newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαρτίου 2026, 10:35

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

A
A
Στην «αρένα» του Τάε Κβο Ντο, κατά τη δεύτερη ημέρα του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επικράτησε ειρήνη μεταξύ των αντιπροσώπων και των διαφορετικών πράσινων φυλών. Άλλωστε, άπαντες συμφώνησαν ότι ο αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό αποτυπώθηκε τόσο στις ομιλίες όσο και στις ψηφοφορίες το βράδυ του Σαββάτου.

Όσον αφορά τους  εσωκομματικούς συσχετισμούς πάντως, στελέχη και μέλη έδωσαν ραντεβού στις σημερινές κάλπες της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Εκεί, θα μετρηθούν πλειοψηφία και μειοψηφία. Εκεί, Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Άννα Διαμαντοπούλου θα μετρήσουν δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι κατά τις ομιλίες τους απέφυγαν τους υψηλούς τόνους, εκπέμποντας ένα μήνυμα «πράσινης» ομοψυχίας.

Οι ομιλίες των πρώην προέδρων

Τον λόγο πήραν αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινήματος, ενώ αιχμηρές ήταν οι ομιλίες τόσο του Γιώργου Παπανδρέου όσο και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του υπενθυμίζοντας το ιστορικό δίλημμα «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», το οποίο και απέδωσε στον Κορνήλιο Καστοριάδη.

Δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης ως προς τη λειτουργία των θεσμών και του Κράτους Δικαίου εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μίλησε για γενικευμένη κρίση θεσμών, ενώ υπογράμμισε ότι οι υποκλοπές επικοινωνιών «έγιναν πλέον υποκλοπές των θεσμών».

Ο «απαράβατος όρος αξιοπιστίας» του Δούκα

Στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκαν αρκετά κεντρικά στελέχη του Κινήματος, τα οποία έδωσαν το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

Απαράβατο όρο για την πολιτική αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μεγαλώσει «εκλογικά, για την προοπτική της νίκης», χαρακτήρισε την απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ, ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στις αρχικές του θέσεις, ωστόσο εξέπεμψε μήνυμα ενότητας προς το συνέδριο. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ζήτημα.

Το τρίπτυχο του Γερουλάνου

«Η νίκη στις εκλογές θα έρθει με σύστημα, οργάνωση και ενότητα» δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος, υπογραμμίζοντας ότι «η ΝΔ, το πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ, η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται. Σε καμία περίπτωση». Σε πρώτο πλάνο έβαλε τη νίκη της παράταξης στις επικείμενες κάλπες, ενώ παράλληλα, σημείωσε ότι «ανήκουμε σε ένα στράτευμα αδιαίρετο. Αδιαίρετο και δυνατό απέναντι στα προβλήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα».

Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ ως απάντηση»

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη».

Οι «καθαρές κουβέντες» του Κατρίνη

Ο Μιχάλης Κατρίνης επισήμανε ότι η εξουσία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. «Καθαρές κουβέντες από εμάς, καθαρές επιλογές από τους πολίτες», σημείωσε με νόημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πεδίο συνεννόησης με τη ΝΔ.

Το «κατηγορώ» του Δουδωνή εναντίον της ΝΔ

Σφοδρή επίθεση εναντίον της ΝΔ εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτρέψει το ενδεχόμενο επανεκλογής της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη «γιατί τότε η χώρα θα είναι μη βιώσιμη». Επιπλέον, τόνισε ότι η παράταξη αντιλαμβάνεται τον ρόλο της «ως η επόμενη κυβέρνηση της χώρας».

Σημειωτέον ότι στη θεματική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ότι οι θέσεις του Κινήματος θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

Το δίπολο του Χριστοδουλάκη

Αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. «Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε; Θέλουμε ένα κόμμα συμπλήρωμα για να μην δήθεν αποσταθεροποιηθεί η χώρα; Ή ένα κόμμα που γίνεται παράταξη και είναι πρωταγωνιστής στη μεγάλη πολιτική αλλαγή; Η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως και η διαχωριστική γραμμή με τη Δεξιά, χωρίς θολά σημεία και χωρίς αστερίσκους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

Αποστολάκη: «Επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με όσους απομακρύνθηκαν»

Βάζοντας σε πρώτο πλάνο την «αδιαπραγμάτευτη πολιτική αυτονομία», η Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι «αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε. Αυτή την επίγνωση πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική ηγεμονία στο δημοκρατικό χώρο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επανασύνδεσης του ΠΑΣΟΚ με όσους απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η αναφορά του Χρηστίδη στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά

Ειδική αναφορά στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έκανε κατά την ομιλία του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης. «Και σήμερα εδώ, σε αυτή την ωραία συνάντηση την οποία κάνουμε, μπορούμε να πούμε ότι τα όνειρά μας είναι πάντοτε πολύ πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Όπως ακριβώς έλεγε η Φώφη Γεννηματά. Όπως μας έμαθε και η Φώφη Γεννηματά να πορευόμαστε. Μαζί» είπε, κατά την έναρξη της τοποθέτησής του.

Η ομοφωνία και τα 8 «κατά»

Το ενωτικό κλίμα που κυριάρχησε στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο φάνηκε και από τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επί των θέσεων, του προγράμματος και του καταστατικού. Σε καμία περίπτωση, οι ψηφοφορίες δεν θύμιζαν τις συγκρούσεις που «σφράγισαν» τις προσυνεδριακές συνεδριάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν η διακήρυξη του συνεδρίου, την οποία έγραψε ο Κώστας Σκανδαλίδης και οι προγραμματικές θέσεις, που εισηγήθηκε εκ μέρους της επιτροπής προγράμματος ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Ως προς τις καταστατικές αλλαγές που παρουσίασε ο επικεφαλής του οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του συνεδρίου Κώστας Σκανδαλίδης ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 8 «κατά» στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Η συμφωνία στη διακήρυξη και στο επίμαχο άρθρο για τη συγκυβέρνηση

Η διακήρυξη, που περιλαμβάνει το επίμαχο σημείο 13 και απορρίπτει κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε ομόφωνα. Είναι σαφές ότι ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα βρέθηκε η «χρυσή τομή», που επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να δηλώνουν δικαιωμένες.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα επισήμανε κατά την ομιλία του ο Χάρης Δούκας. Υποστήριξε ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καμία αναφορά στα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την απόρριψη της συνεργασίας του κόμματος με τη ΝΔ και «σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη με συγκεκριμένη διατύπωση».

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος επιχείρησε κατά την ομιλία του να λειτουργήσει ως «γεφυροποιός» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο πρόεδρος που το υιοθέτησε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι όπου δοκιμάστηκε αυτή η συνεργασία «γεννήθηκαν πολιτικά τέρατα».

Οι κατασταστικές αλλαγές

Σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετατρέπεται σε ενιαίο κόμμα, ενώ διασφαλίζεται η ποσόστωση των διαφορετικών τάσεων.

Επίσης, ρυθμίζονται τα θέματα των θητειών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται έως 5 πλήρεις θητείες στη Βουλή και συνολικά έως 20 χρόνια. Στην Ευρωβουλή το όριο θητείας είναι 3, δηλαδή 15 χρόνια. Ακόμη, προβλέπεται όριο 4 θητειών, δηλαδή 16 χρόνια, σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Στην πράξη, η συγκεκριμένη αλλαγή φωτογραφίζει φαινόμενα Παναγόπουλου.

Επιπλέον, η συμμετοχή του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στις εκλογές με σταυρό είναι ασυμβίβαστη.

Ασυμβίβαστο ως προς τη συμμετοχή τους στην Κεντρική Επιτροπή προβλέπεται και για όσους συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ταυτόχρονα, στα αριστίνδην μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής προστίθενται ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, εγκρίθηκε η σύσταση 13 περιφερειακών συμβουλίων, ενώ τα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος μειώθηκαν ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων. Πλέον, η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα αριθμεί  271 μέλη (από 301) και το Πολιτικό Συμβούλιο 23 (από 31).

Σημειώνεται ότι η πρόταση που προέβλεπε τη διεξαγωγή του συνεδρίου πριν από την εκλογή του προέδρου του κόμματος αποσύρθηκε λόγω έντονων διαφωνιών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ιράν: Μαίνεται ο πόλεμος ένα μήνα μετά – Απανωτοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επικαιρότητα 28.03.26

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Διπλωματία 28.03.26

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Όσα συμβαίνουν 28.03.26

Εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Όσα ειπώθηκαν 28.03.26

Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Stories 29.03.26

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Ελλάδα 29.03.26

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Euroleague 29.03.26

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Τα ευρήματα 29.03.26

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Κόσμος 29.03.26

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Παγκόσμια επιρροή 29.03.26

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Κόσμος 29.03.26 Upd: 11:41

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Euroleague 29.03.26

Η ώρα των ντέρμπι στη Euroleague πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά από… pole position, λόγω εικόνας, θέσης και… παράδοσης – Οι πιθανότητες για ιστορικά play-off και τι δείχνει το παρελθόν των μεγάλων αγώνων.

Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο