Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τα τιμολόγια ρεύματος – Πώς απαντούν οι πάροχοι
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Μαρτίου 2026, 12:10

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τα τιμολόγια ρεύματος – Πώς απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Spotlight

Μετά τα καύσιμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χτυπά και τα τιμολόγια ρεύματος.

Με αυξήσεις χαμηλότερης έντασης σε σχέση με τα καύσιμα, τα τιμολόγια ρεύματος αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα για τον Απρίλιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ΔΕΗ που είναι και leader της αγοράς όσο και οι υπόλοιποι μεγάλοι ανεξάρτητοι πάροχοι θα προχωρήσουν σε εκπτώσεις προκειμένου να ψαλιδίσουν μέρος των αυξήσεων.

Η αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας επηρεάζει τα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο

Ο Μάρτιος φεύγει και σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος είναι αυξημένη 18,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Στην αγορά επόμενης ημέρας (Day Ahead Market) η μέση τιμή είναι για το διάστημα 1 με 29 Μαρτίου στα 92,86 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Το διάστημα 1 με 28 Φεβρουαρίου η μέση τιμή ήταν στα 78,35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Πρόκειται για μία αύξηση πάνω από 18,5%. Η αύξηση αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο.

Οι πάροχοι από την 1η Απριλίου σταδιακά θα αναρτούν τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα.

Ο πόλεμος, η άμυνα από τις ΑΠΕ και τα τιμολόγια ρεύματος

Οι επιπτώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι τόσο μεγάλες όσο στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Και αυτό, επειδή οι φθηνότερες τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κυριαρχούν στο ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής. Οι ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά κυμαίνονται στο 50% με 60% του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι το αποτέλεσμα είναι οι επιπτώσεις από τον διπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου να μετριάζονται…

Ωστόσο, με δεδομένο το ό,τι το φυσικό αέριο είναι κρίσιμο καύσιμο για την ασφάλεια και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρισμού η χρήση του για την ηλεκτροπαραγωγή είναι αναπόφευκτη.

Οι κινήσεις της ΔΕΗ και των ανεξάρτητων παρόχων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ΔΕΗ αναμένεται να στηρίξει χρηματοδοτικά τα τιμολόγια ρεύματος για τους πελάτες της. Δηλαδή μέρος των αυξήσεων θα τις απορροφήσει, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην περάσει όλο το κόστος στην κατανάλωση.

Αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται και από τους άλλους μεγάλους παρόχους, ώστε οι πελάτες τους να μην επιβαρυνθούν όλο το επιπλέον κόστος παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πάντως, η κυβέρνηση έχει αναγγείλει παρέμβαση σε περίπτωση που οι τιμές στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα.

Πηγή ΟΤ

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Vita.gr
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση

Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση

inWellness
inTown
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Stories 29.03.26

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Σύνταξη
Μουντιάλ χωρίς brands
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
Euroleague 29.03.26

O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Σύνταξη
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ – Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Τα ευρήματα 29.03.26

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Σύνταξη
Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)

Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Από το Twitter στο X – Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια
Παγκόσμια επιρροή 29.03.26

Από το Twitter στο X - Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Νατάσα Σινιώρη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

