Ο Τραμπ μπλοκάρει τα offshore αιολικά – Πιέζει τις εταιρείες να επενδύσουν σε υδρογονάνθρακες
Περιβάλλον 29 Μαρτίου 2026, 15:25

Ο Τραμπ μπλοκάρει τα offshore αιολικά – Πιέζει τις εταιρείες να επενδύσουν σε υδρογονάνθρακες

Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες που κατέχουν άδειες εκμετάλλευσης για την κατασκευή offshore εγκαταστάσεων .

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να σταματήσει τα εναπομείναντα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, προσφέροντας άλλα deal στις εταιρείες που τα αναπτύσσουν, κατευθύνοντας επενδύσεις στον τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες με αρκετές εταιρείες που διαθέτουν μισθώσεις για υπεράκτια αιολικά έργα, προκειμένου να τις πείσει να συνάψουν συμφωνίες όπως αυτή που επιτεύχθηκε με την TotalEnergies τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και προέβησαν σε δηλώσεις στους Financial Times.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι τα έργα αποτελούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια λόγω παρεμβολών στα ραντάρ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία θα αποζημιωθεί για το ποσό των σχεδόν 1 δισ. δολαρίων που είχε επενδύσει στην υπεράκτια αιολική της μίσθωση και θα επενδύσει τα κεφάλαια σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νέα φάση στον αγώνα Τραμπ κατά υπεράκτιων αιολικών

Οι συζητήσεις σηματοδοτούν μια νέα φάση στον αγώνα της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιγράψει ως τη «χειρότερη… πιο ακριβή μορφή ενέργειας».

Οι προσπάθειες για την αναστολή έργων στις ΗΠΑ είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα. Η πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ συνέβαλε στην αναστολή του έργου «Beacon Wind», μιας κοινοπραξίας μεταξύ της BP και της Jera, μιας ιαπωνικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, μια σειρά εντολών «αναστολής εργασιών» που εξέδωσε η κυβέρνηση κατά υπεράκτιων αιολικών έργων υπό την ηγεσία των Ørsted, Dominion Energy και Equinor έχει ανασταλεί από δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αγωγών που άσκησαν οι εταιρείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι τα έργα αποτελούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια λόγω παρεμβολών στα ραντάρ.

Η στρατηγική της κυβέρνησης έχει στραφεί προς την παροχή κινήτρων στις εταιρείες να παραιτηθούν από τις μισθώσεις τους — ορισμένες από τις οποίες κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια — και να διοχετεύσουν αντ’ αυτού τα κεφάλαια σε έργα ορυκτών καυσίμων.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «απάτη» την κλιματική αλλαγή και κηρύσσει πόλεμο στις ΗΠΑ

Δεκάδες υπεράκτια αιολικά πάρκα με αμφίβολο μέλλον

Υπάρχουν 43 ενεργές μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων στα ανοικτά των ακτών των ΗΠΑ. Πέντε μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ ανήκουν σε έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής ή παράγουν ήδη ηλεκτρική ενέργεια, όπως το Revolution Wind της Ørsted και το Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy.

Μεταξύ των κατόχων μισθώσεων για υπεράκτια αιολικά πάρκα συγκαταλέγεται μια κοινοπραξία της πορτογαλικής εταιρείας EDP και της γαλλικής Engie, η οποία κατέχει μίσθωση αξίας 120 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια.

Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Invenergy, με έδρα το Σικάγο, διαθέτει τέσσερις μισθώσεις στις ανατολικές και δυτικές ακτές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας τοποθεσίας κοντά στη Νέα Υόρκη, την οποία απέκτησε, μαζί με την energyRe, έναντι 645 εκατ. δολαρίων.

Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας RWE κατέβαλε 1,1 δισ. δολάρια το 2022 για μια μίσθωση στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, με δυνατότητα φιλοξενίας αρκετών ανεμογεννητριών για την τροφοδοσία 1,1 εκατ. νοικοκυριών. Επίσης, κατέβαλε 4,3 εκατ. δολάρια για μια μίσθωση στον Κόλπο του Μεξικού και 157,7 εκατ. δολάρια για μια μίσθωση στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

Ο δρόμος προς τη σύναψη συμφωνίας είναι πιο ξεκάθαρος για ορισμένες εταιρείες σε σχέση με άλλες. Ενώ η Invenergy και η RWE έχουν πραγματοποιήσει και σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, η Engie και η EDP είναι εταιρείες που εστιάζουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Ιδανικά, θα ήθελαν να λάβουν πληρωμή και να βρουν μια διέξοδο, αν αυτό είναι δυνατό, αλλά σε αντίθεση με την Total, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή δεσμευόμενοι να επενδύσουν σε ορυκτά καύσιμα», δήλωσε πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. «Το ερώτημα είναι αν μπορούν να βρουν έναν μηχανισμό που να λειτουργεί.»

Ορισμένα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας βρίσκονται επίσης κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Equinor, Anders Opedal, δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν οποιαδήποτε προσφορά της αμερικανικής κυβέρνησης θα ήταν σχετική με το έργο Empire Wind της εταιρείας, προσθέτοντας ότι αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 60%.

«Νομίζω ότι το σημείο εκκίνησης είναι αρκετά διαφορετικό, σε σύγκριση με αυτό που ανακοινώθηκε [αυτή την εβδομάδα]», δήλωσε σε συνέντευξή του στη FT.
Οι εταιρείες Invenergy και energyRe δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια, ενώ η EDP αρνήθηκε να απαντήσει.

Ένας εκπρόσωπος της Engie δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «τακτική επικοινωνία με τις αρχές» σχετικά με τα τρία αιολικά της έργα στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν τεθεί σε αναστολή.

Ο Markus Krebber, διευθύνων σύμβουλος της RWE, δεν θέλησε να σχολιάσει αν η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον σχετικά με τη μίσθωση. Ωστόσο, ανέφερε ότι ένα πράγμα που έχει μάθει είναι ότι η αντιπαράθεση με οποιαδήποτε κυβέρνηση σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής δεν αποτελεί σοφή απόφαση.

«Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τον πυρηνικό τομέα και προσφύγαμε στα δικαστήρια, όπου λάβαμε μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Λάβαμε αποζημίωση για να αποχωρήσουμε από τον τομέα του άνθρακα. Και εδώ τώρα λαμβάνουν αποζημίωση για να αποχωρήσουν από τον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας», δήλωσε σε συνέντευξή του στην FT στο Χιούστον.

Πηγή: OT.gr

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα.

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
