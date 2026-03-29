Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [29.03 – 04.04.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η αλήθεια είναι πως αυτή την εβδομάδα μπορείς να λύνεις και να δένεις, αρκεί να το πιστέψεις. Ωστόσο είναι μία διαδικασία που απαιτεί προσοχή από πλευράς σου, αν θέλεις να βγουν όλα όπως πρέπει. Κάνε βήματα, για να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, γιατί αν δεν ασχοληθείς εσύ με αυτά, τότε ποιος περιμένεις να το κάνει; Αναρωτιέμαι!
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που υπάρχει λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων ή των υψηλών απαιτήσεων που έχουν οι δικοί σου άνθρωποι από εσένα να σε πτοήσουν. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου λοιπόν ανάμεσα σε αυτά που περιμένουν οι άλλοι από εσένα και σε αυτά που εσύ είσαι διατεθειμένος να δώσεις, γιατί κι αυτό μετράει, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Αξιοποίησε τη γοητεία με την οποία σε προικίζει η φίλη Αφροδίτη και δες πως μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό προς όφελός σου. Είναι μία στιγμή που γενικώς νιώθεις ότι θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, άρα οργάνωσέ το κι αυτό. Μπορείς ας πούμε να γραφτείς γυμναστήριο, να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο, σε spa ή να κάνεις αλλαγές.
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα και τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, γιατί όσο το αφήνεις τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα σου δημιουργήσουν αύριο μεθαύριο. Μη βιάζεσαι γενικώς. Μην προσπαθείς ούτε να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα, γιατί είσαι ήδη κουρασμένος και ίσως σε φτάσεις στα άκρα. Μην είσαι τόσο κακόκεφος!
Δίδυμοι
DO’S: Αυτή την εβδομάδα σου προτείνω να γίνεις αρκετά δημιουργικός. Θα ανακουφιστείς! Παράλληλα, μπορείς να γίνεις και λίγο πιο κοινωνικός με το να ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο. Ωστόσο πρέπει να εστιάσεις και στα μικροπροβλήματα που υπάρχουν μέσα στην παρέα σου. Αν θέλεις να τα λύσεις σύντομα. Γίνε αισιόδοξος μεν, αλλά με μέτρο.
DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα project που έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας μόνος, γιατί θα εκτεθείς και δε θα σου φταίει και κάνεις, σωστά; Μην δίνεις υποσχέσεις που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να τηρήσεις. Όπως επίσης στα οικονομικά, δεν πρέπει να πιστεύεις τις υποσχέσεις που σου δίνονται, γιατί μπορεί να είναι μπαρούφες!
Καρκίνος
DO’S: Σταμάτα να γίνεσαι τόσο υπερβολικός, γιατί αυτό δεν σε βοηθάει. Μήπως να σταματήσεις να τα παίρνεις και όλα τόσο κατάκαρδα; Αυτό που πρέπει να περιορίσεις λοιπόν είναι και οι υπερβολικές φιλοδοξίες που έχεις. Από την άλλη, είσαι και πολύ κουρασμένος, άρα πρέπει να κατεβάσεις ρυθμούς και να το πας λίγο πιο χαλαρά το πράγμα.
DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις υποχρεώσεις που αφορούν το σπίτι και σε εκείνες που αφορούν τη δουλειά, καθώς όλα μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να μην χαώνεσαι. Βέβαια σου αναγνωρίζω ότι σε πιέζει και η οικογένεια αρκετά. Εσύ πάντως δεν πρέπει να παρασύρεσαι από τα έντονα συναισθήματά σου. Φτιάξτο αυτό λίγο.
Λέων
DO’S: Επειδή είναι ευνοϊκή περίοδος για επικοινωνίες, συνεννοήσεις και ανταλλαγή απόψεων, σου προτείνω να αρχίσεις να εκφράζεσαι όλο και πιο ελεύθερα. Άλλωστε είναι κάτι που θέλεις κι εσύ να κάνεις, σωστά; Βέβαια πρέπει να προσέχεις πολύ τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί δεν είναι και περίεργο το να προκύψουν παρεξηγήσεις!
DON’TS: Το να είσαι σίγουρος για τις απόψεις σου δεν είναι κακό. Το κακό είναι να τις εκφράζεις με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, η οποία αγγίζει τα όρια της έπαρσης. Εκεί, ναι, μπορεί να γίνει μαλακία! Παράλληλα, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι άλλοι, επειδή σου αρέσει να ακούς τη φωνή σου. Ήμαρτον!
Παρθένος
DO’S: Αν σου έρθει έντονη επιθυμία να κάνεις κάποιο οικονομικό άνοιγμα αυτή την εβδομάδα, αγνόησέ την! Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που είναι πάνω από τις δυνατότητές σου. Πας καλά; Βέβαια πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα και το ταμείο σου, γιατί έχει σημασία αυτό. Αγνόησε και τους φίλους που υπόσχονται πολλά και κάνουν λίγα.
DON’TS: Μην ασχοληθείς με τίποτα το αχρείαστο, γιατί δεν θα σου μείνει χρόνος να ασχοληθείς με θέματα που αφορούν την ασφάλειά σου, όπως είναι οι αξίες και τα οικονομικά σου. Όταν μιλάμε για ασφάλεια εννοούμε τόσο για την υλική όσο και την συναισθηματική, έτσι; Άρα μην ξοδεύεις απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις και να δείξεις ότι μπορείς.
Ζυγός
DO’S: Αυτό το διάστημα σε καλεί να είσαι προσεκτικός σχεδόν με τα πάντα! Πρώτες και καλύτερες έρχονται οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες κάπως σε πιέζουν. Άρα φρόντισε να τις διεκπεραιώσεις άμεσα και πάμε παρακάτω. Καλό θα ήταν να κάνεις πράγματα που σε αφορούν και σε αναζωογονούν. Κοινώς να σε βάλεις σε προτεραιότητα.
DON’TS: Μην βάζεις πάντα τους άλλους στο προσκήνιο και μην προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις όλους, γιατί και δεν θα το πετύχεις, αλλά και θα κουραστείς υπερβολικά. Μη διστάσεις να ενδώσεις στα θέλω σου. Βέβαια δεν πρέπει να έχεις τύψεις γι’αυτό, έτσι; Μη γίνεις επιθετικός, αν κάποιος σου πει το αντίθετο. Ελευθερία λόγου λέγεται- hello!
Σκορπιός
DO’S: Μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις έναν εσωτερικό διάλογο και έναν απολογισμό; Λέω τώρα εγώ, μήπως; Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σταματήσεις να την αποφεύγεις αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως έχεις ήδη δει, δεν σου έχει βγει σε καλό! Αποκαλύπτονται πολλά πράγματα και κυρίως αποκαλύπτονται αυτά που κρατάς κρυφά. Άρα πρόσεχε!
DON’TS: Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά που είσαι overstimulated να επιλέγεις την απομόνωση με τη δικαιολογία ότι θέλεις να κάτσεις να σκεφτείς, να πάρεις κάποιες αποφάσεις και τα λοιπά! Κανείς δεν σε πιστεύει άλλωστε! Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί τον ξέρει τον σωστό το δρόμο. Μην κάνεις αχρείαστα σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Δε βοηθάνε!
Τοξότης
DO’S: Τι θα έλεγες να βγεις από το σπίτι και να γίνεις πιο κοινωνικός αυτό το επταήμερο; Άλλωστε είναι κάτι που γουστάρεις να κάνεις. Τι Τοξότης είσαι εσύ; Εστίασε στις φιλίες σου, καθώς όλο και κάτι παίζει εκεί. Εστίασε όμως και στους στόχους σου, καθώς τους έχεις παραμελήσει. Λέω κάτι λάθος; Προτείνω να σταματήσεις να βιάζεσαι. Θα εκτεθείς.
DON’TS: Μην αρχίσεις τα πολλά και άκρως περιττά έξοδα, επειδή είσαι ενθουσιασμένος, αισιόδοξος ή θες απλά να εντυπωσιάσεις τους άλλους. Παράλληλα, μην το παρακάνεις με τη διασκέδαση, γιατί και η δουλειά, είναι δουλειά! Μην παρασύρεσαι γενικώς. Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να τηρήσεις. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες.
Αιγόκερως
DO’S: Πρέπει να οπλιστείς με υπομονή, καθώς η δουλειά και η οικογένειά σου σου κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη. Ίσως γιατί χάνονται ισορροπίες ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς. Αν λοιπόν χάσεις κι εσύ την ψυχραιμία σου, άκρη δεν θα βγει, στο λέω εγώ! Ίσως να προκληθούν ξαφνικές εντάσεις και υπερβολικά σκηνικά. Πρέπει να τα διαχειριστείς!
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι κάποιοι συνάδελφοι ή ακόμα και η ίδια σου η σχέση απαιτούν πολλά από εσένα. Σίγουρα δεν πρέπει να το δεις εγωιστικά και σίγουρα δεν πρέπει να γίνεις πεισματάρης, γιατί τότε θα δημιουργήσεις απόσταση στο μεταξύ σας. Μην αρνείσαι να το συζητήσεις, καθώς μόνο έτσι θα λυθούν οι παρεξηγήσεις.
Υδροχόος
DO’S: Εγώ σου προτείνω να εστιάσεις στις επικοινωνίες σου. Εσύ τι λες; Είναι μία στιγμή που μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου και να έχεις και τα αποτελέσματα που θες. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα περιορίσεις το πάθος και την ένταση με την οποία θες να το κάνεις, γιατί τότε μπορεί και να σου γυρίσει μπούμερανγκ!
DON’TS: Μην κωλώσεις να υπερασπιστείς εσένα και τις απόψεις σου, αν κάποιος πάει με τον τρόπο του να σε αμφισβητήσει ή αρχίσει τις μπηχτές. Γενικώς είμαστε κατά του να γίνεις το θύμα εσύ, έτσι; Απλά δεν πρέπει να κινείσαι στα άκρα. Μην προσπαθήσεις να κάνεις πολλές κινήσεις ταυτόχρονα, γιατί κάπου θα μπερδευτείς και θα γίνει μ@λακία.
Ιχθύες
DO’S: Εκμεταλλεύσου την ευνοϊκή συνθήκη που υπάρχει στα οικονομικά. Εστίασε στις αξίες σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις πιο ασφαλής. Ψάξε τις βαθύτερες ανάγκες που έχεις και μόλις τις εντοπίσεις, προσπάθησε να βρεις τον κατάλληλο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις για να τις κατακτήσεις. Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος. Γιατί όχι ας πούμε;
DON’TS: Δεν είμαι υπέρ του να αρχίσεις να ξοδεύεις αλόγιστα αυτό το διάστημα. Ξέρω πως εσύ θα με αγνοήσεις, αλλά οφείλω να σου πω πως δεν πρέπει να το κάνεις. Μην παραμυθιάζεσαι και μην πιστεύεις πως θα καλύψεις τα συναισθηματικά σου κενά με το να κυνηγάς το χρήμα ή και να το πετάς. Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Δεν σε συμφέρει.
