Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγκτσί – Πληροφορίες για συμμετοχή του στην τετραμερή στο Ισλαμαμπάντ
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αραγτσί για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του, του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.
Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τον Γ. Γεραπετρίτη να τονίζει την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η ιρανική πλευρά παρουσίασε τις θέσεις της σε σχέση με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και ενημέρωσε για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Μεταξύ άλλων, ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν νοείται να θεωρείται εχθρός του Ιράν και επεσήμανε την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει η χώρα μας στο γεγονός ότι πάρα πολλά πλοία ελληνικά έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αραγτσί θα μεταβεί αύριο στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα διεξαχθεί η τετραμερής συνάντηση για τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.
