA.
Διαστημικός Βικτόρ Γουεμπανιάμα, με τον Γάλλο να σταματάει στους 23 πόντους, ενώ είχε 15 ριμπάουντ και έξι ασίστ. Από πλευράς Μπακς ο Τρεντ στάθηκε στο ύψος του με 18 πόντους.
Από την πρώτη κιόλας περίοδο φάνηκε η τρομερή υπεροχή των Σπερς στο παρκέ, οι οποίοι μέσα στο Μιλγουόκι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 πόντους (22-37), από το πρώτο δωδεκάλεπτο, το οποίο έληξε στο 37-24.
Η δεύτερη περίοδος ήταν ακόμη πιο καταστροφική με τους Μπακς να αδυνατούν να βγάλουν αντίδραση με τη διαφορά να εκτοξεύεται έως και το +28 (33-61), με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια την ώρα που ο φωτεινός πίνακας έγραφε 67-45.
Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στην 3η περίοδο, με τη διαφορά να κυμαίνεται σχεδόν αποκλειστικά πάνω από τους 20 πόντους, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο δωδεκάλεπτο τα «ελάφια» έδειχναν να το έχουν παρατήσει εντελώς και ηττήθηκαν με το βαρύ 127-95.
Οι Μέμφις Γκρίζλις έκαμψαν την σθεναρή αντίσταση των Σικάγο Μπουλς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με το οριακό 125-124. Οι Ατλάντα Χοκς έχουν βάλει πλώρη για την επιστροφή τους σε playoffs, αφού πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς με σκορ 128-113.
Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς με 114-118, κάνοντας αποφασιστικό βήμα εισόδου στα playoffs.
Η ήττα των Μπακς και τα αποτελέσματα του NBA:
Μιλγουόκι Μπακς – Σαν Αντόνιο Σπερς 95-127
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντιτρόιτ Πίστονς 87-109
Σάρλοτ Χόρνετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 114-118
Ατλάντα Χοκς – Σακραμέντο Κινγκς 123-113
Μέμφις Γκρίζλις – Σικάγο Μπουλς 125-124
Φοίνιξ Σανς – Γιούτα Τζαζ 134-109
