Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 34η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Με επιθετικό ρεσιτάλ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Μονακό με 107-97 για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πράσινοι, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-14 και βρίσκονται στην 7η θέση, πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη τους, ενώ πήραν και τη διαφορά από τη γαλλική ομάδα.

Στην δεύτερη θέση και στο 22-12 ο Ολυμπιακός, με τη Ρεάλ Μαδρίτης όμως να έχει επίσης 22-12.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε της Φενερμπαχτσέ στην Πόλη με 92-82, η Μπασκόνια νίκησε εντός έδρας την Χάποελ Τελ Αβίβ με 118-109, η Παρτιζάν κέρδισε στην δεύτερη παράταση την Βαλένθια με 110-104 και η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Ερυθρού Αστέρα με 92-88 στην παράταση.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παράταση)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92

Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97

Παρτίζαν – Βαλένθια 110-104 (παράταση)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88 (παράταση)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 1/4 στις 20:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 2/4 στις 20:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 2/4 στις 20:00

Dubai BC – Μονακό 2/4 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 2/4 στις 21:00

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 2/4 στις 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 2/4 στις 22:00

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 3/4 στις 21:30

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 3/4 στις 21:30

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 7/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 7/4 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 7/4 στις 21:00

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 7/4 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 7/4 στις 21:30

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 7/4 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 7/4 στις 21:30

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 7/4 στις 22:00

Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30