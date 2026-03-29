Αυλαία στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής

Με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων του κόμματος ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν περίπου 5.500 σύνεδροι, οι οποίοι θα εκλέξουν τα 271 μέλη του οργάνου, ενώ οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί είναι 508.

Το μεσημέρι αναμένεται να ψηφίσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Να σημειωθεί ότι η νέα σύνθεση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ θα καθορίσει και τις μελλοντικές ισορροπίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ θα εκλέξει τον γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο.

Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι πολιτικές θέσεις, η διακήρυξη και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές.

Σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετατρέπεται σε ενιαίο κόμμα, ενώ διασφαλίζεται η ποσόστωση των διαφορετικών τάσεων.

Η συμμετοχή του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στις εκλογές με σταυρό είναι ασυμβίβαστη. Επιπλέον, ασυμβίβαστο ως προς τη συμμετοχή τους στην Κεντρική Επιτροπή προβλέπεται για όσους συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ταυτόχρονα, στα αριστίνδην μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής προστίθενται ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, ρυθμίζονται τα θέματα των θητειών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται έως 5 πλήρεις θητείες στη Βουλή και συνολικά έως 20 χρόνια. Στην Ευρωβουλή το όριο θητείας είναι 3, δηλαδή 15 χρόνια. Ακόμη, προβλέπεται όριο 4 θητειών, δηλαδή 16 χρόνια, σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Στην πράξη, η συγκεκριμένη αλλαγή φωτογραφίζει φαινόμενα Παναγόπουλου.

Τέλος, εγκρίθηκε η σύσταση 13 περιφερειακών συμβουλίων, ενώ τα καθοδηγητικά όργανα του ΠΑΣΟΚ μειώθηκαν ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Πλέον, η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα αριθμεί 271 μέλη (από 301) και το Πολιτικό Συμβούλιο 23 (από 31).