Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαρτίου 2026, 16:45

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Η χαρακτηριστική φράση της Μιλένας Αποστολάκη, κατά την ομιλία της στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ,  ότι «απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς, υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας», προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, με την εκπρόσωπο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου, να κατηγορεί την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψήφισαν ΝΔ.

Η κυρία Σδούκου έφτασε στο σημείο, μάλιστα, να μιλήσει για «εποχές των ‘γερμανοτσολιάδων’ και της πιο ακραίας τοξικότητας», παρότι αυτό που εννοούσε η κυρία Αποστολάκη ήταν ξεκάθαρα και δεν αφορούσε στους ψηφοφόρους.

«Πανικόβλητη η  κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απαντώντας στις κατηγορίες της «γαλάζιας» εκπροσώπου.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, πελάτες».

«Είναι οι στρατιές των ‘ημετέρων’ με  τις απευθείας αναθέσεις, πελάτες. Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που θησαυρίζουν, πελάτες.   Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι’ αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» θυμήθηκε η Σδούκου

«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις ‘πράσινου ΣΥΡΙΖΑ’, αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των ‘γερμανοτσολιάδων’ και της πιο ακραίας τοξικότητας», υποστηρίζει η εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατηγορώντας την Μιλένα Αποστολάκη ότι «προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, τους αποκάλεσε ‘πελάτες της Δεξιάς’».

Σημειώνει, μάλιστα, πως «ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη», για να προσθέσει πως «δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».

«Τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη. Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται ‘δημοκρατική παράταξη’, δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

