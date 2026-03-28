newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Διεθνής Οικονομία 28 Μαρτίου 2026, 20:00

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί σήμερα μια από τις πιο θεμελιώδεις δομικές ανακατατάξεις των τελευταίων δεκαετιών, η οποία διαμορφώνεται στον πυρήνα της ασιατικής αγοράς. Καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της, τα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανικής παραγωγής αλλάζουν σελίδα.

Στο πρόσφατο China Development Forum στο Πεκίνο, το στίγμα ήταν ξεκάθαρο: η Κίνα προχωρά σε μια στρατηγική απομάκρυνση από το παραδοσιακό αναπτυξιακό της μοντέλο, μετατοπίζοντας κολοσσιαίους πόρους προς αυτό που ονομάζει «νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις».

Πρόκειται για μια μακροοικονομική μετάβαση που δεν αλλάζει απλώς το εσωτερικό της τοπίο, αλλά επανακαθορίζει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ανταγωνισμός θα κριθεί στην καινοτομία

Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα αυτής της αλλαγής, πρέπει να αναλυθεί το σημείο εκκίνησης. Επί δεκαετίες, η κινεζική ανάπτυξη βασίστηκε σε δύο ισχυρούς πυλώνες: τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και των υποδομών, καθώς και στη μεταποίηση προϊόντων χαμηλού κόστους.

Αυτό το μοντέλο λειτούργησε ως ατμομηχανή, φέρνοντας ραγδαία αύξηση του ΑΕΠ και ενσωματώνοντας τη χώρα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ωστόσο, κάθε οικονομικός κύκλος έχει τα όριά του. Η κορεσμένη αγορά ακινήτων, οι δημογραφικές πιέσεις και η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση του εσωτερικού χρέους κατέστησαν σαφές στους διαμορφωτές πολιτικής ότι η ποσοτική επέκταση έπρεπε να δώσει τη θέση της στην ποιοτική αναβάθμιση.

Τεράστιο «οπλοστάσιο»

Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι ένα πρωτοφανές επενδυτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία. Η κινεζική βιομηχανία κατευθύνει πλέον την παραγωγική της δυναμική στην τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, την κβαντική υπολογιστική, τη βιοτεχνολογία και, κυρίως, την πράσινη ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση.

Με απλά οικονομικά λόγια, η χώρα παύει να είναι απλώς το κέντρο συναρμολόγησης της παγκόσμιας αλυσίδας και μετατρέπεται σε κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καθετοποιημένης παραγωγής προϊόντων αιχμής.

Αυτή η συστηματική επένδυση στην έρευνα και τον εκσυγχρονισμό έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα στις διεθνείς αγορές. Η Κίνα έχει καταφέρει να αναπτύξει οικονομίες κλίμακας σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες λιθίου και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά στάνταρ ποιότητας και εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. Η ικανότητα αυτή δεν προκύπτει τυχαία, αλλά είναι το αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, εξαιρετικά οργανωμένων αλυσίδων εφοδιασμού και επένδυσης στην τεχνογνωσία.

Οι επιπτώσεις αυτής της νέας παραγωγικής πραγματικότητας στη διεθνή οικονομία είναι πολυδιάστατες. Από τη μία πλευρά, η προσφορά προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων σε προσιτές τιμές λειτουργεί ευεργετικά για την παγκόσμια προσπάθεια μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων.

Η διαθεσιμότητα φθηνού και αξιόπιστου πράσινου εξοπλισμού είναι καθοριστικός παράγοντας προκειμένου τα κράτη, διεθνώς, να μπορέσουν να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους χωρίς να εκτροχιάσουν τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο όπου οι δυτικές οικονομίες πιέζονται από τον πληθωρισμό, η παραγωγική αποδοτικότητα της ασιατικής αγοράς συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών σε κρίσιμους τεχνολογικούς κλάδους.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η ταχύτατη αναβάθμιση δημιουργεί αναπόφευκτα ισχυρές τριβές στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου. Οι βιομηχανίες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ανταγωνιστή που πλέον δεν βασίζεται στα φθηνά εργατικά χέρια, αλλά στην υπεροχή της παραγωγικής του ικανότητας και της τεχνολογικής του ωρίμανσης.

Οι δασμοί ως απάντηση

Αυτό έχει οδηγήσει τις δυτικές κυβερνήσεις σε αναθεώρηση των εμπορικών τους πολιτικών, εστιάζοντας στην προστασία των εγχώριων βιομηχανιών τους. Η επιβολή δασμών, οι έρευνες για τις κρατικές επιδοτήσεις και η προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής (όπως μέσω του Inflation Reduction Act στις ΗΠΑ) αποτελούν τις βασικές αντιδράσεις σε αυτή τη νέα συνθήκη.

Ωστόσο, η οικονομική ιστορία έχει δείξει ότι ο κατακερματισμός της παγκόσμιας αγοράς και η επιβολή εμπορικών φραγμών σπάνια προσφέρουν μακροπρόθεσμες λύσεις. Ο προστατευτισμός αυξάνει το κόστος για τον τελικό καταναλωτή και καθυστερεί την ενσωμάτωση της καινοτομίας.

Το πραγματικό ζητούμενο για τη διεθνή κοινότητα δεν είναι η ανάσχεση της τεχνολογικής εξέλιξης μιας μεγάλης οικονομίας, αλλά η εύρεση ενός νέου σημείου ισορροπίας. Η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, η επένδυση στην εγχώρια έρευνα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων εμπορίου αποτελούν τα θεμέλια για τη διαρκή παγκόσμια ανάπτυξη.

Εν κατακλείδι, η μετάβαση της Κίνας προς τις νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις είναι ένα απολύτως ορθολογικό βήμα οικονομικής εξέλιξης. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ανταγωνισμός θα κριθεί στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και την ικανότητα των κρατών να προσαρμόζονται γρήγορα στα δεδομένα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Η επιτυχής ενσωμάτωση αυτής της νέας δυναμικής στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αποτελεί το μεγάλο οικονομικό στοίχημα της τρέχουσας δεκαετίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο