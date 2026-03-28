Η σημερινή απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας γυρνάει τον χρόνο πίσω, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024. Ήταν το βράδυ που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρώδειου.

Εκείνο το βράδυ, ο χώρος του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού είχε γεμίσει ασφυκτικά από χιλιάδες θαυμαστές που προσήλθαν για να απολαύσουν μια μεγαλειώδη μουσική βραδιά. Ωστόσο, η συναυλία πήρε απροσδόκητη τροπή όταν η Μαρινέλλα υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Μαρινέλλα είχε προλάβει να ερμηνεύσει μόλις δύο τραγούδια, πριν το επεισόδιο κατά την διάρκεια του τραγουδιού «Τα λόγια είναι περιττά» που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο κοινό και τους συνεργάτες της.

Η τελευταία συγκλονιστική ερμηνεία της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο

Αν και άρχισε με τη γνώριμη της ενέργεια και διάθεση να ερμηνεύει τα τραγούδια της, απρόσμενα, η Μαρινέλλα άρχισε να χάνει τον βηματισμό της και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είχε πέσει στη σκηνή του Ηρωδείου.

Αμέσως πλάι της βρέθηκε πλήθος συνεργατών και γιατρών, που έδιναν το παρών στον χώρο, για να μεταφερθεί λίγο αργότερα εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως ήταν λογικό, δε, η μουσική εκείνη βραδιά αναβλήθηκε προσωρινά για να ακυρωθεί τελείως λίγες εβδομάδες αργότερα.

Αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία δημοσία εμφάνιση που πραγματοποίησε η Μαρινέλλα και δυστυχώς δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει ποτέ.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη μουσική παράσταση, περιέγραψε αργότερα τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν την πτώση της. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αμέσως μετά την κατάρρευσή της, έσπευσε στα παρασκήνια όπου την είχαν μεταφέρει για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, εκείνη τη στιγμή η τραγουδίστρια διατηρούσε την επαφή της με το περιβάλλον και τον ρώτησε αν θα έπρεπε να βγουν ξανά στη σκηνή για ένα τελευταίο τραγούδι, δείχνοντας το μεγαλείο της αγάπης της για το κοινό.

Αναπολώντας εκείνη τη μοιραία νύχτα και βλέποντας τη δύσκολη μάχη που έδινε έκτοτε η αγαπημένη του συνεργάτιδα, ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει αργότερα σε μια κατάθεση ψυχής.

Μιλώντας ανοιχτά για τη στασιμότητα της κατάστασης της υγείας της, είχε εκφράσει μια ιδιαίτερα βαθιά και φορτισμένη σκέψη σχετικά με το πώς θα άρμοζε να αποχαιρετήσει το κοινό της μια καλλιτέχνιδα αυτού του βεληνεκούς.

Αναφερόμενος στην εμβληματική εικόνα της ερμηνεύτριας στο κατάμεστο ρωμαϊκό ωδείο, λίγο πριν επέλθει το μοιραίο περιστατικό, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αν έπρεπε να φύγει, θα θέλαμε και εμείς και η ίδια να φύγει εκείνη τη στιγμή».