Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Δεν έχουν περάσει, παρά λίγοι μήνες από όταν ο Νεοκλής Αβδάλας «έπαιζε» δυνατά για την πρώτη δεκάδα του Draft στο NBA, ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει άρδην.

Παρά το εκρηκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν με το Βιρτζίνια Τεκ και τις μεγάλες εμφανίσεις του δεν είχε ανάλογη συνέχεια και συνέπεια στις εμφανίσεις του. Έτσι ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού το Σάββατο (28/3).

Μπορεί ο Αβδάλας να παίξει στο υπόλοιπο της σεζόν με τον Παναθηναϊκό;

Παρότι ο Αβδάλας αγωνίστηκε την τρέχουσα σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό παραμένει σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα αν το επιθυμεί να τον δηλώσει στο ρόστερ του για τη Stoiximan GBL.

Φυσικά δεν ισχύει το ίδιο και για τη Euroleague, καθώς έχει παρέλθει το χρονικό όριο για αλλαγές στο ρόστερ των ομάδων, με τους πράσινους να έχουν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν τον Αβδάλα, αν και εφόσον το επιθυμούν μονάχα για τη Stoiximan GBL.

Tο τελευταίο διάστημα ο ίδιος εξετάζει έντονα την παραμονή του στο NCAA για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Ο ίδιος μπήκε στο tranfer portal ενόψει της νέας σεζόν, με σκοπό να βρει ένα κολέγιο καλύτερο του Βιρτζίνια Τεκ για να διεκδικήσει καλύτερη θέση στα επόμενα Draft του NBA από την επόμενη σεζόν.

Είναι ενδεικτικό πως από εκεί που εμφανιζόταν στην πρώτη δωδεκάδα του φετινού draft, πλέον αν και εφόσον θελήσει να δηλώσει συμμετοχή θα είναι στον δεύτερο γύρο των επιλογών.