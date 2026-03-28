Εθνική ομάδα: Προπονήθηκε ο Ρότα και πετάει για Βουδαπέστη

Η Εθνική άφησε πίσω της την ήττα από την Παραγουάη και ξεκίνησε την προετοιμασία της για το εκτός έδρας φιλικό της Τρίτης (31/3) με την Ουγγαρία.

Ο Λάζαρος Ρότα, που αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παιχνίδι της Παρασκευής, δεν είχε τελικά κάτι σοβαρό και προπονήθηκε κανονικά την επομένη, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Από εκεί και πέρα, όσοι έπαιξαν για την Εθνική απέναντι στην Παραγουάη από 60 λεπτά και πάνω έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά.

Την Κυριακή (29/03),οι διεθνείς θα προπονηθούν ξανά το μεσημέρι επί ελληνικού εδάφους και στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Βουδαπέστη.