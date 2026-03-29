«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Stories 29 Μαρτίου 2026, 10:25

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Μαρτίου 1986 όταν θα αφήσει την τελευταία του πνοή στη φάρμα του στην κομητεία Ντάτσες της Νέας Υόρκης σε ηλικία 86 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, η κηδεία του θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο σόου, καθώς θα δώσουν τον «παρών» απλοί άνθρωποι αλλά και διασημότητες, όπως ο μποξέρ Φλόιντ Πάτερσον και ο χορευτής Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ. Όλοι ήθελαν να πουν «αντίο» στον Τζέιμς Κάγκνεϊ.

Μπορεί στους νέους σήμερα να μην λέει τόσα πολλά το όνομά του, αλλά στη «Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ» ο βραβευμένος ηθοποιός ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της μεγάλης οθόνης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Όρσον Γουέλς τον χαρακτήρισε «ίσως τον σπουδαιότερο ηθοποιό που εμφανίστηκε ποτέ μπροστά σε κάμερα».

Καθιερώθηκε με την εικόνα του σκληρού, του τύπου που δεν τα παρατάει ποτέ. Παράλληλα, όπως όλοι οι σταρ εκείνη την εποχή, τραγουδούσε και χόρευε πάνω στη σκηνή. Κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1943 για την ερμηνεία του στην ταινία Yankee Doodle Dandy και το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό άνδρα ηθοποιό.

Φτώχεια, μποξ και εργασία

Ο Τζέιμς Φράνσις Κάγκνεϊ Τζούνιορ, γεννήθηκε το 1899 στις φτωχογειτονιές του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του ήταν ιρλανδικής καταγωγής, με τον συνονόματο πατέρα του να δουλεύει ως μπάρμαν και να ασχολείται ερασιτεχνικά με την πυγμαχία. Ήταν το δεύτερο από τα επτά παιδιά της πάμφτωχης οικογένειας, ενώ ως βρέφος ήταν φιλάσθενο, τόσο που η μητέρα του φοβόταν ότι θα τον έχανε, όπως συνέβη και με δυο ακόμη αδέλφια του.

Αποφοίτησε από το λύκειο Στάιβεσαντ της Νέας Υόρκης και φοίτησε στο Κολούμπια. Νέος, δούλεψε σε διάφορες δουλειές, από αντιγραφέας στην εφημερίδα New York Sun και επιμελητής βιβλίων στη Δημόσια Βιβλιοθήκη έως νυχτερινός θυρωρός, δίνοντας όλα τα λεφτά στην οικογένειά του.

Η γνωριμία του με την Φλόρενς Τζέιμς τον βοήθησε να φτάσει μέχρι την υποκριτική, όταν ακόμη δούλευε πυρετωδώς για να τα βγάλει πέρα και να συνεισφέρει στην οικογένειά του. Θα ξεκινήσει να χορεύει κλακέτες – μία γνώση που συνέβαλε στο να κερδίσει το Όσκαρ – και ταυτόχρονα θα ασχοληθεί με την ερασιτεχνική πυγμαχία, στην κατηγορία ελαφρών βαρών. Οι προπονητές του τον ενθάρρυναν να γίνει επαγγελματίας μποξέρ, αλλά η μητέρα του δεν το επέτρεψε.

Η επαφή του με το σινεμά ήταν ασυνήθιστη. Οι επισκέψεις του σε μια θεία του στο Μπρούκλιν, απέναντι από τα στούντιο της Vitagraph και η περιέργειά του να βλέπει κρυφά τα γυρίσματα των ταινιών του Τζον Μπάνι, τον έφεραν στο θέατρο, να κάνει τα σκηνικά σε μια κινέζικη παντομίμα. Αρχικά αρκούνταν μόνο σε δουλειές των παρασκηνίων και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για το πάλκο. Ένα βράδυ, όμως, που αρρώστησε ένας ηθοποιός, ο Κάγκνεϊ θα πάρει τη θέση του, καθώς ήξερε τον ρόλο απ’ έξω, λόγω της φωτογραφικής του μνήμης.

