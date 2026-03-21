ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023, σε περιοχές της Ελλάδας που επανειλημμένα βρίσκονται στο έλεος των πυρκαγιών. Αυτός είναι ο θλιβερός απολογισμός της πολιτικής που μετατρέπει και τα δάση σε εμπόρευμα, θυσιάζοντας τον δασικό πλούτο στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Οι καταστροφές αυτές αξιοποιούνται από την κυβέρνηση της ΝΔ, με την ουσιαστική συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων συστημικών κομμάτων, ως «ευκαιρία» επενδύσεων» σημειώνει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Ο αναγκαίος σύγχρονος αντιπυρικός σχεδιασμός, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας των δασών, παραμένει «όνειρο θερινής νυκτός»».

«Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της ΝΔ:

— Υλοποιεί το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», που αποτελεί εξειδίκευση της ονομαζόμενης «πολιτικής ανθεκτικότητας» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δηλαδή την προσαρμογή των υποδομών και μέσων του κρατικού μηχανισμού στην πολεμική προετοιμασία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της κοινής δήλωσης για τη συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ, της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα.

— Υποτάσσει την προστασία των δασών στην πολεμική προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, στο πλαίσιο των αποφάσεων ΕΕ και ΝΑΤΟ. Αυτό εξυπηρετεί και ο πρόσφατος νόμος, με τίτλο «Ενεργή Μάχη», για την αναμόρφωση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει την κάλυψη των επιχειρησιακών κενών στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, όχι βέβαια με κριτήριο την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές.

Την ίδια ώρα χρησιμοποιεί την προδιαγεγραμμένη καύση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ως πρόσχημα, μετατρέποντάς την σε γενικευμένη μορφή αποσπασματικής και αναποτελεσματικής αντιπυρικής προστασίας.

— «Ολοκληρώνει» το πρόγραμμα antiNERO, που περιλαμβάνει πανάκριβα αποσπασματικά έργα, τα οποία δεν εντάσσονται σε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, δεν αντιμετωπίζουν τη μετάδοση των δασικών πυρκαγιών, αλλά αποτελούν τις περισσότερες φορές και παράγοντα υποβάθμισης των δασών.

— Προχωράει την εκχώρηση της διαχείρισης των δασών στις κερδοφόρες επιδιώξεις των ξυλοβιομηχάνων και ξυλεμπόρων, τους οποίους μάλιστα θα επιδοτεί και θα τους εξασφαλίζει πρόσθετα κέρδη από το εμπόριο ρύπων και τη δημιουργία αγοράς βιομάζας. Οδηγεί έτσι σε ραγδαία υποβάθμιση των δασών, αυξάνοντας τους κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα.

— Μηδενίζει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση του λεγόμενου εθνικού σχεδίου αναδασώσεων.

Για την πράσινη μετάβαση

Παράλληλα με τα παραπάνω, χιλιάδες ακόμη στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, θυσιάζονται στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων της λεγόμενης «πράσινης» μετάβασης, του τουρισμού, των logistics κ.ο.κ.» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ αναδεικνύει ότι η αιτία που οξύνει τα προβλήματα των δασών, της δασικής γης, όλων των φυσικών πόρων είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στη στρατηγική της λεγόμενης «πράσινης» εκμετάλλευσης και καταστροφής των δασών, της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ενάντια στα νέα μέτρα που κάθε φορά σχεδιάζει η κυβέρνηση, στον αγώνα για τη λήψη μέτρων ουσιαστικής προστασίας των δασών.

Η αξιοποίηση των δασών, της γης και της χρήσης της προς όφελος των κοινωνικών αναγκών μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας, του σοσιαλιστικού, με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, που θα εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές.

Η ελπίδα για την προστασία των δασών βρίσκεται στην οργανωμένη παρέμβαση του εργατικού – λαϊκού κινήματος, σε γραμμή σύγκρουσης με την πολιτική που εντείνει την εμπορευματοποίηση της γης και των ίδιων των δασών και που αποτελεί την αιτία της επιδείνωσης συνολικά της ζωής του λαού».