Ο χαρισματικός «κύριος Σαμ» που έχτισε την αυτοκρατορία της Walmart
Διεθνής Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 15:45

ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Walmart όπως την γνωρίζουμε σήμερα εξελίχθηκε από τους στόχους του Σαμ Γουόλτον για εξαιρετική αξία και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Ο «κύριος Σαμ», όπως ήταν γνωστός, πίστευε στην ηγεσία μέσω της προσφοράς, μας πληροφορεί η ιστοσελίδα της Walmart.

Η Walmart είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο με βάση τα έσοδα και ο μεγαλύτερος ιδιώτης εργοδότης στον κόσμο, με 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους. Είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο οικογενειακή επιχείρηση (η μεγαλύτερη τέτοια επιχείρηση στον κόσμο), καθώς η εταιρεία ελέγχεται από την οικογένεια Γουόλτον.

Οι κληρονόμοι του Σαμ Γουόλτον κατέχουν πάνω από το 50% της Walmart τόσο μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου τους Walton Enterprises όσο και μέσω των ατομικών τους συμμετοχών.

Αυτή η πεποίθηση ότι η αληθινή ηγεσία εξαρτάται από την πρόθυμη προσφορά ήταν η αρχή πάνω στην οποία χτίστηκε η Walmart και οδήγησε στις αποφάσεις που έχει λάβει η εταιρεία τα τελευταία 50 χρόνια. Μεγάλο μέρος της ιστορίας της Walmart συνδέεται με την ιστορία του ίδιου του Σαμ Γουόλτον και μεγάλο μέρος του μέλλοντός της, διατείνεται η εταιρεία, θα βασίζεται στις αρχές του κ. Σαμ.

Ο δρόμος προς την Walmart

Ο Σαμ Γουόλτον γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου το 1918 στο Kingfisher της Οκλαχόμα.

Έζησε εκεί με τους γονείς του στο αγρόκτημά τους μέχρι που μετακόμισαν το 1923. Ωστόσο, η γεωργία δεν του παρείχε αρκετά χρήματα για να μεγαλώσει μια οικογένεια, και ο Thomas Walton ασχολήθηκε με την υποθήκη αγροτικών ακινήτων. Εργάστηκε για την Walton Mortgage Company του αδελφού του, η οποία ήταν πράκτορας της Metropolitan Life Insurance, όπου έκανε κατασχέσεις αγροκτημάτων κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Μετακόμισαν από τη μια μικρή πόλη στην άλλη για αρκετά χρόνια, κυρίως στο Μιζούρι. Ενώ φοιτούσε στην όγδοη τάξη στη Shelbina του Μιζούρι, ο Σαμ έγινε ο νεότερος Eagle Scout – Αρχιπρόσκοπος στην ιστορία της πολιτείας. Σαν ενήλικας, ο Γουόλτον τιμήθηκε με το βραβείο Distinguished Eagle Scout από τους Προσκόπους της Αμερικής.

Η ζωή ήταν δύσκολη στην μεγάλη ύφεση και ο Σαμ Γουόλτον έκανε πολλές δουλειές σαν παιδί για να στηρίξει την οικογένεια. Μετά το λύκειο, ο Γουόλτον αποφάσισε να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, ελπίζοντας να βρει έναν καλύτερο τρόπο να βοηθήσει την οικογένειά του.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι ως δόκιμος αξιωματικός (ROTC), κάνοντας ταυτόχρονα διάφορες μικροδουλειές ηια να τα βγάζει πέρα. Μετά την αποφοίτησή του το 1940 με πτυχίο στα οικονομικά, ψηφίστηκε «μόνιμος πρόεδρος» της τάξης.

Ο Γουόλτον εντάχθηκε στην JCPenney ως εκπαιδευόμενος στη διοίκηση στο Ντε Μόιν της Αϊόβα, τρεις ημέρες μετά την αποφοίτησή του έναντι 75 δολαρίων το μήνα. Εκεί έμεινε περίπου 18 μήνες.

Παραιτήθηκε το 1942 εν αναμονή της κατάταξής του στον στρατό για υπηρεσία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο αργότερα, ο Γουόλτον εντάχθηκε στον στρατό στο Σώμα Πληροφοριών του Στρατού των ΗΠΑ, επιβλέποντας την ασφάλεια σε εργοστάσια αεροσκαφών, φθάνοντας στο βαθμό του λοχαγού. Το 1943, παντρεύτηκε την Χέλεν Ρόμπσον το 1943.

Όταν η στρατιωτική του θητεία τελείωσε το 1945, ο Σαμ και η Χέλεν μετακόμισαν στο Newport του Arkansas. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σαμ απέκτησε πρώιμη εμπειρία στο λιανικό εμπόριο, λειτουργώντας τελικά το δικό του κατάστημα με είδη.

Το 1950, οι Γουόλτον έφυγαν από το Newport για το Bentonville, όπου ο Σαμ άνοιξε το Walton’s 5&10 στην πλατεία του κέντρου της πόλης. Επέλεξαν την κωμόπολη επειδή η Έλεν ήθελε να ζει σε μια μικρή πόλη και ο Σαμ μπορούσε να επωφεληθεί από τις διαφορετικές περιόδους κυνηγιού που προσέφερε η φύση στο σταυροδρόμι τεσσάρων πολιτειών. Εμπνευσμένος από την πρώιμη επιτυχία του καταστήματος φτηνής λιανικής και ωθούμενος να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες και αξία στους πελάτες του, ο Σαμ άνοιξε το πρώτο Walmart το 1962 σε ηλικία 44 ετών στο Ρότζερς του Αρκάνσας.

Αλλάζοντας το πρόσωπο του λιανικού εμπορίου

Οι ανταγωνιστές του Σαμ πίστευαν ότι η ιδέα του ότι μια επιτυχημένη επιχείρηση θα μπορούσε να οικοδομηθεί γύρω από την προσφορά χαμηλότερων τιμών και εξαιρετικής εξυπηρέτησης δεν θα λειτουργούσε ποτέ.

Όπως αποδείχθηκε, η επιτυχία της εταιρείας ξεπέρασε ακόμη και τις προσδοκίες του Σαμ. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1970 και τα έσοδα χρηματοδότησαν μια σταθερή επέκταση της επιχείρησης.

Ο κ. Σαμ στο NYSE

Ο Σαμ απέδωσε την ταχεία ανάπτυξη της Walmart όχι μόνο στο χαμηλό κόστος που προσέλκυε τους πελάτες του, αλλά και στους συνεργάτες του. Βασίστηκε σε αυτούς για να προσφέρουν στους πελάτες την εξαιρετική εμπειρία αγορών που θα τους έκανε να επιστρέφουν.

Μοιράστηκε το όραμά του για την εταιρεία με τους συνεργάτες με έναν τρόπο που ήταν σχεδόν ανήκουστος στον κλάδο. Τους έκανε συνεργάτες στην επιτυχία της εταιρείας και πίστευε ακράδαντα ότι αυτή η συνεργασία ήταν αυτό που έκανε την Walmart σπουδαία.

Καθώς τα καταστήματα μεγάλωναν, μεγάλωναν και οι φιλοδοξίες του Σαμ. Εκτός από την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών στο λιανικό εμπόριο, πειραματίστηκε επίσης με νέες μορφές καταστημάτων – συμπεριλαμβανομένων των Sam’s Club και Walmart Supercenter – και μάλιστα πήρε την απόφαση να φέρει την Walmart στο Μεξικό.

Η τόλμη του Σαμ στην προσφορά χαμηλότερων τιμών και στην προσφορά της αξίας της Walmart στους πελάτες στις ΗΠΑ και πέραν αυτών έθεσε ένα πρότυπο για την εταιρεία που συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα, υποστηρίζει η εταιρεία.

Η ισχυρή του δέσμευση στην εξυπηρέτηση και στις αξίες που βοηθούν τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τη χώρα να πετύχουν του χάρισε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, το οποίο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Ήταν κατά τη διάρκεια των σχολίων αποδοχής του Σαμ που διατύπωσε ποιος θα γινόταν ο επίσημος σκοπός της Walmart.

«Αν συνεργαστούμε, θα μειώσουμε το κόστος ζωής για όλους… θα δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να δει πώς είναι να αποταμιεύεις και να έχεις μια καλύτερη ζωή».

Σήμερα, η «εξοικονόμηση χρημάτων, ώστε να μπορούν να ζουν καλύτερα οι άνθρωποι» είναι η κινητήρια δύναμη που άφησε σαν παρακαταθήκη ο Σαμ Γουόλτον.

10 κανόνες για την οικοδόμηση μιας καλύτερης επιχείρησης

Ο Σαμ Γουόλτον πίστευε ότι η λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης συνοψίζεται σε 10 απλούς κανόνες και αυτοί βοήθησαν την Walmart να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης που είναι σήμερα.

  1. Αφοσιωθείτε στην επιχείρησή σας.
  2. Μοιραστείτε τα κέρδη σας με όλους τους συνεργάτες σας και αντιμετωπίστε τους ως συνεργάτες.
  3. Παρακινήστε τους συνεργάτες σας.
  4. Επικοινωνήστε όσα περισσότερα μπορείτε στους συνεργάτες σας.
  5. Εκτιμήστε όλα όσα κάνουν οι συνεργάτες σας για την επιχείρηση.
  6. Γιορτάστε την επιτυχία σας. (Μην παίρνετε τον εαυτό σας τόσο στα σοβαρά).
  7. Ακούστε όλους στην εταιρεία σας.
  8. Υπερβείτε τις προσδοκίες των πελατών σας.
  9. Ελέγξτε τα έξοδά σας καλύτερα από τον ανταγωνισμό σας.
  10. Κολυμπήστε αντίθετα από το ρεύμα. (Αγνοήστε την κοινή λογική).
Η κληρονομιά του Σαμ Γουόλτον

Ο Σαμ Γουόλτον πέθανε την Κυριακή 5 Απριλίου 1992, μια εβδομάδα μετά τα 74α γενέθλιά του, λίγο μετά την παραλαβή του Μεταλλίου της Ελευθερίας, από πολλαπλό μυέλωμα, έναν τύπο καρκίνου του αίματος, στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας.

Η είδηση ​​του θανάτου του μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε όλα τα 1.960 καταστήματα Walmart. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία του απασχολούσε 400.000 άτομα. Ετήσιες πωλήσεις σχεδόν 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων προέρχονταν από 1.735 Walmart, 212 Sam’s Clubs και 13 Supercenters.

Ο Σαμ Γουόλτον πέθανε το 1992 αλλά η κληρονομιά του ζει. Το 1998, ο Γουόλτον συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του 20ού αιώνα.

Το Forbes κατέταξε τον Σαμ Γουόλτον ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1982 έως το 1988, παραχωρώντας την πρώτη θέση στον Τζον Κλούγκε το 1989, όταν οι συντάκτες άρχισαν να αποδίδουν την περιουσία του Γουόλτον από κοινού σε αυτόν και τα τέσσερα παιδιά του.

Η Walmart δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε περισσότερες από δεκαπέντε διεθνείς αγορές, όπως: Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ινδία, Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Γκάνα, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Τανζανία, Ουγκάντα, Ζάμπια, Κένυα, Λεσόθο, Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη), Ονδούρα, Ιαπωνία, Μεξικό, Νικαράγουα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της το 2025, η Walmart είχε έσοδα 674 δισεκατομμύρια δολάρια, καθαρά κέρδη 19.4δισεκατομμύρια δολάρια, συνολικά περιουσιακά στοιχεία 260δισεκατομμύρια δολάρια, 2.100.000 υπαλλήλους και 10.771καταστήματα.