Ο δρόμος προς το Χόλιγουντ

Το 1919, θα πάρει έναν χορευτικό ρόλο στο θεατρικό έργο «Every Sailor», πείθοντας τους παραγωγούς για το ταλέντο του. Ήταν τα πρώτα του βήματα προς την ηθοποιία, καθώς, μετά από αρκετές περιπέτειες και θεατρικές περιπλανήσεις, θα τον φέρουν μέχρι και στο Μπρόντγουεϊ, θα γίνει αναγνωρισμένος δάσκαλος χορού και πειστικός ερμηνευτής, κάτι που τον έστειλε στην αγκαλιά της Warner.

Βλέποντάς τον ο Αλ Τζόνσον στο θέατρο, θα καταλάβει τις δυνατότητές του στο σινεμά και τον προσέλαβε για να παίξει στο φιλμ «Διακοπές των Αμαρτωλών», που προβλήθηκε το 1930, για έναν ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του, αυτόν του Χάρι Ντελάνο, ενός σκληρού τύπου που γίνεται δολοφόνος αλλά προκαλεί τη συμπάθεια στο κοινό.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία θα έρθει άμεσα, το 1931, όταν θα πρωταγωνιστήσει στο κλασικό γκανγκστερικό φιλμ του Γουίλιαμ Γουέλμαν «Ο Εχθρός της Κοινωνίας», έχοντας δίπλα του την Τζιν Χάρλοου. Ο Κάγκνεϊ θα γνωρίσει την αποθέωση ως «αδίστακτος κακός», ενώ στα αξιοπερίεργα πρέπει να καταγραφεί ότι αρχικά είχε επιλεγεί για τον ρόλο του «καλού», κάτι που άλλαξε από τα πρώτα γυρίσματα, λόγω της αδυναμίας του συμπρωταγωνιστή Έντουαρντ Γουντς να είναι πειστικός. Με το τέλος των γυρισμάτων, ο πολύπειρος Γουέλμαν, είπε στον Κάγκνεϊ «μικρέ, τώρα είσαι πρωταγωνιστής!».

Ήταν η πρώτη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, που έφερε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια εισπράξεις και αρκετοί υποστηρίζουν ότι όλα οφείλονται σε μία πρωτοποριακή σκηνή, που έμεινε κλασική, στην οποία ο Κάγκνεϊ λιώνει μισό γκρέιπφρουτ στο πρόσωπο της Μέι Κλαρκ.

Το Όσκαρ για μιούζικαλ

Οι επιτυχίες του Κάγκνεϊ, θα τον κάνουν τον πιο ακριβοπληρωμένο ηθοποιό στο Χόλιγουντ, καθώς εκτός από τους ρόλους του σκληρού, θα διαπρέψει με ότι καταπιαστεί, από κωμωδίες και μιούζικαλ, μέχρι δράματα και γουέστερν.

Το 1942 θα κερδίσει με το μιούζικαλ «Ο Ουρανός της Δόξας», σε σκηνοθεσία Μάικλ Κέρτιζ, το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, κάτι που του χρώσταγε η Ακαδημία ακόμη και από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη.

Οι μεγάλες του αγάπες

Ο Κάγκνεϊ, που θα παντρευτεί στα 22 του την Φράνσις Γουίλαρντ Βέρνον και θα ζήσουν μαζί μέχρι το τέλος του, κράτησε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αγαπούσε τη γη, τα άλογα, τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη.

Ο Τζέιμς Κάγκνεϊ, πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του ως συνταξιούχος, πέρα από ελάχιστες τις κινηματογραφικές εμφανίσεις του, μεταξύ άλλων και στο δραματικό φιλμ του Μίλος Φόρμαν «Ragtime», που έπαιξε μόλις πέντε χρόνια πριν πεθάνει σε ηλικία 86 ετών από καρδιακή προσβολή.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες στα γυρίσματα, όταν έφτασε στο Σαουθάμπτον, όπου είχε στηθεί το πλατό, έγινε ένας ανεπανάληπτος πανικός από αμέτρητους θαυμαστές του, ενώ σε πολλές σκηνές οι έμπειροι συμπρωταγωνιστές του, έχασαν τα λόγια τους μπροστά του, μένοντας άναυδοι μπροστά σε έναν ζωντανό θρύλο, έναν ηθοποιό που μάγεψε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση

Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση

Stories
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
The Good Life 27.03.26

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Σύνταξη
Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Raye: Η μεγάλη επιστροφή με έναν δίσκο που δίνει ξανά ψυχή στην ποπ μουσική

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μουντιάλ χωρίς brands
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
Euroleague 29.03.26

O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Σύνταξη
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

