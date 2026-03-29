Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Ο αστροναύτης που προκάλεσε μια πρωτοφανή ιατρική κρίση στη NASA τον περασμένο Ιανουάριο έλυσε τελικά τη σιωπή του. Το μυστήριο ωστόσο παραμένει, καθώς δήλωσε ότι οι γιατροί αδυνατούν να βρουν εξήγηση.
Ο Μάικ Φίνκε, αποκάλυψε στο Associated Press ότι έτρωγε το δείπνο του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό(ISS) στις 7 Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν από έναν προγραμματισμένο διαστημικό περίπατο που επρόκειτο να αναλάβει την επομένη.
Ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Οι υπόλοιποι αστροναύτες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζεύτηκαν γύρω του «σε δευτερόλεπτα». Γρήγορα ζήτησαν βοήθεια από γιατρούς στο έδαφος.
«Συνέβη στα καλά καθούμενα. Ήταν απίστευτα γρήγορο» δήλωσε στο AP από το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον. Δεν θυμάται να νιώθει πόνο» είπε.
Ο διαστημικός περίπατος ακυρώθηκε και η NASA ανακοίνωσε στις 8 Ιανουαρίου την εσπευσμένη επιστροφή του Φίνκε πίσω στη Γη. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία τους που αναγκάστηκε να τερματίσει πρόωρα μια αποστολή λόγω ιατρικού επείγοντος.
Ο Φίνκε, απόστρατος σμήναρχος, 59 ετών, είπε ότι το περιστατικό αφασίας διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Όταν συνήλθε ένιωθε μια χαρά και συνεχίζει μέχρι τώρα να νιώθει υγιής. Δεν έχει ξαναπάθει κάτι παρόμοιο στη ζωή του, είπε.
Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις με τον υπερηχογράφο του ISS ήταν χρήσιμες και γιατροί απέκλεισαν την πιθανότητα εμφράγματος. Δεν έχουν εξήγηση για το συμβάν, δεν αποκλείουν όμως να σχετίζεται με τις συνολικά 549 ημέρες που έχει ζήσει στο Διάστημα.
Η παραμονή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας και η κοσμική ακτινοβολία του Διαστήματος είναι γνωστό ότι προκαλούν μια ποικιλία ιατρικών προβλημάτων, όπως ατροφία των μυών και των οστών.
Μέχρι σήμερα η NASA δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό, σεβόμενη το ιατρικό απόρρητο των αστροναυτών της,
Τον περασμένο μήνα ο Φίνκε ανακοίνωσε με δική του πρωτοβουλία πως ήταν αυτός το εμπλεκόμενο πρόσωπο.
Είπε ότι μέχρι και σήμερα νιώθει άσχημα που χρειάστηκε να ακυρωθεί ο διαστημικός περίπατος, ο οποίος θα ήταν ο δέκατος στη δική του καριέρα και ο πρώτος για τη συνάδελφό του Ζϊνα Κάρντμαν.
Η Κάρντμαν επέστρεψε μαζί του στη Γη στις 15 Ιανουαρίου, πάνω από ένα μήνα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με σκάφος της SpaceX που βρισκόταν ήδη σταθμευμένο στον ISS.
Ο Φίνκε είπε πως σταμάτησε να ζητάει συγγνώμη από όλους με εντολή του διοικητή της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν.
