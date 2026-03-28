Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 19:13

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με… αριστερό τις φιλικές υποχρεώσεις της. Επιβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση για «ανανέωση» και «προετοιμασία της επόμενης ημέρας», όπως διαρκώς ακούμε μετά τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ 2026. Μια αποτυχία σκληρή. Μια χαμένη ευκαιρία από εκείνες που δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Αλλά και ένα μήνυμα που, εάν δεν υπάρξει κάποια δραστική αλλαγή στην προσέγγιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και τη στόχευση, δείχνει ότι δεν έχει ληφθεί. Από κανέναν από τους αρμοδίους.

Η φιλική ήττα από την Παραγουάη δεν είναι καταστροφή. Ούτε προφανώς κρίνει κάτι. Αλλά την ίδια στιγμή, φαίνεται ότι είναι ένας «μπούσουλας» για όσα έρχονται, τόσο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και από εκείνους που τρέχουν τα θέματα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο εθνικός εκλέκτορας έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι για τη δική του ποδοσφαιρική λογική, η ομάδα που πέτυχε στο Nations League και απέτυχε στα προκριματικά του Μουντιάλ, είναι η «ομάδα του». Δεν θεωρεί ότι χρειάζονται νέα πρόσωπα. Δεν θεωρεί ότι η ανανέωση είναι συνώνυμο με νέο «αίμα» στην Εθνική. Ή έστω με το να δώσει τα ηνία στους ήδη υπάρχοντες «Νέους».

Η άνευρη και ξεκάθαρα χωρίς σπίθα και δίψα εικόνα της Εθνικής κόντρα στην Παραγουάη, σε συνδυασμό με τις επιλογές στην 11άδα, είναι ένα ηχηρό μήνυμα για όσα συμβαίνουν. Ο Γιοβάνοβιτς μίλησε με στενοχώρια και προβληματισμό στο φινάλε του αγώνα. Αλλά την ίδια στιγμή, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε κινήσεις ουσίας, που θα αλλάξουν την εικόνα ή θα δώσουν νέα πνοή στο σύνολο.

Και μόνο το γεγονός ότι η Εθνική, στην πρώτη της εμφάνιση μετά τον αποκλεισμό, εμφανίστηκε με Κουρμπέλη στο «6» και Μπακασέτα στο «10», είναι αντικείμενο σκέψης. Πόσο μάλλον όταν ο δεύτερος έχει σταματήσει πλέον να αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση ακόμη και στην ομάδα του. Ετσι, το βράδυ της Παρασκευής το… 6-8άρι του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, έπαιξε 10άρι στην Εθνική Ελλάδος. Και την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος Ελληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, έμεινε ξανά στον πάγκο. Και το «ξανά», είναι η λέξη κλειδί σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια.

Προφανώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είναι θέμα ενός προσώπου. Αλλά ο χειρισμός του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ από την Εθνική, είναι ενδεικτικός των σκέψεων, αλλά και των προσώπων στα οποία δείχνει (και λογικά θα συνεχίσει να δείχνει) εμπιστοσύνη το τεχνικό επιτελείο. Και αυτό επιβεβαιώνεται με απλούς αριθμούς. Ο Κωνσταντέλιας έχει αγωνιστεί 18 φορές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τις 12 επί εποχής Γιοβάνοβιτς. Σε αυτές τις 12 συμμετοχές, έχει ξεκινήσει βασικός μόλις 4 φορές. Και συνολικά, δεν έχει παίξει ποτέ πάνω από 70 λεπτά. Για την ακρίβεια έχει 45 ή περισσότερα λεπτά, μόλις σε 5 αγώνες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ενώ μετά το έπος της Γλασκόβης στο Nations League, τον Μάρτιο του 2025, όταν οδήγησε την Εθνική στο 3-0 επί της Σκοτίας και στην άνοδο, ουσιαστικά επέστρεψε στα… βασικά. Αποτελώντας αλλαγή του Μπακασέτα.

Είναι ενδεικτικό ότι στα προκριματικά του Μουντιάλ έπαιξε 18 λεπτά στο 5-1 επί της Λευκορωσίας, 45 λεπτά στην εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Δανία, 19 λεπτά με τη Σκοτία εκτός έδρας και 27 λεπτά στη Δανία! Με μια απλή πρόσθεση προκύπτει ότι στα καταστροφικά προκριματικά της Εθνικής, ο Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε συνολικά μόλις 109 λεπτά σε τέσσερις αγώνες! Ξεκινώντας βασικός μόνο κόντρα στη Δανία, όταν και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Η αποτυχία διαχείρισης/προσαρμογής/ενσωμάτωσης του Κωνσταντέλια είναι από μόνη της μια πολύ σοβαρή παράμετρος στην επιτυχία/αποτυχία της Εθνικής. Κανείς δεν μπορεί να πείσει ότι ένας τόσο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, που δείχνει στην ομάδα του ότι μπορεί και να αμυνθεί με σοβαρότητα, δεν… χωράει στο αρχικό σχήμα της Εθνικής Ελλάδος. Πόσο μάλλον όταν όλοι περιμένον να δουν κάποια στιγμή να παίζει μαζί η απίθανη τριάδα Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Καρέτσας.

Δεν είναι μακριά η εποχή που ο πιο χαρισματικός Ελληνας ποδοσφαιριστής εξωθήθηκε -από το «σύστημα» που επικρατούσε στην Εθνική- στο να αποχωρήσει και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Οσα έγιναν με τον Κώστα Φορτούνη, τον τρόπο που η (τότε) ΕΠΟ και τα… εργαλεία της του πήραν το περιβραχιόνιο, ακυρώνοντας μια διαδικασία 10ετιών στην επιλογή αρχηγού, ο τρόπος που προσπάθησαν να τον απαξιώσουν (εσωτερικά) και οι αλητείες (κυριολεκτικά) που έλαβαν χώρα εκείνο το διάστημα, είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον του Κωνσταντέλια στην Εθνική. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον Γιοβάνοβιτς, αλλά με τη συνολική διαχείριση των αξιών της Εθνικής.

Εάν φτάσουμε στο σημείο να ακούμε και να γίνει… επικρατούσα η (παράλογη και αντιποδοσφαιρική) άποψη εκείνων που βλέπουν ως «πρόβλημα» το να υπάρχει πληθώρα επιθετικού ταλέντου στην Εθνική, τότε καλά ξεμπερδέματα. Η Ελλάδα έχει παίκτες. Εχει ταλέντο. Εχει παιδιά με χάρισμα στην επίθεση. Θα πρέπει να βρει τρόπο να τους αφομοιώσει. Χωρίς να βιάζεται η λογική ή να επικρατεί η «αρχή της παλαιότητας». Η οποία δεν έχει καμία πραγματική αξία, πέρα από το να ικανοποιούνται/συντηρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι οποίες στο τέλος της ημέρας αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη της Εθνικής. Ας μην επεκταθούμε με συγκεκριμένα πρόσωπα και παραδείγματα, γιατί θα γράψουμε βιβλίο.

Η Εθνική έχει ταλέντο. Εχει υλικό. Εχει παιδιά που έρχονται. Εχει παιδιά με προσωπικότητα. Παιδιά με παραστάσεις και χρόνο συμμετοχής. Εχει παίκτες, εντός και εκτός συνόρων, που αξίζουν να είναι μέρος της διαδικασίας ανοικοδόμησης. Η βάση υπάρχει. Τα «υλικά» είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ ως χώρα. Ταλέντο σε όλα τα επίπεδα. Είναι θέμα σωστών επιλογών, σωστής χημείας, κατανομής ρόλων και δικαιοσύνης. Με το τελευταίο να αποτελεί βάση κάθε επιτυχημένης συνταγής που περιλαμβάνει ανθρώπους και όχι… λαχανικά.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Ιράν: Μαίνεται ο πόλεμος ένα μήνα μετά – Απανωτοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Σύνταξη
Μουντιάλ χωρίς brands
Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Σύνταξη
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Σύνταξη
Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)

Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Από το Twitter στο X - Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Νατάσα Σινιώρη
Τα βλέμματα στις διπλωματικές προσπάθειες στο Ισλαμαμπάντ την ώρα που ο πόλεμος μαίνεται σε Ιράν και Λίβανο

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Η ώρα των ντέρμπι στη Euroleague πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά από… pole position, λόγω εικόνας, θέσης και… παράδοσης – Οι πιθανότητες για ιστορικά play-off και τι δείχνει το παρελθόν των μεγάλων αγώνων.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
