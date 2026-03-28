Η είδηση ότι η σπουδαία Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 28 Μαρτίου, σκόρπισε θλίψη τόσο σε όσους αγάπησαν τη μουσική της, όσο και σε όσους είχαν τη τιμή να την γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Έλληνες καλλιτέχνες και συνεργάτες της σπουδαίας τραγουδίστριας, χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να πουν το δικό του αντίο στη γυναίκα που έμελλε να διαμορφώσει αυτό που ονομάζουμε μουσικό πεντάγραμμο.

«Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό»

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη σπουδαία τραγουδίστρια με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σημειώνοντας: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!».

View this post on Instagram A post shared by George Dalaras (@dalaras_george_official)

Ο Κώστας Μακεδόνας, είπε το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα, αναφέροντας: «Δασκάλα μου και φίλη μου αγαπημένη σ’ ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα».

View this post on Instagram A post shared by Kostas Makedonas (@makedonas_official)

Παράλληλα, μοιράστηκε μια φωτογραφία των δυο τους αγκαλιά.

Από την πλευρά της, η Ελευθερία Αρβανιτάκη έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, κοινοποιώντας φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο, στο οποίο εμφανίζεται τόσο η Μαρινέλλα όσο και καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση και η Χάρις Αλεξίου.

«Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια που αγαπήθηκε και κέρδισε τον σεβασμό και των θαυμασμό όλων μας, μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. Είναι μια στενάχωρη μέρα, ένα μουντό Σαββατόβραδο όπως και η διάθεση όλων μας. Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας. Υγ: διάλεξα αυτές τις φωτογραφίες από το προσωπικό μου αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Η Μαρινέλλα, η Χαρούλα, η Δήμητρα, η Άλκηστη, η Άννα αλλά κι ο αξέχαστος Διονύσης, ο Γιάννης, ο Σάκης, ο Μιχάλης. Ήθελα κάτι πιο προσωπικό να μοιραστώ σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ’ ευχαριστούμε για όλα».

View this post on Instagram A post shared by Yannis Kotsiras (@yanniskotsiras.official)

Σε πιο λακωνικό τόνο, ο Σταμάτης Κραουνάκης μοιράστηκε μια φωτογραφία του με την αείμνηστη τραγουδίστρια στο Facebook, σημειώνοντας: «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα».

Ο Δημήτρης Μπάσης θέλησε να σταθεί στη μακρά σταδιοδρομία της τραγουδίστριας και στο ανεπανάληπτο ταλέντο της να μεγεύει τα πλήθη με τη φωνή της.

View this post on Instagram A post shared by Δημήτρης Μπάσης | Dimitris Mpasis (@dimitrismpasis)

«Σήμερα η μουσική μας έγινε πιο φτωχή. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η δύναμη και το συναίσθημα με τα οποία ερμήνευε τα τραγούδια της, την έκαναν να είναι ξεχωριστή και μοναδική στο είδος της. Είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί της. Κρατώ τη γενναιοδωρία της, το πάθος της για το τραγούδι και το μοναδικό της βλέμμα όταν ερμήνευε — σαν να ζούσε την κάθε λέξη. Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε.

O Στέφανος Κορκολής θέλησε να πει το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα, με μια υπόσχεση.

View this post on Instagram A post shared by Stefanos Korkolis (@stefanoskorkolis_official)

«Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας!», έγραψε.

Τέλος, η Panik Records, η οποία κυκλοφόρησε τη ζωντανή ηχογράφηση της Μαρινέλλας στο «Ξύπνα Γληόρη» σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στα social media, αναφέροντας στη λεζάντα: «Μαρινέλλα 1938 – 2026. Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού».