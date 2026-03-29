magazin
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Φίνος Φιλμ λέει ένα νοσταλγικό αντίο στη Μαρινέλλα
Culture Live 29 Μαρτίου 2026, 18:10

Στο αποχαιρετιστήριο βίντεο της Φίνος Φιλμ, ακούμε την Μαρινέλλα να ερμηνεύει το τραγούδι «Αστέρι στο παράθυρο» σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Σύνταξη
A
A
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα με ένα αναδρομικό βίντεο, το οποίο ξυπνά μνήμες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Η θρυλική εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας σε ταινίες περασμένων, χρυσών δεκαετιών.

«Αστέρι στο παράθυρο»

Στο βίντεο της Φίνος Φιλμ, ακούμε την Μαρινέλλα να ερμηνεύει το τραγούδι «Αστέρι στο παράθυρο» σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το «Αστέρι στο παράθυρο» ακούστηκε στην ταινία «Γυμνοί στο δρόμο» (1969) σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και παραγωγή της Φίνος Φιλμ.

Η ταινία ακολουθεί την νεαρή Ξένια, η οποία ερωτεύεται έναν εργάτη ονόματι Ανδρέα, ο οποίος κατοικεί στη γειτονιά της. Η αγάπη τους όμως, αποδεικνύεται δύσκολος δρόμος, εξαιτίας των προκαταλήψεων της κοινωνίας της εποχής.

«Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά», ανέφερε σε λακωνικό τόνο η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρινέλλα στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Μαρινέλλα συμμετείχε σε σημαντικές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του ’60.

Μαζί με τον Στέλιος Καζαντζίδη, συμμετείχαν στην κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Για ‘μας ποτέ μη ξημερώσει», «Ζιγκουάλα» και «Αλλάξανε τα πράγματα», ενώ στην ταινία «Αδίστακτοι» (1965), βλέπουμε τον Νίκο Κούρκουλο να σηκώνεται απ’ το τραπέζι και να τραγουδά με τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλλα το «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός».

Στην ταινία «Δεν μπορούν να μας χωρίσουν» σε σκηνοθεσία Χρήστου Κυριακόπουλου, Μαρινέλλα και Καζαντζίδης ερμηνεύουν το τραγούδι «Με το βοριά» σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου και μουσική Γιώργου Ζαμπέτα.

Επίσης, ιδιαίτερη μνέια αξίζει η ερμηνεία της Μαρινέλλας στο μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» (1968), στο οποίο τραγούδησε το «Ανοιξε πέτρα».

Η ταινία ήταν σε παραγωγή της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη και σε μουσική σύνθεση του Μίμη Πλέσσα.

Πρωταγωνίστησαν οι Μαίρη Χρονοπούλου, Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος και Λάκης Κομνηνός.

Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 28 Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream magazin
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Νικόλαος Κώτσης
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο