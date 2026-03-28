Εθνική ομάδα: Προπονήθηκε ο Ρότα και πετάει για Βουδαπέστη
Όλα καλά με τον Λάζαρο Ρότα ο οποιος προπονήθηκα κανονικά το Σάββατο και θα είναι στην αποστολή για το φιλικό που δίνει η Εθνική την Τρίτη στην Ουγγαρία.
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην κουζίνα ταβέρνας γεμάτη κόσμο – Εκκενώθηκε το κατάστημα
- Το Ισραήλ έπληξε δομές υγείας στον Λίβανο – Νεκροί 9 νοσηλευτές
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
- Αγρίνιο: Αιματηρό επεισόδιο με συμπλοκή νεαρών – Ένας τραυματίας από μαχαίρι
Η Εθνική άφησε πίσω της την ήττα από την Παραγουάη και ξεκίνησε την προετοιμασία της για το εκτός έδρας φιλικό της Τρίτης (31/3) με την Ουγγαρία.
Ο Λάζαρος Ρότα, που αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παιχνίδι της Παρασκευής, δεν είχε τελικά κάτι σοβαρό και προπονήθηκε κανονικά την επομένη, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Από εκεί και πέρα, όσοι έπαιξαν για την Εθνική απέναντι στην Παραγουάη από 60 λεπτά και πάνω έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά.
Την Κυριακή (29/03),οι διεθνείς θα προπονηθούν ξανά το μεσημέρι επί ελληνικού εδάφους και στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Βουδαπέστη.
- Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)
- Διασυρμός ξανά για τους Μπακς και εκτός play offs μετά από 10 χρόνια (95-127) – Τα αποτελέσματα του NBA
- Εξαιρετικός ξανά ο Στογιάκοβιτς και πρόκριση στο Final Four του NCAA (vids)
- Οι Dodgers έσπασαν κάθε ρεκόρ: Το πιο ακριβό opening game στην ιστορία του MLB
- Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)
- Απίθανος Κλοπ: Ζήτησε… selfie από τον Τιάγκο με πλακάτ από την εξέδρα! (pic)
- Euroleague: Στο Νο1 του Top-10 της 34ης αγωνιστικής o Μόουζες Ράιτ (vid)
- Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
