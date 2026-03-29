Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα με ένα αναδρομικό βίντεο, το οποίο ξυπνά μνήμες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Η θρυλική εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας σε ταινίες περασμένων, χρυσών δεκαετιών.

«Αστέρι στο παράθυρο»

Στο βίντεο της Φίνος Φιλμ, ακούμε την Μαρινέλλα να ερμηνεύει το τραγούδι «Αστέρι στο παράθυρο» σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το «Αστέρι στο παράθυρο» ακούστηκε στην ταινία «Γυμνοί στο δρόμο» (1969) σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και παραγωγή της Φίνος Φιλμ.

Η ταινία ακολουθεί την νεαρή Ξένια, η οποία ερωτεύεται έναν εργάτη ονόματι Ανδρέα, ο οποίος κατοικεί στη γειτονιά της. Η αγάπη τους όμως, αποδεικνύεται δύσκολος δρόμος, εξαιτίας των προκαταλήψεων της κοινωνίας της εποχής.

«Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά», ανέφερε σε λακωνικό τόνο η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρινέλλα στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Μαρινέλλα συμμετείχε σε σημαντικές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του ’60.

Μαζί με τον Στέλιος Καζαντζίδη, συμμετείχαν στην κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Για ‘μας ποτέ μη ξημερώσει», «Ζιγκουάλα» και «Αλλάξανε τα πράγματα», ενώ στην ταινία «Αδίστακτοι» (1965), βλέπουμε τον Νίκο Κούρκουλο να σηκώνεται απ’ το τραπέζι και να τραγουδά με τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλλα το «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός».

Στην ταινία «Δεν μπορούν να μας χωρίσουν» σε σκηνοθεσία Χρήστου Κυριακόπουλου, Μαρινέλλα και Καζαντζίδης ερμηνεύουν το τραγούδι «Με το βοριά» σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου και μουσική Γιώργου Ζαμπέτα.

Επίσης, ιδιαίτερη μνέια αξίζει η ερμηνεία της Μαρινέλλας στο μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» (1968), στο οποίο τραγούδησε το «Ανοιξε πέτρα».

Η ταινία ήταν σε παραγωγή της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη και σε μουσική σύνθεση του Μίμη Πλέσσα.

Πρωταγωνίστησαν οι Μαίρη Χρονοπούλου, Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος και Λάκης Κομνηνός.

Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 28 Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών.