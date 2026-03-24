Κριτική και υπονόμευση: Έτσι αντιδρούν οι ναρκισσιστές
Έρευνα 24 Μαρτίου 2026, 06:01

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι ναρκισσιστές συχνά επιλέγουν ένα είδος έμμεσης επιθετικότητας

Πώς μπορεί να αντιδράσουν οι ναρκισσιστές, όταν τους αγνοούν; Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Psychology δείχνει ότι τα άτομα που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν παθητικο-επιθετική συμπεριφορά, όταν νιώθουν ότι αγνοούνται ή αποκλείονται κοινωνικά.

Τι χαρακτηριστικά έχουν οι ναρκισσιστές

Οι ψυχολόγοι ορίζουν τον ναρκισσισμό ως ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που περιλαμβάνει:

  • έντονη εστίαση στον εαυτό
  • αίσθηση ανωτερότητας
  • ανάγκη για επιβεβαίωση

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ναρκισσισμού:

  • Μεγαλοπρεπής: υψηλή αυτοεκτίμηση, κυριαρχική στάση
  • Ευάλωτος: εύθραυστη αυτοεικόνα, ευαισθησία στην κριτική

Ο ρόλος του κοινωνικού αποκλεισμού για τους ναρκισσιστές

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή όταν κάποιος νιώθει ότι τον αγνοούν ή τον αφήνουν απ’ έξω, αποτελεί ισχυρό «trigger» για τα άτομα που έχουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και μικρά σημάδια, όπως ένα μήνυμα που δεν απαντήθηκε, μπορούν να προκαλέσουν έντονη ψυχολογική δυσφορία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα άτομα με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά έχουν εύθραυστη εικόνα εαυτού. Έτσι, στις περιπτώσεις που νιώθουν ότι αποκλείονται, το εκλαμβάνουν ως σοβαρή απειλή.

Πώς αντιδρούν οι ναρκισσιστές;

Αντί για την άμεση σύγκρουση, η οποία συνήθως έχει συνέπειες, οι ναρκισσιστές συχνά επιλέγουν ένα είδος έμμεσης επιθετικότητας, όπως:

  • να προκαλούν έμμεσα κριτική προς άλλους, για παράδειγμα, αποκαλύπτοντας κάτι ντροπιαστικό για εκείνους
  • να υπονομεύουν τους άλλους με «διακριτικό» τρόπο
  • να χειρίζονται καταστάσεις, ώστε να εκθέσουν κάποιον

Αυτές οι συμπεριφορές είναι δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί δεν είναι ανοιχτά επιθετικές.

Τι έδειξε η έρευνα

Η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 219 ενήλικες έδειξε ότι ο ναρκισσισμός συνδέεται με μεγαλύτερη τάση για παθητικο-επιθετικές συμπεριφορές. Επίσης, βρέθηκε ότι το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά και αυξάνει την τάση των ατόμων αυτών να εκθέτουν ή να ταπεινώνουν έμμεσα τους άλλους.

Το εν λόγω φαινόμενο εμφανίστηκε κυρίως σε άτομα με μεγαλοπρεπή ναρκισσισμό. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Όταν αυτά τα άτομα νιώθουν ότι αγνοούνται, αιθάνονται ότι απειλείται η εικόνα ανωτερότητάς τους, γι’ αυτό προσπαθούν να την αποκαταστήσουν και επιλέγουν να το κάνουν υποβαθμίζοντας άλλους, αντί να αντιμετωπίσουν άμεσα την κατάσταση. Η έμμεση επίθεση μοιάζει «ασφαλής» για εκείνους, γιατί:

  • δεν εκτίθενται εύκολα
  • αποφεύγουν τις κοινωνικές συνέπειες
  • διατηρούν μια εικόνα «κανονικότητας»

Σημασία στην καθημερινότητα

Τα ευρήματα βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα:

  • τις δυναμικές στον χώρο εργασίας
  • τις τοξικές κοινωνικές σχέσεις
  • τις έμμεσες μορφές εκφοβισμού

Η αίσθηση ότι κάποιος αγνοείται μπορεί να ενεργοποιήσει μια «κρυφή» μορφή επιθετικότητας στους ναρκισσιστές. Αυτή η συμπεριφορά, αν και λιγότερο ορατή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον.

* Πηγή: Vita

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

