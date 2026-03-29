Ο Τραμπ μπλοκάρει τα offshore αιολικά – Πιέζει τις εταιρείες να επενδύσουν σε υδρογονάνθρακες

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να σταματήσει τα εναπομείναντα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, προσφέροντας άλλα deal στις εταιρείες που τα αναπτύσσουν, κατευθύνοντας επενδύσεις στον τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες με αρκετές εταιρείες που διαθέτουν μισθώσεις για υπεράκτια αιολικά έργα, προκειμένου να τις πείσει να συνάψουν συμφωνίες όπως αυτή που επιτεύχθηκε με την TotalEnergies τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και προέβησαν σε δηλώσεις στους Financial Times.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι τα έργα αποτελούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια λόγω παρεμβολών στα ραντάρ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία θα αποζημιωθεί για το ποσό των σχεδόν 1 δισ. δολαρίων που είχε επενδύσει στην υπεράκτια αιολική της μίσθωση και θα επενδύσει τα κεφάλαια σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νέα φάση στον αγώνα Τραμπ κατά υπεράκτιων αιολικών

Οι συζητήσεις σηματοδοτούν μια νέα φάση στον αγώνα της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιγράψει ως τη «χειρότερη… πιο ακριβή μορφή ενέργειας».

Οι προσπάθειες για την αναστολή έργων στις ΗΠΑ είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα. Η πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ συνέβαλε στην αναστολή του έργου «Beacon Wind», μιας κοινοπραξίας μεταξύ της BP και της Jera, μιας ιαπωνικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, μια σειρά εντολών «αναστολής εργασιών» που εξέδωσε η κυβέρνηση κατά υπεράκτιων αιολικών έργων υπό την ηγεσία των Ørsted, Dominion Energy και Equinor έχει ανασταλεί από δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αγωγών που άσκησαν οι εταιρείες.

Η στρατηγική της κυβέρνησης έχει στραφεί προς την παροχή κινήτρων στις εταιρείες να παραιτηθούν από τις μισθώσεις τους — ορισμένες από τις οποίες κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια — και να διοχετεύσουν αντ’ αυτού τα κεφάλαια σε έργα ορυκτών καυσίμων.

Δεκάδες υπεράκτια αιολικά πάρκα με αμφίβολο μέλλον

Υπάρχουν 43 ενεργές μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων στα ανοικτά των ακτών των ΗΠΑ. Πέντε μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ ανήκουν σε έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής ή παράγουν ήδη ηλεκτρική ενέργεια, όπως το Revolution Wind της Ørsted και το Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy.

Μεταξύ των κατόχων μισθώσεων για υπεράκτια αιολικά πάρκα συγκαταλέγεται μια κοινοπραξία της πορτογαλικής εταιρείας EDP και της γαλλικής Engie, η οποία κατέχει μίσθωση αξίας 120 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια.

Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Invenergy, με έδρα το Σικάγο, διαθέτει τέσσερις μισθώσεις στις ανατολικές και δυτικές ακτές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας τοποθεσίας κοντά στη Νέα Υόρκη, την οποία απέκτησε, μαζί με την energyRe, έναντι 645 εκατ. δολαρίων.

Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας RWE κατέβαλε 1,1 δισ. δολάρια το 2022 για μια μίσθωση στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, με δυνατότητα φιλοξενίας αρκετών ανεμογεννητριών για την τροφοδοσία 1,1 εκατ. νοικοκυριών. Επίσης, κατέβαλε 4,3 εκατ. δολάρια για μια μίσθωση στον Κόλπο του Μεξικού και 157,7 εκατ. δολάρια για μια μίσθωση στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

Ο δρόμος προς τη σύναψη συμφωνίας είναι πιο ξεκάθαρος για ορισμένες εταιρείες σε σχέση με άλλες. Ενώ η Invenergy και η RWE έχουν πραγματοποιήσει και σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, η Engie και η EDP είναι εταιρείες που εστιάζουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Ιδανικά, θα ήθελαν να λάβουν πληρωμή και να βρουν μια διέξοδο, αν αυτό είναι δυνατό, αλλά σε αντίθεση με την Total, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή δεσμευόμενοι να επενδύσουν σε ορυκτά καύσιμα», δήλωσε πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. «Το ερώτημα είναι αν μπορούν να βρουν έναν μηχανισμό που να λειτουργεί.»

Ορισμένα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας βρίσκονται επίσης κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Equinor, Anders Opedal, δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν οποιαδήποτε προσφορά της αμερικανικής κυβέρνησης θα ήταν σχετική με το έργο Empire Wind της εταιρείας, προσθέτοντας ότι αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 60%.

«Νομίζω ότι το σημείο εκκίνησης είναι αρκετά διαφορετικό, σε σύγκριση με αυτό που ανακοινώθηκε [αυτή την εβδομάδα]», δήλωσε σε συνέντευξή του στη FT.

Οι εταιρείες Invenergy και energyRe δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια, ενώ η EDP αρνήθηκε να απαντήσει.

Ένας εκπρόσωπος της Engie δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «τακτική επικοινωνία με τις αρχές» σχετικά με τα τρία αιολικά της έργα στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν τεθεί σε αναστολή.

Ο Markus Krebber, διευθύνων σύμβουλος της RWE, δεν θέλησε να σχολιάσει αν η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον σχετικά με τη μίσθωση. Ωστόσο, ανέφερε ότι ένα πράγμα που έχει μάθει είναι ότι η αντιπαράθεση με οποιαδήποτε κυβέρνηση σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής δεν αποτελεί σοφή απόφαση.

«Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τον πυρηνικό τομέα και προσφύγαμε στα δικαστήρια, όπου λάβαμε μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Λάβαμε αποζημίωση για να αποχωρήσουμε από τον τομέα του άνθρακα. Και εδώ τώρα λαμβάνουν αποζημίωση για να αποχωρήσουν από τον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας», δήλωσε σε συνέντευξή του στην FT στο Χιούστον.

Πηγή: OT.gr