newspaper
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγκτσί – Πληροφορίες για συμμετοχή του στην τετραμερή στο Ισλαμαμπάντ
Επικαιρότητα 28 Μαρτίου 2026, 21:35

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αραγτσί για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του, του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τον Γ. Γεραπετρίτη να τονίζει την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η ιρανική πλευρά παρουσίασε τις θέσεις της σε σχέση με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και ενημέρωσε για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Μεταξύ άλλων, ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν νοείται να θεωρείται εχθρός του Ιράν και επεσήμανε την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει η χώρα μας στο γεγονός ότι πάρα πολλά πλοία ελληνικά έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αραγτσί θα μεταβεί αύριο στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα διεξαχθεί η τετραμερής συνάντηση για τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κόσμος
CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Επικαιρότητα 26.03.26

Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ, τρολάροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα, και το επικό σαρδάμ του την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Μπάσκετ 28.03.26

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28.03.26

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ελλάδα 28.03.26

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Σύνταξη
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Ελλάδα 28.03.26

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο