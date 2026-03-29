Ένα φαινόμενο που συζητιέται όλο και περισσότερο σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος: η «προληπτική παραίτηση». Αντί να περιμένουν η αυτοματοποίηση να τους «χτυπήσει την πόρτα», πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασίας τους…

Το αναδυόμενο φαινόμενο της «προληπτικής παραίτησης», όπου πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν οικειοθελώς τις θέσεις τους φοβούμενοι την αντικατάστασή τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διαρκής αίσθηση ότι ένας αλγόριθμος μπορεί να κάνει τη δουλειά σου ταχύτερα και φθηνότερα δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον ανασφάλειας. Όμως, κάθε τεχνολογική επανάσταση που κατέστρεψε θέσεις εργασίας, δημιούργησε νέες που προηγουμένως ήταν αδιανόητες.

Πριν να είναι… αργά

Σήμερα, στην άλλη άκρη του ατλαντικού, η επέλαση της AI προκαλεί έντονη κινητικότητα.

Ο Τράβις Ντι Λομπάρντι-Σπάισερ παραιτήθηκε από τη θέση εργασίας του -παραγωγός ήχου- αφού οι προσπάθειες του για αύξηση του μισθού του έπεσαν στο κενό.

Ο 30χρονος πίστευε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε (τελικά) να καταργήσει τη θέση του και ανέλαβε δράση: Αποχώρησε οικειοθελώς αντί να αρκείται στα περίπου 75.000 δολάρια ετησίως που κέρδιζε, περιμένοντας απλώς το τέλος, όπως λέει.

Έχοντας έντονη αμφιβολία για το αν θα βρει σταθερότητα, σε μια αβέβαιη αγορά εργασίας, ο Σπάισερ στράφηκε προς την επιχειρηματικότητα. Ξόδεψε 40.000 δολάρια -πουλώντας κάποια περιουσιακά του στοιχεία και αντλώντας χρήματα από το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα και τις αποταμιεύσεις του- για να βάλει μπρος τη δοκιμαστική έκδοση του Spotbookr, της επιχείρησής του που βασίζεται στην ΤΝ και ασχολείται με την ανάλυση των καταναλωτικών δαπανών και της διαφήμισης, όπως αναφέρει.

Οι επιχειρηματίες στις ΗΠΑ υπέβαλαν 1,56 εκατομμύρια αιτήσεις σύστασης επιχειρήσεων από τον Νοέμβριο (2025) έως τον Ιανουάριο (2026), τον υψηλότερο αριθμό για οποιαδήποτε τρίμηνη περίοδο τουλάχιστον από το 2004, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC Make It. Σε κάποιο βαθμό, η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη με φόντο τη στασιμότητα στην αγορά εργασίας ή τις μαζικές απολύσεις.

Αυτή η γενιά επιχειρηματιών είναι διαφορετική: προβλέποντας μελλοντικές απολύσεις, ορισμένοι Αμερικανοί εγκαταλείπουν προληπτικά τις θέσεις εργασίας τους για να ιδρύσουν επιχειρήσεις. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη διευκολύνει την ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης. Άλλοι λένε ότι αποχωρούν με δική τους πρωτοβουλία, προτού απολυθούν

«Οι προϋπολογισμοί [για τα ηχητικά έργα] άρχισαν να μειώνονται όλο και περισσότερο», λέει ο Σπάισερ. «Απλά ήθελα να έχω τον έλεγχο».

Μια νέα πραγματικότητα

Η επιχειρηματικότητα είναι γνωστό ότι ενέχει κινδύνους. Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, περίπου το ένα τέταρτο των νέων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ δεν επιβιώνει πέρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά τους κινδύνους που απειλούν τις τυπικές θέσεις εργασίας με ωράριο 9-5, καθώς εκθέσεις για το μέλλον της εργασίας και διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών προβλέπουν εκτεταμένες αλλαγές στο εργατικό δυναμικό.

