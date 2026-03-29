Αγωνία με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου – Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια προπόνησης

Συναγερμός με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και την κατάσταση της υγείας του. Ο τεχνικός της Εθνικής Ρουμανίας λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση και γνωστοποίησε ότι η κατάσταση του 80χρονου τεχνικού είναι σταθερή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ρεπορτάζ από τη Ρουμανία αναφέρουν ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία.

Τι αναφέρουν για την κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η ενημέρωση επίσης αναφέρει: «Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για διεξοδικές εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ρουμανίας θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία την προσεχή Τρίτη (31/3), ωστόσο με τα τρέχοντα δεδομένα κρίνεται αδύνατο να ταξιδέψει ο Λουτσέσκου με την αποστολή.