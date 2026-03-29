Στον πλανήτη Δία, οι κεραυνοί ξεσπούν με ισχύ πυρηνικού όπλου
Επιστήμες 29 Μαρτίου 2026, 17:23

Οι κεραυνοί στις πελώριες καταιγίδες του Δία είναι έως και 10.000 φορές πιο ισχυροί από ό,τι στη Γη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ο Δίας, ο γίγαντας του Ηλιακού Συστήματος, είναι γνωστός για τις πελώριες καταιγίδες του που μαίνονται ακόμα και για αιώνες, όπως η περίφημη Ερυθρά Κηλίδα. Και οι υπερκαταιγίδες του πλανήτη αποκαλύπτεται ότι τροφοδοτούν υπερκεραυνούς.

Μελέτη που βασίστηκε σε μετρήσεις της αποστολής Junο της NASA εκτιμά ότι ακόμα και οι πιο ασθενικοί κεραυνοί στον Δία είναι ισχυροί περίπου όσο οι γήινοι. Σε πολλές περιπτώσεις όμως οι ηλεκτρικές εκκενώσεις απελευθερώνουν 100 με 10.000 φορές περισσότερη ενέργεια.

Στη Γη, ένας μέσος κεραυνός απελευθερώνει ένα gigajoule ενέργειας, αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες περίπου 200 νοικοκυριών για μια ώρα. Κι αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρότεροι κεραυνοί στον Δία ξεσπούν με ενέργεια 10.000 gigajoule, η οποία αντιστοιχεί με 2.400 τόνους TNT, το ένα έκτο της ενέργειας που απελευθέρωσε η πυρηνική βόμβα της Χιροσίμα.

Και δεδομένου ότι αρκετοί κεραυνοί ξεσπούν κάθε δευτερόλεπτο στις καταιγίδες του Δία, η συνολική απελευθέρωση ενέργειας φτάνει τα επίπεδα πυρηνικού πολέμου.

Συστήματα καταιγίδων γύρω από τον νότιο πόλο του Δία σε εικόνα της αποστολής Juno (NASA)

Ο Δίας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και άλλα αέρια, όμως ο μηχανισμός που γεννά κεραυνούς πιστεύεται ότι είναι ίδιος με αυτόν στη Γη: σύννεφα υδρατμών και παγοκρυστάλλων που συσσωρεύουν στατικό ηλεκτρισμό λόγω τριβής.

Η συσσώρευση φορτίων δημιουργεί μεγάλες ηλεκτρικές τάσεις, οι οποίες εκτονώνονται με ηλεκτρικές εκκενώσεις. Στη Γη, οι εκκενώσεις αυτές συχνά συνδέουν το έδαφος με τα σύννεφα. Στον Δία, ο οποίος δεν έχει σταθερή επιφάνεια, οι κεραυνοί κινούνται από σύννεφο σε σύννεφο.

Η νέα εκτίμηση βασίζεται σε μετρήσεις του σκάφους Juno, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Δία από το 2016 και διαθέτει ραδιόμετρο, όργανο που καταγράφει τις εκπομπές μικροκυμάτων από τους κεραυνούς.

Λάμψεις από κεραυνούς είχαν καταγραφεί στη νυχτερινή πλευρά του Δία ήδη από τα σκάφη Voyager το 1979. Γενικά όμως είναι δύσκολο να γίνουν ορατοί, δεδομένου ότι συχνά καλύπτονται από υπερκείμενα στρώματα νεφών.

Η κίτρινη γραμμή ανιστοιχεί στη διαδρομή του Juno πάνω από μια καταιγίδα το 2022. Οι μπλε κύκλοι συμβολίζουν μεμονωμένους κεραυνούς (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson (JunoCam), Wong et al. (2026, AGU Advances; HST and Juno MWR)

Το Juno μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και αυτούς τους κρυφούς κεραυνούς, δεν μπορεί όμως να προσδιορίσει τη θέση τους. Η ομάδα του Μάικλ Ουόνγκ, ερευνητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, βρήκε τη λύση χρησιμοποιώντας εικόνες του τηλεσκοπίου Hubble και της κάμερας του Junο για να εντοπίσει και να παρακολουθήσει με ακρίβεια τέσσερις συγκεκριμένες καταιγίδες το 2021 και το 2022.

«Δεδομένου ότι είχαμε τις ακριβείς τοποθεσίες, μπορούσαμε να μετρήσουμε άμεσα την ισχύ» είπε ο Ουόνγκ, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο AGU Advances.

Οι καταιγίδες είχαν διάμετρο αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων και έδιναν κατά μέσο όρο τρεις κεραυνούς ανά δευτερόλεπτο, αναφέρουν οι ερευνητές.

Όπως επισήμανε ο Ουόνγκ, οι κεραυνοί του Δία μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ακόμα ισχυρότεροι από τις εκτιμήσεις, καθώς δεν εκπέμπουν μόνο μικροκύματα και ορατό φως αλλά και θερμική, ακουστική και χημική ενέργεια. Επιπλέον, επειδή τα μήκη κύματος στην ακτινοβολία είναι διαφορετικά από ό,τι στη Γη, οι υπολογισμοί πάσχουν από έναν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι κεραυνοί στον Δία δεν αποκλείεται να είναι ακόμα και ένα εκατομμύριο φορές ισχυρότεροι από ό,τι στη Γη.

World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
To Ορμούζ στο «τραπέζι» των συνομιλιών στο Πακιστάν

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

