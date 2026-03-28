Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Εγκρίθηκαν οι προγραμματικές θέσεις και οι καταστατικές αλλαγές του κόμματος
Εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Λίγο πριν τις 22:00 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του 40υ συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο.
Ώρα αποφάσεων
Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο πρόεδρος του συνεδρίου, Κώστας Σκανδαλίδης, έθεσε προς ψήφιση τις προγραμματικές θέσεις και τις καταστατικές αλλαγές του κόμματος, οι οποίες εγκρίθηκαν από τους συνέδρους.
Συγκεκριμένα:
• Ομόφωνη αποφαση των πολιτικών θέσεων – «Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».
• Ομόφωνη απόφαση για τις προγραμματικες θεσεις
• Συντριπτική πλειοψηφία στις καταστατικές αλλαγές – Ψήφισαν κατά μόλις 8 σύνεδροι.
Ως προς το καταστατικό, εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Διασφαλίζεται η ποσόστωση των διαφορετικών τάσεων του κόμματος.
Επίσης, με απόφαση του συνεδρίου ρυθμίζονται θέματα θητειών.
Ειδικότερα:
• Έως 5 πλήρεις θητείες για βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια)
• Έως 3 θητείες για ευρωοβουλευτές (συνολικά 15 χρόνια)
• Έως 4 θητείες (συνολικά 16 χρόνια) σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο.
Επίσης, αποφασίστηκε ότι θα είναι ασυμβίβαστη η συμμετοχή του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές.
Επίσης, όσοι συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
Δείτε όλα όσα έγιναν:
