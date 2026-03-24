Φορολοταρία: Αυτοί είναι οι νικητές του Μαρτίου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου η 54η κλήρωση της φορολοταρίας για τον μήνα Φεβρουάριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ, αφορά στις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Φεβρουάριο του 2026.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι νικητές

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς.

Συγκεκριμένα, ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί από 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

