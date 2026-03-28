Πότε θα φθάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 28 Μαρτίου 2026, 22:30

Πότε θα φθάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Η JP Morgan εξηγεί ότι το παγκόσμιο σύστημα πετρελαίου μεταβαίνει «από ένα σοκ ροών σε ένα ζήτημα εξάντλησης αποθεμάτων»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Από τις αρχές του Απριλίου θα αρχίσουν να διαφαίνονται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου οι επιπτώσεις από τη διακοπή της προσφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την JPMorgan, η οποία εκτιμά ότι η Ευρώπη αναμένεται να επηρεαστεί στα μέσα του μήνα, κυρίως μέσω υψηλότερου κόστους και εντονότερου ανταγωνισμού με την Ασία για προμήθειες.

Σύμφωνα με ανάλυση της, η διακοπή των αποστολών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες θα πυροδοτήσει ένα «σταδιακό» σοκ στην παγκόσμια προσφορά, το οποίο θα εξαπλωθεί από την Ανατολή προς τη Δύση. Οι επιπτώσεις δεν θα εκδηλωθούν ταυτόχρονα, αλλά θα εξελιχθούν διαδοχικά, καθώς ο χρόνος μεταφοράς των φορτίων «καθορίζει το χρονοδιάγραμμα».

Όπως εξηγεί η JP Morgan, το παγκόσμιο σύστημα πετρελαίου μεταβαίνει «από ένα σοκ ροών σε ένα ζήτημα εξάντλησης αποθεμάτων». Το τελευταίο δεξαμενόπλοιο φέρεται να διήλθε από τα Στενά του Ορμούζ στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ έκτοτε η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά διακοπεί, παρά την πιο «μετρημένη» στάση της Τεχεράνης που επιτρέπει περιορισμένες διελεύσεις.

Στις ΗΠΑ οι παραδόσεις πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν γύρω στα μέσα Απριλίου

Πρώτες πιέσεις στην Ασία

Οι αναλυτές της JPMorgan τονίζουν ότι καθοριστικό ρόλο δεν παίζει μόνο ο όγκος της προσφοράς αλλά και ο χρονισμός, καθώς οι διαταραχές εξαπλώνονται άνισα, ανάλογα με τα αποθέματα κάθε περιοχής.

Η Ασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου, είναι ήδη η πρώτη που δέχεται πιέσεις, καθώς τα φορτία που είχαν αποσταλεί πριν από το ουσιαστικό «κλείσιμο» των Στενών έχουν πλέον εξαντληθεί. Οι μεταφορές από τον Κόλπο διαρκούν 10 έως 20 ημέρες, φθάνοντας πρώτα στην Ινδία και στη συνέχεια στη Βορειοανατολική Ασία.

Για τον Απρίλιο, η ζήτηση πετρελαίου στη Νοτιοανατολική Ασία εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, εάν οι αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων παραμείνουν περιορισμένες σε εθνικό επίπεδο, οι απώλειες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάιο και να προσεγγίσουν τα 3 εκατ. βαρέλια τον Ιούνιο.

Η άνοδος των τιμών ήδη επηρεάζει τη ζήτηση, με το πετρέλαιο Brent να έχει ενισχυθεί κατά 49% μέσα στον μήνα

Άνοδος τιμών και ενεργειακή πίεση διεθνώς

Η άνοδος των τιμών ήδη επηρεάζει τη ζήτηση, με το πετρέλαιο Brent να έχει ενισχυθεί κατά 49% μέσα στον μήνα, φθάνοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι. Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την προσφορά, χώρες της Ασίας σπεύδουν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, με τις Φιλιππίνες να κηρύσσουν κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης.

Η Αφρική εκτιμάται ότι θα είναι η επόμενη περιοχή που θα δεχθεί το σοκ, ήδη από τις αρχές Απριλίου, ενώ η Ευρώπη αναμένεται να επηρεαστεί στα μέσα του μήνα, κυρίως μέσω υψηλότερου κόστους και εντονότερου ανταγωνισμού με την Ασία για προμήθειες.

Περιορισμένες ελλείψεις στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, όπου οι χρόνοι μεταφοράς είναι μεγαλύτεροι, οι παραδόσεις πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν γύρω στα μέσα Απριλίου. Ωστόσο, λόγω της ισχυρής εγχώριας παραγωγής, δεν αναμένονται άμεσες ελλείψεις.

Αντίθετα, οι επιπτώσεις θα αποτυπωθούν κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών και των «στρεβλώσεων» στην αγορά διυλισμένων προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό αργό παραμένει περίπου 10 δολάρια φθηνότερο από το Brent, κατέγραψε άνοδο 41% τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αναλυτές της Macquarie Group εκτιμούν ότι η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί μια σχετικά σύντομη αποκλιμάκωση, με τις τιμές να υποχωρούν από τα επίπεδα των 110 δολαρίων προς τα 80 δολάρια τους επόμενους μήνες και να διαμορφώνονται κοντά στα 89 δολάρια στο τέλος του έτους.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι υπάρχει περίπου 40% πιθανότητα παράτασης της σύγκρουσης έως τον Ιούνιο, σενάριο στο οποίο οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν ακόμη και στα 200 δολάρια ανά βαρέλι, εντείνοντας σημαντικά τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κόσμος
Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
Από το Twitter στο X – Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια
Παγκόσμια επιρροή 29.03.26

Από το Twitter στο X - Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Νατάσα Σινιώρη
Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)
Euroleague 29.03.26

Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Η ώρα των ντέρμπι στη Euroleague πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά από… pole position, λόγω εικόνας, θέσης και… παράδοσης – Οι πιθανότητες για ιστορικά play-off και τι δείχνει το παρελθόν των μεγάλων αγώνων.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
