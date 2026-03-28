To «αντίο» στη Μαρινέλλα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη

Με μια φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, η ΚΑΕ Άρης είπε το μεγάλο «αντίο» στη Μαρινέλλα, η οποία πέθανε το Σάββατο (28/3) μετά από μακρά μάχη με εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.

Για την Μαρινέλλα η οποία ήταν οπαδός των «κιτρινόμαυρων» κατά τη δεκαετία του ’80 όταν η ομάδα των Γκάλη, Γιαννάκη και Ιωαννίδη κυριαρχούσε στο ελληνικό μπάσκετ, έγραψαν χαρακτηριστικά οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού. Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο του Άρη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Καλό ταξίδι».

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης με τη Μαρινέλλα να διασκεδάζει μαζί με τους Παναγιώτη Γιαννάκη και Νίκο Φιλίππου.

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας»

Από την πλευρά της η ΚΑΕ Ολυμπιακός σημειώνει στην ανάρτησή της «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα.

Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας.

Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

Δείτε παρακάτω τι ανέβασαν οι ερυθρόλευκοι

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων»

Τέλος η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη δική της ανάρτηση αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.

Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».

Δείτε την παρακάτω