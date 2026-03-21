Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη

Στη σκιά της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και των τοποθετήσεων του Σωκράτη Φάμελλο για τον καταλυτικό ρόλο που έχει ο πρώην πρωθυπουργός στην ανασύσταση του προοδευτικού κόσμου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τις εργασίες εγκρίνοντας με συντριπτική πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μάλιστα στη δευτερολογία του φρόντισε να κλείσει θέματα που άνοιξαν από μερίδα μελών του οργάνου και κυρίως από την πλευρά του Παύλου Πολάκη ο οποίος ζήτησε να σταματήσει η συζήτηση για το «κόμμα, μόρφωμα ή ό,τι θα είναι αυτό που θα κάνει ο Τσίπρας».

Άσκησε εμμέσως κριτική στον πρόεδρο του κόμματος για τις αναφορές του στον καταλυτικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού γιατί όπως είπε είναι σαν να υποτιμά και να ακυρώνει το ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε κείμενο με 35 υπογραφών μελών της ΚΕ με το οποίο μεταξύ άλλων ζητούσε να σταλεί επιστολή κάλεσμα σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου με περιθώριο 2 μηνών να απαντήσουν αν αποδέχονται μια προγραμματική συμφωνία.

Το κείμενο Πολάκη δεν ψηφίστηκε από τα μέλη του οργάνου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο Νίκος Παππάς έδειξε αυτή τη φορά να απομακρύνεται από τις θέσεις Πολάκη καταθέτοντας τη δική του πρόταση στην οποία μάλιστα τονίζει ούτε απομόνωση ούτε αυτοδιάλυση και «επιτάχυνση με ρητή απεύθυνση συνεργασίας σε άλλα κόμματα και βεβαίως στον Αλέξη Τσίπρα».

Ο κ. Φάμελλος ωστόσο δεν άφησε αναπάντητες και τις αιχμές Πολάκη για την αποτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε επί της ουσίας, τακτική των καλεσμάτων του ΣΥΡΙΖΑ τόσο το 2023 όσο και τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε ότι δεν είναι η ίδια η συνθήκη του 23 με τις σημερινές και μάλιστα σημείωσε ότι το πλεονέκτημα για τα καλέσματα είναι μεγαλύτερο σήμερα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μικρότερες δυνάμεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόταση συνεννόησης και συνεργασίας του πρώην υπουργού εξωτερικών Νίκου Κοτζιά το οποίο γίνεται αποδεκτό με τον κ. Φάμελλος στο πολιτικό δια ταύτα να κλείνει σύμφωνα με πληροφορίες την συνεδρίαση της ΚΕ λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να γίνει ο επιταχυντής των εξελίξεων.