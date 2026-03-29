magazin
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβδομαδιαία 29 Μαρτίου 2026, 13:15
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [29.03 – 04.04.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Η αλήθεια είναι πως αυτή την εβδομάδα μπορείς να λύνεις και να δένεις, αρκεί να το πιστέψεις. Ωστόσο είναι μία διαδικασία που απαιτεί προσοχή από πλευράς σου, αν θέλεις να βγουν όλα όπως πρέπει. Κάνε βήματα, για να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, γιατί αν δεν ασχοληθείς εσύ με αυτά, τότε ποιος περιμένεις να το κάνει; Αναρωτιέμαι!

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που υπάρχει λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων ή των υψηλών απαιτήσεων που έχουν οι δικοί σου άνθρωποι από εσένα να σε πτοήσουν. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου λοιπόν ανάμεσα σε αυτά που περιμένουν οι άλλοι από εσένα και σε αυτά που εσύ είσαι διατεθειμένος να δώσεις, γιατί κι αυτό μετράει, έτσι;

Ταύρος

DO’S: Αξιοποίησε τη γοητεία με την οποία σε προικίζει η φίλη Αφροδίτη και δες πως μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό προς όφελός σου. Είναι μία στιγμή που γενικώς νιώθεις ότι θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, άρα οργάνωσέ το κι αυτό. Μπορείς ας πούμε να γραφτείς γυμναστήριο, να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο, σε spa ή να κάνεις αλλαγές.

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα και τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, γιατί όσο το αφήνεις τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα σου δημιουργήσουν αύριο μεθαύριο. Μη βιάζεσαι γενικώς. Μην προσπαθείς ούτε να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα, γιατί είσαι ήδη κουρασμένος και ίσως σε φτάσεις στα άκρα. Μην είσαι τόσο κακόκεφος!

Δίδυμοι

DO’S: Αυτή την εβδομάδα σου προτείνω να γίνεις αρκετά δημιουργικός. Θα ανακουφιστείς! Παράλληλα, μπορείς να γίνεις και λίγο πιο κοινωνικός με το να ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο. Ωστόσο πρέπει να εστιάσεις και στα μικροπροβλήματα που υπάρχουν μέσα στην παρέα σου. Αν θέλεις να τα λύσεις σύντομα. Γίνε αισιόδοξος μεν, αλλά με μέτρο.

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα project που έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας μόνος, γιατί θα εκτεθείς και δε θα σου φταίει και κάνεις, σωστά; Μην δίνεις υποσχέσεις που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να τηρήσεις. Όπως επίσης στα οικονομικά, δεν πρέπει να πιστεύεις τις υποσχέσεις που σου δίνονται, γιατί μπορεί να είναι μπαρούφες!

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα να γίνεσαι τόσο υπερβολικός, γιατί αυτό δεν σε βοηθάει. Μήπως να σταματήσεις να τα παίρνεις και όλα τόσο κατάκαρδα; Αυτό που πρέπει να περιορίσεις λοιπόν είναι και οι υπερβολικές φιλοδοξίες που έχεις. Από την άλλη, είσαι και πολύ κουρασμένος, άρα πρέπει να κατεβάσεις ρυθμούς και να το πας λίγο πιο χαλαρά το πράγμα.

DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις υποχρεώσεις που αφορούν το σπίτι και σε εκείνες που αφορούν τη δουλειά, καθώς όλα μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να μην χαώνεσαι. Βέβαια σου αναγνωρίζω ότι σε πιέζει και η οικογένεια αρκετά. Εσύ πάντως δεν πρέπει να παρασύρεσαι από τα έντονα συναισθήματά σου. Φτιάξτο αυτό λίγο.

