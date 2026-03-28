ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.
Η ΑΕΚ είχε το μυαλό στην Μπανταλόνα και το Περιστέρι την τιμώρησε! Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κυριάρχησε στη «Sunel Arena» όπου επικράτησε με 74-64 της Ένωσης για την 23η αγωνιστική της GBL πανηγυρίζοντας την έκτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στο 12-9 «βλέποντας» τετράδα. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 15-6 και έβαλαν τον ΠΑΟΚ στο κόλπο της τρίτης θέσης, ωστόσο ο μεγάλος στόχος είναι το BCL και ο πρώτος προημιτελικός της Πρωταπριλιάς στο ίδιο γήπεδο.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Φαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ 16 πόντους είχε ο Χάρις. Για τον ΑΕΚ ο Νάναλι με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν αυτός που ξεχώρισε μαζί με τον Μπράουντ που είχε 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 τάπες.
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 8-5 στα πρώτα τρία λεπτά και έκτοτε δεν βρέθηκε ξανά μπροστά στο σκορ. Με τρίποντο του Χάρις το Περιστέρι Betsson βρέθηκε στο +6 (10-16, 7′) και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 28-35.
Ο Χαραλαμπόπουλος μείωσε σε 34-39 στο 23′, αλλά ένα 15-0 για τους φιλοξενούμενους εκτόξευσε το σκορ στο 34-54 (27′), με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +24 (37-61, 30′) λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Στην τελευταία περίοδο η ΑΕΚ προσπάθησε για την επική ανατροπή, έφτασε μέχρι το -6 (64-70) στο 39′, αλλά εκεί ο Χάρις κέρδισε ένα φάουλ σε άμυνα του Φλιώνη και ουσιαστικά καθάρισε το ματς που τελείωσε στο 64-74.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74
