Η Klavdia σε συνεργασία – έκπληξη με superstar της Ινδίας
Μια από τις ελάχιστες φορές που Έλληνας καλλιτέχνης συνεργάζεται με Ινδό συνάδελφό του.
Η Klavdia ετοιμάζει ακόμα μια διεθνή συνεργασία – έκπληξη καθώς σύντομα θα κυκλοφορήσει ντουέτο με τον superstar της Ινδίας Salman Ali, μια από τις ελάχιστες φορές που Έλληνας καλλιτέχνης συνεργάζεται με Ινδό συνάδελφό του.
Η συνεργασία αποκαλύφθηκε μέσα από ένα Instagram story του Salman Ali το οποίο αναδημοσίευσε η Klavdia, ενώ είχε προαναγγελθεί χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες πριν από λίγες ημέρες μέσα από το δελτίο Τύπου της Panik Records για την ανανέωση του συμβολαίου με την πολυτάλαντη ερμηνεύτρια.
Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν μια δίγλωσση version -σε αγγλικά και ινδικά- του «Lonely Heart», του παρθενικού hit που κυκλοφόρησε η Klavdia από την Arcade Music και την Panik Records το 2022.
Ο Salman Ali, έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ινδούς καλλιτέχνες μετά τη νίκη του στο «Indian Idol» το 2018, ενώ τα τραγούδια του μετρούν εκατομμύρια streams και YouTube views κι έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας.
Το ντουέτο θα κυκλοφορήσει την προσεχή Παρασκευή 3 Απριλίου σε όλο τον κόσμο από την Panik Records.
Μάλιστα η Klavdia θα κάνει κι άλλες διεθνείς συμπράξεις, μια εκ των οποίων θα είναι με γυναίκα καλλιτέχνη από το εξωτερικό σε ένα από τα πιο viral ξένα τραγούδια των τελευταίων εβδομάδων.
