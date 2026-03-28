Καλαμάτα – Ηρακλής 1-0: Η «Μαύρη Θύελλα» κατέκτησε το Super Cup της Super League 2

Υπερπρωταθλήτρια της Super League 2 είναι η Καλαμάτα, η οποία κατάφερε να επιβληθεί του Ηρακλή στο ΟΑΚΑ με 1-0 και να κατακτήσει το Super Cup, στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, οδεύοντας πλέον προς τη Super League με τον καλύτερο τρόπο (μαζί φυσικά με τον Γηραιό).

Η «μαύρη θύελλα» ήταν καλύτερη σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας κάποιες σημαντικές ευκαιρίες πριν σκοράρει στην εκκίνηση του δεύτερου μέρους με τον Τσέλιο. Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να απαντήσουν πιέζοντας στο φινάλε, όμως τίποτα δεν άλλαξε και οι Πελοποννήσιοι πήραν το τρόπαιο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δίνουν δυνατές μάχες στο κέντρο, ενώ η Καλαμάτα είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 4′ με τον Μορέιρα να πιάνει το διαγώνιο σουτ, την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει για λίγο κόρνερ. Η «μαύρη θύελλα» συνέχισε να πιέζει και στο 12′ ο Μορέιρα εκτέλεσε φάουλ από μακριά, με την μπάλα να περνά από όλους και τον Στουρνάρα να απομακρύνει ενστικτωδώς. Στη συνέχεια της φάσης, ο Οικονόμου σούταρε άουτ από μακριά.

Στο 20′ ο Μορέιρα απείλησε με νέο φάουλ, ενώ ένα λεπτό μετά ο ίδιος παίκτης άγγιξε το γκολ, όμως ο Στουρνάρας τον σταμάτησε σε τετ-α-τετ. Ο Ηρακλής άρχισε να ανεβαίνει και είχε τεράστια ευκαιρία με τον Μάναλη να βγαίνει μπροστά από τον Γκέλιο που όμως άπλωσε το δεξί του πόδι και τον σταμάτησε στο 32′. Τρία λεπτά μετά, ο Ντέλετιτς είχε κι εκείνος την στιγμή του αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει για τους Θεσσαλονικείς. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με το 0-0 στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος άρχισε ιδανικά για την Καλαμάτα η οποία στο 50′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Κατάλντι έκλεψε ψηλά, ο Μάντζης βρήκε με το εξωτερικό τον Τσέλιο και εκείνος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Τρία λεπτά μετά ο Ηρακλής έφτασε μια… ανάσα από την ισοφάριση. Ο Βιτλής σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μάναλη να πετάγεται στην πορεία της μπάλας όντας σχεδόν πάνω στην γραμμή, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει αφού δεν είχε ισορροπία.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε με την επόμενη καλή στιγμή να είναι ξανά για τον Ηρακλή με την… σκαστή κεφαλιά του Ντέλετιτς που πέρασε λίγο άουτ. Ο Γηραιός απείλησε τέσσερα λεπτά με ένα μακρινό σουτ του Τζίμα που επίσης πέρασε άουτ. Τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του αγώνα, παρά την πίεση του Ηρακλή και έτσι η Καλαμάτα επιβλήθηκε 1-0 κατακτώντας το Super Cup.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης, Μάντζης, Μέντες.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής, Τσάκλα, Κράινζ, Κατσίκας, Ουάρντα, Φοφανά, Τζίμας, Εραμούσπε, Ντέλετιτς, Μάναλης.