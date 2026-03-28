Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 88 ετών το Σάββατο (28/3), αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι. Κι όχι μόνο καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα και με την περίοδο της «Αυτοκρατορίας» του μεγάλου Άρη των Γκάλη, Γιαννάκη και Ιωαννίδη.

Η Μαρινέλλα ήταν φανατική οπαδός τόσο της μπασκετικής ομάδας των κιτρινόμαυρων όσο και του αθλήματος γενικότερα κι έτσι ήταν παρούσα στα περισσότερα μεγάλα ματς του Άρη τη δεκαετία του 80′, αλλά και της Εθνικής ομάδας (του ’87), της οποίας βάση ήταν ο Άρης.

Τότε οι «κιτρινόμαυροι» κατακτούσαν τον έναν τίτλο μετά τον άλλον με τα «ραντεβού» για να εορταστούν αυτές οι επιτυχίες δίνονταν στο κέντρο διασκέδαση «Ακρόαμα» όπου η ίδια τραγουδούσε το θρυλικό πλέον «… Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά».

«Στο μπάσκετ, όπως ξέρετε, υποστηρίζω τον Άρη. Ίσως η φιλία μου με τα παιδιά του Άρη, ίσως η θεαματικότητα του αθλήματος μ’ έχουν κάνει φανατική του σπορ. Νιώθω ικανοποίηση και ξεκούραση ακόμη, όταν παρακολουθώ αγώνες μπάσκετ», είχε δηλώσει εκείνα τα χρόνια η Μαρινέλλα σε συνέντευξή της.

Φυσικά η αγάπη της για τον Άρη δεν ήταν μόνοπλευρη καθώς και οι παίκτες του Άρη της είχαν ιδιαίτερη αδυναμία. Χαρακτηριστική η δήλωση του Παναγιώτη Γιαννάκη που είχε αναφέρει: «Με συνδέουν πολλά με την κ. Μαρινέλλα. Είναι από τις καλύτερές μου φίλες και τρομερή καλλιτέχνης. Από τις συγκλονιστικές βραδιές με τον Άρη και τις απλησίαστες βραδιές με την Εθνική ομάδα του ’87. Σε πολλά μεγάλα ταξίδια της ομάδας η Μαρινέλλα ήταν εκεί, να μας συμπαρασταθεί», είχε πει ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ.

Δείτε παρακάτω ένα απόσπασμα από το Ακρόαμα με τη Μαρινέλλα να τραγουδάει με τον Γιάννη Πάριο «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά». Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο σύνθημα, αποτελεί διασκευή του τραγουδιού «Με στο στόμα γεμάτο φιλιά» του Λεωνίδα Βελλή σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπολου και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου.

Τι αναφέρουν οι στίχοι

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε

κάθε ομάδα που είναι μπροστά…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

να ανεβαίνει δυο – δυο τα σκαλιά,

να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

μ’ ένα σώμα και μία καρδιά,

και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε,

και το κύπελλο είναι μπροστά…