Λέων

DO’S: Επειδή είναι ευνοϊκή περίοδος για επικοινωνίες, συνεννοήσεις και ανταλλαγή απόψεων, σου προτείνω να αρχίσεις να εκφράζεσαι όλο και πιο ελεύθερα. Άλλωστε είναι κάτι που θέλεις κι εσύ να κάνεις, σωστά; Βέβαια πρέπει να προσέχεις πολύ τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί δεν είναι και περίεργο το να προκύψουν παρεξηγήσεις!

DON’TS: Το να είσαι σίγουρος για τις απόψεις σου δεν είναι κακό. Το κακό είναι να τις εκφράζεις με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, η οποία αγγίζει τα όρια της έπαρσης. Εκεί, ναι, μπορεί να γίνει μαλακία! Παράλληλα, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι άλλοι, επειδή σου αρέσει να ακούς τη φωνή σου. Ήμαρτον!

Παρθένος

DO’S: Αν σου έρθει έντονη επιθυμία να κάνεις κάποιο οικονομικό άνοιγμα αυτή την εβδομάδα, αγνόησέ την! Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που είναι πάνω από τις δυνατότητές σου. Πας καλά; Βέβαια πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα και το ταμείο σου, γιατί έχει σημασία αυτό. Αγνόησε και τους φίλους που υπόσχονται πολλά και κάνουν λίγα.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με τίποτα το αχρείαστο, γιατί δεν θα σου μείνει χρόνος να ασχοληθείς με θέματα που αφορούν την ασφάλειά σου, όπως είναι οι αξίες και τα οικονομικά σου. Όταν μιλάμε για ασφάλεια εννοούμε τόσο για την υλική όσο και την συναισθηματική, έτσι; Άρα μην ξοδεύεις απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις και να δείξεις ότι μπορείς.

Ζυγός

DO’S: Αυτό το διάστημα σε καλεί να είσαι προσεκτικός σχεδόν με τα πάντα! Πρώτες και καλύτερες έρχονται οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες κάπως σε πιέζουν. Άρα φρόντισε να τις διεκπεραιώσεις άμεσα και πάμε παρακάτω. Καλό θα ήταν να κάνεις πράγματα που σε αφορούν και σε αναζωογονούν. Κοινώς να σε βάλεις σε προτεραιότητα.

DON’TS: Μην βάζεις πάντα τους άλλους στο προσκήνιο και μην προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις όλους, γιατί και δεν θα το πετύχεις, αλλά και θα κουραστείς υπερβολικά. Μη διστάσεις να ενδώσεις στα θέλω σου. Βέβαια δεν πρέπει να έχεις τύψεις γι’αυτό, έτσι; Μη γίνεις επιθετικός, αν κάποιος σου πει το αντίθετο. Ελευθερία λόγου λέγεται- hello!

Σκορπιός

DO’S: Μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις έναν εσωτερικό διάλογο και έναν απολογισμό; Λέω τώρα εγώ, μήπως; Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σταματήσεις να την αποφεύγεις αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως έχεις ήδη δει, δεν σου έχει βγει σε καλό! Αποκαλύπτονται πολλά πράγματα και κυρίως αποκαλύπτονται αυτά που κρατάς κρυφά. Άρα πρόσεχε!

DON’TS: Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά που είσαι overstimulated να επιλέγεις την απομόνωση με τη δικαιολογία ότι θέλεις να κάτσεις να σκεφτείς, να πάρεις κάποιες αποφάσεις και τα λοιπά! Κανείς δεν σε πιστεύει άλλωστε! Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί τον ξέρει τον σωστό το δρόμο. Μην κάνεις αχρείαστα σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Δε βοηθάνε!

Τοξότης

DO’S: Τι θα έλεγες να βγεις από το σπίτι και να γίνεις πιο κοινωνικός αυτό το επταήμερο; Άλλωστε είναι κάτι που γουστάρεις να κάνεις. Τι Τοξότης είσαι εσύ; Εστίασε στις φιλίες σου, καθώς όλο και κάτι παίζει εκεί. Εστίασε όμως και στους στόχους σου, καθώς τους έχεις παραμελήσει. Λέω κάτι λάθος; Προτείνω να σταματήσεις να βιάζεσαι. Θα εκτεθείς.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα πολλά και άκρως περιττά έξοδα, επειδή είσαι ενθουσιασμένος, αισιόδοξος ή θες απλά να εντυπωσιάσεις τους άλλους. Παράλληλα, μην το παρακάνεις με τη διασκέδαση, γιατί και η δουλειά, είναι δουλειά! Μην παρασύρεσαι γενικώς. Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να τηρήσεις. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες.

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να οπλιστείς με υπομονή, καθώς η δουλειά και η οικογένειά σου σου κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη. Ίσως γιατί χάνονται ισορροπίες ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς. Αν λοιπόν χάσεις κι εσύ την ψυχραιμία σου, άκρη δεν θα βγει, στο λέω εγώ! Ίσως να προκληθούν ξαφνικές εντάσεις και υπερβολικά σκηνικά. Πρέπει να τα διαχειριστείς!

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι κάποιοι συνάδελφοι ή ακόμα και η ίδια σου η σχέση απαιτούν πολλά από εσένα. Σίγουρα δεν πρέπει να το δεις εγωιστικά και σίγουρα δεν πρέπει να γίνεις πεισματάρης, γιατί τότε θα δημιουργήσεις απόσταση στο μεταξύ σας. Μην αρνείσαι να το συζητήσεις, καθώς μόνο έτσι θα λυθούν οι παρεξηγήσεις.

Υδροχόος

DO’S: Εγώ σου προτείνω να εστιάσεις στις επικοινωνίες σου. Εσύ τι λες; Είναι μία στιγμή που μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου και να έχεις και τα αποτελέσματα που θες. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα περιορίσεις το πάθος και την ένταση με την οποία θες να το κάνεις, γιατί τότε μπορεί και να σου γυρίσει μπούμερανγκ!

DON’TS: Μην κωλώσεις να υπερασπιστείς εσένα και τις απόψεις σου, αν κάποιος πάει με τον τρόπο του να σε αμφισβητήσει ή αρχίσει τις μπηχτές. Γενικώς είμαστε κατά του να γίνεις το θύμα εσύ, έτσι; Απλά δεν πρέπει να κινείσαι στα άκρα. Μην προσπαθήσεις να κάνεις πολλές κινήσεις ταυτόχρονα, γιατί κάπου θα μπερδευτείς και θα γίνει μ@λακία.

Ιχθύες

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ευνοϊκή συνθήκη που υπάρχει στα οικονομικά. Εστίασε στις αξίες σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις πιο ασφαλής. Ψάξε τις βαθύτερες ανάγκες που έχεις και μόλις τις εντοπίσεις, προσπάθησε να βρεις τον κατάλληλο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις για να τις κατακτήσεις. Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος. Γιατί όχι ας πούμε;

DON’TS: Δεν είμαι υπέρ του να αρχίσεις να ξοδεύεις αλόγιστα αυτό το διάστημα. Ξέρω πως εσύ θα με αγνοήσεις, αλλά οφείλω να σου πω πως δεν πρέπει να το κάνεις. Μην παραμυθιάζεσαι και μην πιστεύεις πως θα καλύψεις τα συναισθηματικά σου κενά με το να κυνηγάς το χρήμα ή και να το πετάς. Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Δεν σε συμφέρει.

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream magazin
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή τον έπιασε να «καπνίζει κρακ» στο σπίτι της

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σύνταξη
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Σύνταξη
Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Raye: Η μεγάλη επιστροφή με έναν δίσκο που δίνει ξανά ψυχή στην ποπ μουσική

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Γιώργος Πανταζόγλου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Stories 29.03.26

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Σύνταξη
Μουντιάλ χωρίς brands
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
Euroleague 29.03.26

O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Σύνταξη
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο