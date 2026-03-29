Η Έλενα Λεώνη σπάει τα στερεότυπα και παρουσιάζει το τραγούδι «Βαριέμαι Πολύ»!
Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα παρόμοιας αισθητικής music video, μέσα από το οποίο η Έλενα Λεώνη γυρνάει με την άρπα της στους δρόμους της Αθήνας και μας ενημερώνει ότι... βαριέται πολύ!
Σε μια εποχή που μας επιβάλλει να είμαστε συνέχεια παραγωγικοί, και το να βαριόμαστε έστω και λίγο θεωρείται αποτυχία, η Έλενα Λεώνη θέλει να καταφέρει να… βαριέται πολύ!
Κι αυτό ακριβώς μας λέει μέσα από το νέο της τραγούδι με τίτλο «Βαριέμαι Πολύ».
Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα παρόμοιας αισθητικής music video, μέσα από το οποίο η Έλενα Λεώνη γυρνάει με την άρπα της στους δρόμους της Αθήνας και μας ενημερώνει ότι… βαριέται πολύ!
Σε αυτό μάλιστα συμμετέχουν και πολλοί φίλοι της, όπως οι Πέτρος Νικολίδης, Νίκη Παπαβασιλείου, Δανάη Πολίτη, Έλενα Δελακούρα, Μαρία Δελετζέ, Βασίλης Γρίβας, Αποστολής Μπουρνιάς, Κώστας Γοντικάκης, Γιάννης Καρυδογιάννης, Αλίκη Καλογεροπούλου, Θεοδώρα Τσίγκου, Μαρία Μπούτιβα, Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, Κατερίνα Ρεντούλη.
Ενώ φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι καλές τις φίλες Μαρίνα Σάττι και Ερασμία Μαρκίδη!
Μέσα από αυτό το τραγούδι η Έλενα Λεώνη έρχεται να μας θυμίσει ότι (κάποιες φορές) είναι ΟΚ να βαριέσαι πολύ. Τώρα θα μπορείς και να το τραγουδήσεις!
Music Credits:
Στίχοι, μουσική, ενορχήστρωση, παραγωγή, άρπα, τσέλο, τραγούδι:
Έλενα Λεώνη
Παραγωγή: Lefty
Κρουστά: Αποστόλης Μπουρνιάς
Κιθάρα: Γιάννης Καρυδογιάννης
Μίξη/Mastering: Νίκος Κωδωνάς
Ηχογράφηση φωνής: TOKO studio από τον Νίκο Γκουντινάκη
Ηχογράφηση κρουστών: Matrix studio από τον Δημήτρη Μισιρλή
Video Credits:
Art direction: Έλενα Λεώνη
Video: Αλίκη Λογοθέτη
Χορογραφία: Πέτρος Νικολίδης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις