Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στην ενεργό δράση με συναυλίες στο Παρίσι

Αφού επέστρεψε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Hymne A L’Amour» της Εντίθ Πιάφ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, η Σελίν Ντιόν ετοιμάζεται να επιστρέψει και επισήμως στις καθιερωμένες συναυλίες της, σύμφωνα με το Variety.

Η είδηση, που μετέδωσε την Κυριακή, 23 Mαρτίου, η εφημερίδα La Presse, επιβεβαιώθηκε και επίσημα μια ημέρα αργότερα, μέσω μιας παιχνιδιάρικης καμπάνιας που παρουσίαζε αφίσες με τίτλους από εμβληματικά τραγούδια της Ντιόν, όπως το «Pour que tu m’aimes encore» και το «Power of Love», σε διάφορους δρόμους του Παρισιού.

Όσα γνωρίζουμε

Η Σελίν Ντιόν αναμένεται να δώσει μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, ξεκινώντας αυτό το φθινόπωρο στο Paris La Défense Arena.

👀‼ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, «Pour Que tu M’aimes Encore» ou «Power Of Love» ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Presse, η Ντιόν θα δώσει οχτώ συναυλίες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στην αρένα χωρητικότητας 40.000 θέσεων.

Όπως αναφέρει δε, η ιστοσελίδα του Paris La Défense Arena δεν έχει ανακοινώσει καμία παράσταση για την έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν, κάτι που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ετοιμάζεται κάποια μυστική μουσική εκδήλωση.

Ωστόσο, μια δημόσια ανακοίνωση σχετικά με αυτή τη σύντομη παραμονή της Σελίν Ντιόν στη γαλλική πρωτεύουσα αναμένεται πολύ σύντομα, για να ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων.

Η μεγάλη επιστροφή

Οι συναυλίες της Ντιόν στο Παρίσι είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2020 στο Paris La Défense Arena, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Courage World Tour», αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω προβλημάτων υγείας της καλλιτέχνιδας.

Το 2022, στη Ντιόν διαγνώστηκε με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου (SPS), μια σπάνια νευρολογική και αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία, περιορίζοντας την ικανότητα του ατόμου να περπατά και να τραγουδά.

Ο αγώνας της ενάντια σε αυτή την ασθένεια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion», σε σκηνοθεσία της Άιριν Τέιλορ.

Η Ντιόν εμφανίστηκε επίσης πρόσφατα για ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο γαλλικό κανάλι M6 σχετικά με τη δημιουργική της συνεργασία με τον παραγωγό Ζαν-Ζακ Γκολντμάν.

*Με πληροφορίες από: Variety