Σε μια έρευνα της Resume Now που διεξήχθη τον Δεκέμβριο σε 1.012 ενήλικες εργαζόμενους στις ΗΠΑ, τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους δήλωσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη «αντικαθιστά, υποβαθμίζει ή επικαλύπτει» στοιχεία της εργασίας τους, ενώ το 29% ανέφερε ότι θα μπορούσε να αναλάβει αποτελεσματικά τουλάχιστον το ήμισυ των καθημερινών τους καθηκόντων.

Όταν προστεθούν η γεωπολιτική αστάθεια, η αύξηση του κόστους διαβίωσης και η διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «τέλεια καταιγίδα» απρόβλεπτων εξελίξεων, αναφέρει ο Saikat Chaudhuri, διευθυντής του κέντρου επιχειρηματικότητας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός-ρεκόρ Αμερικανών που επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο της καριέρας τους, του εισοδήματός τους και του χρόνου τους, προσθέτει.

Ορισμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η TN αποτελεί απειλή και θέλουν να αποχωρήσουν όσο είναι ακόμα νωρίς.

Χτίζοντας… το καινούργιο

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας της ως μηχανικός λογισμικού σε ένα μεγάλο εθνικό μέσο ενημέρωσης, η Μισέλ Γιούνγκ ένιωθε ανικανοποίητη και δυστυχισμένη, όπως λέει η ίδια. Κέρδιζε αρκετά χρήματα -250.000 δολάρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους- αλλά όσο πιο προηγμένη γινόταν η Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσε ότι τελικά θα την αντικαθιστούσε, όπως λέει.

«Δεν ήμουν ικανοποιημένη με το πόσο εξελισσόμουν ή με το τι κατάφερνα», λέει η Γιούνγκ, 29 ετών. Όπως σημειώνει, στην δυσαρέσκειά της για τη δουλειά συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες πέρα από την ΤΝ.

Η Γιούνγκ παραιτήθηκε από τη δουλειά της και χρησιμοποίησε τις αποταμιεύσεις της για να ανοίξει το Matcha House, ένα καφέ στο East Village της Νέας Υόρκης. «Απλά μου αρέσει πολύ να φτιάχνω κάτι με τα χέρια μου και μετά να το δίνω σε κάποιον [και] να χτίζω σχέσεις με τους πελάτες μου», λέει.

Τα παραδείγματα της Γιούνγκ και του Σπάισερ

Η Γιούνγκ και ο Σπάισερ δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν ακόμη μισθό από τις νέες επιχειρήσεις τους. Αντ’ αυτού, όπως λένε, έχουν κάνει θυσίες στον τρόπο ζωής τους: η σύντροφος του Σπάισερ αναλαμβάνει πλέον τα έξοδα του ζευγαριού, ενώ η Γιούνγκ μετακόμισε σε ένα φθηνότερο διαμέρισμα με έναν νέο συγκάτοικο για να μειώσει τα έξοδα.

Και οι δύο προτιμούν σήμερα την αβεβαιότητα της επιχειρηματικότητας από τις προηγούμενες θέσεις τους, όπως λένε.

Οι ΗΠΑ δημιούργησαν 116.000 θέσεις εργασίας το 2025, σε σύγκριση με 1,46 εκατομμύρια το 2024. Οι περικοπές θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο έφτασαν στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο τους στην αρχή ενός έτους από το 2009, σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας επαγγελματικής επανένταξης.

Περισσότερες startup, περισσότερος ανταγωνισμός

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, αλλά δεν εγγυάται απαραίτητα την επιτυχία τους μακροπρόθεσμα, λέει ο Μπέντζαμιν Τζόουνς, καθηγητής επιχειρηματικότητας και στρατηγικής στη Σχολή Διοίκησης Kellogg του Πανεπιστημίου Northwestern. Ο αυξημένος αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό — και για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες, σημειώνει.