Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαρτίου 2026, 13:00

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Τα μέτρα – «ασπιρίνες» της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την αύξηση – κοροϊδία του κατώτατου μισθού ανέδειξε, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες «για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά», προσθέτοντας πως «είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα».

Ο πρωθυπουργός απαριθμεί τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη στήριξη των νοικοκυριών, ενώ ειδικά για το fuel pass αναφέρει ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα να ανοίξει «εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός».

Ο κ. Μητσοτάκης, κατ’ ουσίαν, παραδέχεται το αλαλούμ που προκλήθηκε στη δίκη για τα Τέμπη, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τις δικαιολογίες Φλωρίδη, περί «ταξιθεσίας» και συντονισμού: «Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στην ταξιθεσία των εκατοντάδων παρισταμένων μέσα στην αίθουσα. Σε εγκαταστάσεις, μάλιστα, οι οποίες κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτήν τη μεγάλη δίκη και είναι από τις πιο λειτουργικές και σύγχρονες της Ευρώπης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου και όλα, στη συνέχεια, να κυλήσουν ομαλά».

«Επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας», επισήμανε, σημειώνοντας πως «η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες» και «χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αλλά και στη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για το μεταναστευτικό, επαναλβάνοντας ότι «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ευρώπη να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια κρίση όπως εκείνη του 2015», καθώς και στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, στη μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, στην εξάρθρωση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλημέρα. Ξεκινώ και αυτήν την Κυριακή από τα διεθνή και από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις τους να είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία και τα εισοδήματα απέναντι σε αυτήν την πίεση. Ήδη ισχύει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα, όσο και σε δεκάδες προϊόντα του σούπερ μάρκετ που ισχύουν ως το τέλος Ιουνίου.

Προχωράμε, τώρα, σε μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων (diesel και βενζίνης), των λιπασμάτων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τα μέτρα έχουν ήδη εξειδικευτεί και, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η στήριξη θα καλύπτει 3 στα 4 νοικοκυριά, με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τις οικογένειες με παιδιά. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός.

Ειδικά για τους αγρότες μας, η επιδότηση στις τιμές των λιπασμάτων θα ισχύει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου. Το ύψος του προγράμματος φτάνει περίπου τα 300 εκ. ευρώ και, επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Το μήνυμά μας, συνεπώς, είναι ένα: η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα.

Όμως, πέρα από τα έκτακτα «αναχώματα» για τις κρίσεις, η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος. Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή για μια ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου -η 6η κατά σειρά από το 2021- για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται με τον βασικό μισθό. Και πλέον, η αύξηση αυτή αφορά και τους δημόσιους υπαλλήλους που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό, οι οποίοι, χάρη στη δική μας πρωτοβουλία, ακολουθούν μισθολογικά τον κατώτατο μισθού του ιδιωτικού τομέα.

Η πρόταση της κυβέρνησης -με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου- είναι να ανέβει από τα 880 σε 920 ευρώ. Αν δούμε τη συνολική εικόνα, από το 2019 όπου ο κατώτατος μισθός που παραλάβαμε ήταν 650 ευρώ, έχουν προστεθεί συνολικά τουλάχιστον 4 επιπλέον βασικοί μισθοί στην τσέπη των μισθωτών ή +3.780 ευρώ ετησίως. Σε αυτό προστίθενται και οι μειώσεις φόρων, που ειδικά για τους νέους έως 25 ετών φτάνουν μέχρι και τον μηδενισμό, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων.

Αναπροσαρμόζεται, επίσης, το επίδομα ανεργίας στα 564,98 ευρώ τον μήνα, όπως και μια σειρά από βοηθήματα και επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Με την νέα αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 12η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να συγκλίνουμε με τους μέσους μισθούς στην ΕΕ. Έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα. Η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιούνιο του 2019 ανέρχεται σε 41.5%, που σημαίνει 270 ευρώ τον μήνα ή 3.780 ευρώ το έτος (με 14 καταβολές). Ο στόχος μας για τα 950 ευρώ κατώτατο μισθό έως το 2027 είναι πλέον παραπάνω από εφικτός. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα τέλη του 2025 πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2027, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει ή να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

Αλλάζω θέμα και έρχομαι στη δίκη των Τεμπών που ήδη ξεκίνησε στη Λάρισα, υπηρετώντας το αυτονόητο χρέος όλων απέναντι στην αλήθεια και τη μνήμη των θυμάτων: να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα. Και η χώρα μας να μην ξαναζήσει ποτέ ένα τέτοιο δράμα. Επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας. Γιατί, πράγματι, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στην ταξιθεσία των εκατοντάδων παρισταμένων μέσα στην αίθουσα. Σε εγκαταστάσεις, μάλιστα, οι οποίες κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτήν τη μεγάλη δίκη και είναι από τις πιο λειτουργικές και σύγχρονες της Ευρώπης.

Πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου και όλα, στη συνέχεια, να κυλήσουν ομαλά. Χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη. Ούτε, όμως, και υποκριτικά επιχειρήματα σε όποιους -για τους δικούς τους λόγους- επιδιώκουν να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Κάτι, άλλωστε, το οποίο αμέσως κατήγγειλαν και οι ίδιες οι ενώσεις των δικαστών. Η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Με κοινό στόχο να αναδειχθεί η αλήθεια. Και η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις που οφείλονται στην κοινωνία και, πρωτίστως, στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο νομοθετικό έργο της εβδομάδας, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, στο οποίο ενσωματώθηκαν και προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και επιδιώκει να θέσει ενιαίους κανόνες σε κρίσιμους τομείς του συγκοινωνιακού συστήματος, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ενδεικτικά να αναφέρω την ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών από την ΟΣΥ ΑΕ, τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, και αυστηρότερα πρόστιμα για την εισιτηριοδιαφυγή. Σε ό,τι αφορά τα ταξί, επιλύονται χρόνια προβλήματα του κλάδου χωρίς να αλλάζει το ισχύον καθεστώς αδειών, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του αυξημένου πλέον μεταφορικού έργου.

Μιας και είμαι στο πεδίο των μεταφορών, με χαρά διαπιστώνουμε ότι η στρατηγική μας για την Οδική Ασφάλεια έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων, 148 λιγότεροι σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μας από το 1963. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παρεμβάσεων, όπως οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι, τα αλκοτέστ από την Ελληνική Αστυνομία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών, μαζί με τη δημιουργία νέων ασφαλέστερων δρόμων, όπως για παράδειγμα ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος.

Ταυτόχρονα, προχωρούν σημαντικά έργα: σύντομα παραδίδεται ο Ε65, ενώ στον ΒΟΑΚ υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υψηλός. Η οδική ασφάλεια είναι εθνική προτεραιότητα. Συνεχίζουμε με στόχο τη δραστική μείωση των τροχαίων, σε ευθυγράμμιση και με τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση κατά 50% έως το 2030.

Συνεχίζω με τις σημαντικές αποφάσεις για την αμυντική θωράκιση της χώρας που έλαβε το ΚΥΣΕΑ την περασμένη Δευτέρα. Καταρχάς, προχωρά ο σχεδιασμός για τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό «θόλο» της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με τα σχετικά «Command & Control», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την άμυνά μας. Εγκρίθηκε, επίσης, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού -μετά από πολλά χρόνια- των Φρεγατών ΜΕΚΟ που σημαίνει ότι θα έχουμε τέσσερα πλοία τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες.

Εξίσου σημαντική η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τα F-35, με το πρώτο εξ αυτών να παραδίδεται το 2028. Ακόμη, με την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε F-16 Viper και αθροίζοντας τα Rafale και τα F-35, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη. Σημαντικά βήματα γίνονται και στα μεταγωγικά αεροσκάφη, με την έγκριση της συντήρησης των C-27 και του προγράμματος υποστήριξης. Από μια περίοδο που οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες, σήμερα διαθέτουμε έναν στόλο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά βήματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια στη λαμπρή παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεών μας στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Μίλησα στην αρχή της ανασκόπησης για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις πιθανές επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό. Όπως συμφωνήσαμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ευρώπη να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια κρίση όπως εκείνη του 2015.

Γι΄ αυτό και το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Ιούνιο, θεσπίζει νέα, υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη, διαδικασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε ομαλές χρονικές περιόδους, καλύπτοντας παράλληλα καταστάσεις κρίσης και φαινόμενα εργαλειοποίησης. Κατοχυρώνει, στην πράξη, την αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής και μαζί με τον Κανονισμό των Επιστροφών, που προβλέπει ίδρυση κέντρων κράτησης εκτός της ΕΕ, εγγυάται μια αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις νέες ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την εξομάλυνση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα, παρέχοντας στις χώρες της ΕΕ την ευελιξία να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία των ατόμων που έχουν ανάγκη.

Είναι σημαντικό ότι επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός Eurodac για ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και υιοθετείται νέα κοινή διαδικασία για τα κράτη-μέλη όταν άτομα ζητούν διεθνή προστασία. Η Ελλάδα, που αποτελεί πύλη εισόδου, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε σθεναρά το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως σθεναρά δίνουμε μάχη ενάντια στα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών.

Στο πεδίο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατέγραψε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία με την εξάρθρωση πολυδαίδαλου κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών, με την εμπλοκή δεκάδων ατόμων. Από τη δράση του το κύκλωμα φαίνεται να αποκόμισε τουλάχιστον 5 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο υπολογίζονται σε 31 εκ. ευρώ. Η διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να εντοπιστεί η εκτεταμένη απάτη από τους συνήθεις ελέγχους των αρχών, ωστόσο χάρη στη μεθοδική δουλειά αρχικά της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια των αξιωματικών του ελληνικού FBI, η δράση τους εξιχνιάστηκε.

Να κλείσω με νότες πολιτισμού. Αρχικά, να πω ότι προχωράμε σε μια σημαντική πρωτοβουλία: στην ίδρυση Ειδικού Φορέα για την προστασία και την ανάδειξη της πλούσιας ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, μιας από τις πιο σημαντικές και πολυδιάστατες της Μεσογείου. Με το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του υποθαλάσσιου πολιτιστικού της πλούτου: από τους βυθισμένους οικισμούς -κάποιοι εξ αυτών από την προϊστορική εποχή, τα εμπορικά και τα πολεμικά ναυάγια της αρχαιότητας και των χρόνων του Βυζαντίου, τα λιμάνια των αρχαίων πόλεων και τις βυζαντινές λιμενικές εγκαταστάσεις, έως τις νεότερες υποθαλάσσιες υποδομές και τα ναυάγια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Ο νέος φορέας, με την ονομασία «Hellenic Underwater Cultural Heritage», δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Είναι ένα εργαλείο με αναπτυξιακό και ερευνητικό αποτύπωμα, που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας μας και ανοίγει νέες δυνατότητες για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές αρχαιότητες -συγκεκριμένα 9 αρχαία αγγεία- επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη στην αργολική γη, άλλο ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση μιας μακρόχρονης υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας. Οι συγκεκριμένες αρχαιότητες είχαν κλαπεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους μεταξύ των ετών 1970-1992 και επιστρέφουν στην πατρίδα μας, μετά από πολυετή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 2008, ατόνησε λόγω διάφορων εμποδίων και εντάθηκε τα τελευταία 6 χρόνια.

Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται και η ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, όπου τα ευρήματα θα εκτεθούν ξανά, αυτήν τη φορά με καταγεγραμμένη και τη διαδρομή τους. Διεκδικούμε, επίσης, άλλες 13 αρχαιότητες που φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο σύνολο. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο συνεργασίας, όπως απέδειξαν οι αρχές της Βουδαπέστης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού ως έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού.

Αυτά ήταν τα κυριότερα της εβδομάδας που πέρασε. Μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ρυθμούς Απριλίου και η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ήδη ξεκινήσει. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας και καλή δύναμη για τη νέα εβδομάδα που έρχεται. Τα λέμε ξανά την επόμενη Κυριακή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
To Ορμούζ στο «τραπέζι» των συνομιλιών στο Πακιστάν

To Ορμούζ στο «τραπέζι» των συνομιλιών στο Πακιστάν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

