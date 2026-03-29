Σημαντικές, αλλά ακόμα σχετικά ελεγχόμενες, είναι οι απώλειες στις διεθνείς χρηματαγορές, με την ολοκλήρωση τεσσάρων εβδομάδων από την εκκίνηση του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου φέρνει αρνητικές συνέπειες στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας

Ωστόσο, ο πόλεμος δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους, την ώρα που τα κρατικά ομόλογα βλέπουν εκτόξευση στις αποδόσεις τους.

Στα «πράσινα» κινούνται μόνο οι αγορές των ορυκτών καυσίμων, όμως η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου φέρνει αρνητικές συνέπειες στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας – και όσο η κρίση διαρκεί, αυτές θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες.

Χρηματιστηριακοί δείκτες

Οι ευρωπαϊκές αγορές φέρεται ότι έχουν πληγεί περισσότερο από τις αμερικανικές, με τον γερμανικό DAX να καταγράφει πτώση 11,8% και τον γαλλικό CAC40 να μειώνεται κατά 10,3%, ενώ αντίστοιχες απώλειες (10,8%) έχει και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημαντική μείωση έχουν δει επίσης ο FTSE 100 του Λονδίνου (-8,8%) και ο FTSE MIB του Μιλάνου (-8,8%). Μεγάλες απώλειες (9,3%) καταγράφει ο ΝΙΚΚΕΙ στο Τόκιο, ενώ πιο περιορισμένες είναι οι ζημίες σε Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ (6% και 6,3% αντίστοιχα).

Οι δείκτες της Νέας Υόρκης δείχνουν καλύτερη εικόνα. Ο S&P 500 έχει καταγράψει πτώση 6,2% από τις 6.908,86 στις 6.476,91 μονάδες, ενώ ο NASDAQ που «φιλοξενεί» τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παρουσιάζει απώλειες 6,4%, από τις 22.878,38 στις 21.408,08 μονάδες. Παρόμοιες είναι και οι απώλειες του Dow Jones, που έπεσε από τις 48.977,92 στις 45.960,11 μονάδες (-6,2%).

Τα χρήματα που έχουν αποσυρθεί από τις κεφαλαιαγορές έχουν μετακινηθεί σε άλλες αγορές, όπως αυτή της ενέργειας, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, καθώς η σημαντικότερη ζημιά του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία προέρχεται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής «αρτηρίας» για το παγκόσμιο εμπόριο καυσίμων και λιπασμάτων.

Το βαρέλι του αργού πετρελαίου Μπρεντ, που κόστιζε περίπου 73 δολάρια πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται σήμερα (σ.σ.: 27/3) γύρω στα 110 δολάρια, με την αύξηση της τιμής να ξεπερνά το 50%. Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο που ξεπερνά το 70%, με την τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά να βρίσκεται στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), έναντι 32 ευρώ πριν να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη, εντύπωση έχει προκαλέσει η αρνητική επίδραση της κρίσης στην τιμή του χρυσού, που έχει κατρακυλήσει στην περιοχή των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά, καταγράφοντας πτώση άνω του 16% σε έναν μήνα και απέχοντας σημαντικά από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Ιανουαρίου (περίπου 5.600 δολάρια ανά ουγγιά).

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η πτώση αυτή εξηγείται κυρίως από την αύξηση των ρευστοποιήσεων χρυσού όσο η τιμή μένει σε υψηλά επίπεδα, ειδικά από θεσμικούς επενδυτές και κράτη που θέλουν να εξισορροπήσουν την απώλεια ρευστότητας από την πτώση στις χρηματαγορές.

Ακριβός ο δανεισμός

Αλλωστε, μεγάλη άνοδο έχουν σημειώσει και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με τα σημαντικότερα κράτη να δανείζονται σήμερα πολύ πιο ακριβά σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Το δεκαετές των ΗΠΑ έχει απόδοση 4,46% έναντι 3,96% έναν μήνα νωρίτερα (+499 μ.β., +13%), ενώ η Γερμανία δανείζεται με 3,12% στο δεκαετές (+469 μ.β., +18%).

Το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας έχει φτάσει το 4,07%, έναντι 3,30% στα τέλη Φεβρουαρίου (+764 μ.β., +23%), ενώ το spread (διαφορά μεταξύ των αποδόσεων μεταξύ ελληνικού και γερμανικού δεκαετούς) έχει αυξηθεί κατά 45%, από τις 648 στις 943 μονάδες. Ακριβότερα από τη χώρα μας δανείζεται η Ιταλία, με την απόδοση του δεκαετούς να βρίσκεται στο 4,13%, έναντι 3,28% πριν από τον πόλεμο, ενώ ακόμα δυσμενέστεροι είναι οι όροι για τη Βρετανία, με το δεκαετές να πιάνει απόδοση 5,09%, έναντι 4,27% έναν μήνα νωρίτερα.

Τα δεδομένα του ρεπορτάζ λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις έως το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

