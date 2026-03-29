science
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29 Μαρτίου 2026, 14:05

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εδώ και πάνω από έναν αιώνα οι επιστήμονες κυνηγούσαν το (άπιαστο) όνειρο της ινσουλίνης σε χάπι. Ένα όνειρο που είχε αποδειχθεί… απατηλό καθώς ένζυμα του πεπτικού συστήματος διασπούσαν την ορμόνη προτού εκείνη καταφέρει να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι και σήμερα οι ασθενείς με διαβήτη που χρειάζονται την πολύτιμη ινσουλίνη για να επιβιώνουν αναγκάζονται να κάνουν καθημερινές ενέσεις.

«Κλειδί» ένα κυκλικό πεπτίδιο

Τώρα όμως ερευνητές του Πανεπιστημίου Kumamoto στην Ιαπωνία πιστεύουν ότι βρήκαν τη λύση ώστε να κλείσουν την ινσουλίνη σε χάπι. Με ποιον τρόπο; Το «κλειδί» της προσέγγισής τους είναι ένα μικροσκοπικό κυκλικό πεπτίδιο (ονομάζεται DNP) το οποίο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει «αλώβητη» από το λεπτό έντερο. Η καινοτόμος αυτή πλατφόρμα επιτρέπει για πρώτη φορά την επιτυχημένη από του στόματος λήψη ινσουλίνης.

Ενας από τους μεγαλύτερους σκοπέλους στην ανάπτυξη χαπιού ινσουλίνης ήταν η ανάγκη χρήσης τεράστιων δόσεων προκειμένου το χάπι να είναι αποτελεσματικό

Οι επιστήμονες από την Ιαπωνία σχεδίασαν μάλιστα δύο διαφορετικές μεθόδους προκειμένου να βοηθήσουν την ινσουλίνη να περάσει από το έντερο χωρίς να διασπαστεί.

Η προσέγγιση της μείξης

Η πρώτη μέθοδος αφορούσε τη μείξη του πεπτιδίου DNP με εξαμερή ινσουλίνης που έφεραν ψευδάργυρο προκειμένου να διατηρείται πιο σταθερή η δομή τους. Όταν ο συνδυασμός χορηγήθηκε από το στόμα σε διαβητικά ποντίκια, τα επίπεδα του σακχάρου τους επανήλθαν στο φυσιολογικό. Μάλιστα τα επίπεδα διατηρήθηκαν εντός των φυσιολογικών πλαισίων με μια από του στόματος χορήγηση ημερησίως επί τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης αρκετές φορές την ημέρα

Η προσέγγιση της σύζευξης

Η δεύτερη μέθοδος αφορούσε άμεση σύζευξη του πεπτιδίου DNP με την ινσουλίνη. Με την προσέγγιση αυτή τα επίπεδα σακχάρου του αίματος μειώθηκαν εξίσου αποτελεσματικά με τη μέθοδο της μείξης, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι το πεπτίδιο αποτελεί το «κλειδί» για την ασφαλή μεταφορά της ινσουλίνης μέσω του εντέρου στην κυκλοφορία του αίματος.

Ξεπεράστηκε ο «σκόπελος» της υψηλής δόσης

Ενας από τους μεγαλύτερους σκοπέλους μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορούσε την ανάπτυξη χαπιού ινσουλίνης ήταν η ανάγκη χρήσης τεράστιων δόσεων της ορμόνης προκειμένου το χάπι να είναι αποτελεσματικό – ορισμένες φορές πάνω από δεκαπλάσιες δόσεις σε σχέση με εκείνες που περιέχονται στις ενέσεις. Η νέα πλατφόρμα ξεπερνά και αυτό το εμπόδιο καθώς επέτυχε φαρμακολογική βιοδιαθεσιμότητα της τάξεως του 33%-41% σε σύγκριση με την υποδόρια έγχυση. Αυτό το επίπεδο αποτελεσματικότητας δείχνει ότι η από του στόματος ινσουλίνη μπορεί να αποδειχθεί άκρως αποτελεσματική στον πραγματικό κόσμο.

Νέος δρόμος χορήγησης από το στόμα

«Οι ενέσεις ινσουλίνης παραμένουν ένα καθημερινό βάρος για πολλούς ασθενείς» ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής Σίνγκο Ιτο του Πανεπιστημίου Kumamoto και προσέθεσε ότι «η πλατφόρμα μας που βασίζεται σε ένα πεπτίδιο ανοίγει έναν νέο δρόμο χορήγησης της ινσουλίνης από το στόμα».

Με απώτερο στόχο την κλινική εφαρμογή

Τα καινούργια ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Molecular Pharmaceutics». Οι ερευνητές έχουν ήδη σχεδιάσει το επόμενο βήμα τους το οποίο αφορά επιπρόσθετες μελέτες σε μεγαλύτερα μοντέλα ζώων καθώς και συστήματα που θα προσομοιώνουν τις συνθήκες του ανθρώπινου εντέρου με απώτερο στόχο τις κλινικές εφαρμογές προς όφελος εκατομμυρίων ασθενών με διαβήτη.

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Βάψε» το πιάτο σου μωβ: «Κρύβει» πανίσχυρες θρεπτικές ουσίες

«Βάψε» το πιάτο σου μωβ: «Κρύβει» πανίσχυρες θρεπτικές ουσίες

Κόσμος
Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θέμα ημερών να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας, λέει το Ισραήλ

Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θέμα ημερών να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας, λέει το Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream science
Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Επιστήμες 25.03.26

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Σύνταξη
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμες 16.03.26

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Σύνταξη
Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

Σύνταξη
Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post
English edition 29.03.26

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledged continued support for households facing rising costs, as his government prepares fresh fuel subsidies and broader relief measures amid the fallout from tensions in the Middle East. In his weekly social media briefing, Mitsotakis said authorities are working to launch the “Fuel Pass” subsidy platform within days, with payments […]

Σύνταξη
Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές
Αυξημένη προσοχή 29.03.26

Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά - Οι «κόκκινες» περιοχές

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Σύνταξη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Σύνταξη
Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Σύνταξη
Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Σύνταξη
Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Στο νοσοκομείο το θύμα 29.03.26

Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Σύνταξη
Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Σύνταξη
Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)
English edition 29.03.26

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Σύνταξη
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Σύνταξη
Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Raye: Η μεγάλη επιστροφή με έναν δίσκο που δίνει ξανά ψυχή στην ποπ μουσική

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο