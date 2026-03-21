Τι λέει στο in η δικηγόρος που γέννησε πρόωρα και δεν της αναγνωρίστηκε ανωτέρα βία
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 21:36

Τι λέει στο in η δικηγόρος που γέννησε πρόωρα και δεν της αναγνωρίστηκε ανωτέρα βία

Η δικηγόρος από τον Πειραιά που γέννησε πρόωρα και το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ανωτέρα βία.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Spotlight

Για πρώτη φορά επιλέγει να μιλήσει δημόσια η Ελένη Σωτήραλη, η 42χρονη δικηγόρος από τον Πειραιά και μητέρα τριών παιδιών, φέρνοντας στο προσκήνιο μία υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον νομικό κόσμο.

Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με μία δικαστική κρίση που έκρινε ότι ο πρόωρος τοκετός και η κρίσιμη κατάσταση του νεογέννητου παιδιού της δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας για τη μη παρουσία της στο δικαστήριο.

Μέσα από αυτή τη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, περιγράφει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση πίσω από μια υπόθεση που έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα δικαιώματα των μητέρων δικηγόρων.

«Δεν προέρχομαι από νομική οικογένεια»

Στην αρχή της συζήτησης, η Ελένη Σωτήραλη μιλά για τη διαδρομή της στον χώρο της δικηγορίας: Ακριβώς επειδή δεν έχω την τύχη να προέρχομαι από μία νομική οικογένεια Έκανα μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να εδραιωθώ στο χορό δεν θα μπορώ η προσπάθεια και η διαφήμιση μας είναι πάντοτε η δουλειά μας υπευθυνότητα μας η ακεραιότητα μας και ο τρόπος που στεκόμαστε στις δικαστικές αίθουσες. Προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στους πελάτες μας και αποτελεσματικοί».

Δικηγόρος και μητέρα: μια απαιτητική εξίσωση

Η ίδια περιγράφει με ρεαλισμό τη διπλή καθημερινότητα:

— Είναι δύσκολη η καθημερινότητα μιας δικηγόρου με τρία παιδιά;

«Είναι κοινός τόπος. Καλούμαστε να ενσαρκώσουμε δύο εξίσου απαιτητικούς ρόλους. Η δουλειά μας έχει προθεσμίες, ευθύνη, έκτακτα. Και αυτό πολλές φορές συγκρούεται με το γονεϊκό καθήκον».

Το ωράριο είναι ανελαστικό και οι απαιτήσεις συνεχείς, εξηγεί, τονίζοντας ότι η ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και το επάγγελμα είναι συχνά εύθραυστη. «Εγώ είμαι 42 χρόνων και έχω τρία παιδάκια 8, 7 χρονών και ενός έτους.»

-Είναι και για ποιο λόγο δύσκολη καθημερινότητα μίας δικηγόρου μαμάς με τρία παιδιά;

«Αυτό είναι κοινός τόπος. Είναι πολύ απαιτητική καθημερινότητα μας καλούμαστε να ενσαρκώσουμε δύο ρόλους οι οποίοι είναι εξίσου απαιτητική και οι δύο η δουλειά μας έχει προθεσμίες έχει ευθύνη. Έχει έκτακτα, έχει ένα ωράριο το οποίο είναι ανελαστικό. Θα πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε συνεπείς με κάθε κόστος.»

Ο πρόωρος τοκετός και οι δύσκολες ημέρες

Η αφήγησή της για τα γεγονότα του Ιανουαρίου 2025 είναι συγκλονιστική.

– Μίλησε μας για τον πρόωρο τοκετό και όσα ακολούθησαν .

«Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ, είχε κάνει μία αγωγή η οποία απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό και ανέλαβα την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας στο εφετείο, σε δίκη η οποία προσδιορίστηκε για τις 9 Ιανουαρίου 2025. Εγώ μπήκα στο μαιευτήριο πρόωρα την 1η Ιανουαρίου 2025 προκειμένου να φέρω στον κόσμο το τρίτο μου παιδάκι. Το οποίο ήρθε πρόωρα, απρογραμμάτιστα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπει στην μονάδα εντατικής θεραπείες μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2025. Είχε σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, και βγήκαμε από το νοσοκομείο με οδηγίες ιδιαίτερης φροντίδας γιατί δεν μπορούσε να τραφεί τρεφόταν παρεντερικά και χρειαζόταν ιδιαίτερη προσπάθεια ήταν ένα ανώριμο μωρό ακριβώς λόγω της προωρότητας του. Ήταν τακτική παρακολούθηση σχεδόν καθημερινά ήμασταν στο νοσοκομείο Και στην παιδίατρο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο εγώ βρέθηκα σε μία πολύ δύσκολη σωματικά και ψυχικά κατάσταση γιατί είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματά μιας μητέρας που φέρνεις στον κόσμο ένα παιδί το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει και δεν είναι δεδομένη η βιωσιμότητα του. Την περίοδο λοιπόν εκείνη δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κανέναν απολύτως ρόλο δηλαδή ο σκοπός της ύπαρξης μου ήταν μονάχα να μπορέσω να αναστήσω αυτό το παιδί να μπορέσει αυτό το παιδάκι να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Για εμένα αυτό ήταν η απόλυτη προτεραιότητα πραγματοποιώ είχε σαν συνέπεια και την σωματική μου καταρρεύσει γιατί δεν μπορούσα να μεριμνήσω για την διατροφή μου για τον ύπνο μου για οτιδήποτε. Ήμουν σε κατάσταση πολύ άσχημη προσπαθώ να την ξεχάσω αλλά δεν ξεχνιέται. Συνοδεύεται και από αυτόν τον ήχο της μονάδας που ακούγαμε εκείνες τις ημέρες που επισκεπτόμασταν το μωρό. Αυτός ο ήχος έχει μείνει σαν εφιάλτης στην μνήμη μου. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπόρεσα να παρασταθώ 9 Ιανουαρίου 2025 στο δικαστήριο. Την περίοδο εκείνη εγώ δεν είχα καμία επικοινωνία με κανέναν συνάδελφο και συγγενή ήμουν τελείως αποκομμένη και απολύτως αφοσιωμένη στο νεογέννητο παιδί μου που προσπαθούσε να επιβιώσει.

«Δεν θα απολογηθώ»

Η δίκη στην οποία έπρεπε να παραστεί είχε οριστεί για τις 9 Ιανουαρίου 2025. Η ίδια δεν εμφανίστηκε.

«Δεν θα απολογηθώ γιατί δεν παραστάθηκα. Είναι νόμιμο δικαίωμά μου όταν αδυνατώ».
Ξεκαθαρίζει επίσης γιατί δεν όρισε αντικαταστάτη:

«Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Δεν είμαι υποχρεωμένη να εκχωρώ το πελατολόγιό μου».

Όπως εξηγεί, αξιοποίησε το ένδικο βοήθημα της ανακοπής ερημοδικίας, θεωρώντας αυτονόητο ότι η περίπτωσή της εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας:

«Ενημερώθηκα εκ των υστέρων για την έκδοση της απόφασης βάσει της οποίας η εταιρεία έρημοδικάστηκε Και άσκησα ανακοπή ερημοδικίας για τους λόγους ανωτέρας βίας που είχαν συντρέξει στο πρόσωπό μου και θεώρησα αυτονόητο ότι θα γίνει δεκτή η ανακοπή γιατί υπήρχαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούσαν την κατάσταση την έκτακτή αυτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε και την απόλυτη αδυναμία να παρασταθούμε στο συγκεκριμένο δικαστήριο για λόγους προσωπικού κωλύματος μου. Η δικαστής η οποία εξέδωσε πρόσφατα την συγκεκριμένη απόφαση έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ότι ο πρόωρος τοκετός και η παραμονή του παιδιού στην μονάδα εντατικής θεραπείας Και οι δικοί μου εμπύρετη και κλινήρης κατάσταση για το επόμενο διάστημα δεν είναι αρκετά για να στοιχειοθετήσουν συνθήκη ανωτέρας βίας. Μάλιστα στο αιτιολογικό ανέφερε ότι θα έπρεπε να έχω μεριμνήσει. Πώς να έχω μεριμνήσει άραγε για έναν πρόωρο τοκετό αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Στον πρόωρο τοκετό δεν περιμέναμε στον πρόωρο τοκετό δεν γνωρίζουμε ότι θα έρθει αυτό το έκτακτο γεγονός και ότι δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στα επαγγελματικά μας καθήκοντα. Γι’ αυτό και λέγεται πρόωρος διαφορετικά λέγεται προγραμματισμένος. Ήταν μία έκπληξη για μένα δυσάρεστη κάτι το οποίο δεν είχα προβλέψει . Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις και εξηγώ ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου αντίστοιχες καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι μητέρες δικηγόροι να κρίνονται ως καταστάσεις ανωτέρας βίας. Δηλαδή ένας πρόωρος τοκετός. Μία παραμονή παιδιού στην ΜΕΘ, οι 40 ημέρες της λοχίας για τη μητέρα, κύησης με επιπλοκές. Δεν είναι δυνατόν για την δικηγόρο επαγγελματία να καρδιοχτυπά Σε μία τόσο σημαντική στιγμή στη ζωή στις για το αν θα μπορέσει να διασώσει την επαγγελματική της ζωή, είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στον δημόσιο τομέα.

Μια απόφαση «που μας πάει πίσω»

»Είναι μία απόφαση που με στεναχώρησε προσωπικό επίπεδο γιατί θέτει αμφιβολίες για μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία αντιμετώπισα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην επαγγελματική μου πορεία δεν έχω άσκηση άλλη φορά καμιά ανακοπή ερημοδικίας γιατί δεν έχουν συντρέξει ανάλογα περιστατικά.» τονίζει η δικηγόρος και μητέρα 3 παιδιών Ελένη Σωτήραλη. Και αυτό είναι ενδεικτικό της αλήθειας εκτός αυτού όμως είναι γεγονός ότι η Ελληνίδα μητέρα δεν έχει υποστηρικτικό πλαίσιο. Είναι γεγονός ότι όσες συζητήσεις κι αν γίνονται για το σεβασμό απέναντι Στα δικαιώματα της μητέρας στην πράξη βλέπουμε ότι αυτό δε συμβαίνει. Είμαστε πολύ πίσω δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, οι κατάλληλες υποδομές, οι κατάλληλοι θεσμοί ώστε να πλαισιώσουν την απόφαση μιας νέας γυναίκας να γίνει μητέρα. Είναι πάρα πολύ απρόσφορο το έδαφος. Και αυτό έχει να κάνει και με την κουβέντα που κάνουμε για την υπογεννητικότητα, δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτή τη χώρα για υπογεννητικότητα γιατί δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο από την πολιτεία Είτε αυτό λέγεται δικαιοσύνη είτε αυτό λέγεται νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται παροχές και επιδόματα, δεν υπάρχει. Και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα γι’ αυτό».

Στήριξη από τον νομικό κόσμο

Η υπόθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και δημόσιες τοποθετήσεις από φορείς και δικηγόρους.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάππας, τονίζει στο in:

«Ο Δικηγορικός σύλλογος Πειραιά και εγώ ως πρόεδρος αναδείξαμε το θέμα της πρόσφατης αποφάσεις που έκρινε ότι ο πρόωρος τοκετός δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας. Χωρίς πρόθεση να εμπλακούμε σε μία ανοικτή η δικαστική υπόθεση και χωρίς πρόθεση να καταφέρουμε κατά συγκεκριμένου δικαστή. Αναφερόμαστε στην κρίση του και μόνο η οποία για εμάς θα πρέπει να προβληματίσει, γιατί ακριβώς στέκεται απέναντι σε μία κοινωνική πραγματικότητα. Η δικηγόρος που απευθύνθηκε στο δικαστήριο δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα και με την ιδιότητα της ως μητέρα είναι πολύ σημαντικό για τους δικαστές να δείχνουν την ενσυναίσθηση που απαιτείται ακριβώς για να μπορεί ένας πολίτης όταν προσφεύγεις σε αυτούς για παροχή έννομης προστασίας να νιώθει ασφάλεια. Δεν είναι μία μηχανική διαδικασία η έκδοση της απόφασης απαιτείται να υπάρχει κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, και των δεδομένων της υπόθεσης κάθε φορά. Προφανώς και δεν θέλουμε καταχρηστικές αναβολές από την άλλη όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο δικηγόρος είναι Να μην αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα και με την ιδιότητα της ως μητέρα είναι πολύ σημαντικό για τους δικαστές να δείχνουν την ενσυναίσθηση που απαιτείται ακριβώς για να μπορεί ένας πολίτης όταν προσφεύγεις σε αυτούς για παροχή έννομης προστασίας να νιώθει ασφάλεια. Δεν είναι μία μηχανική διαδικασία η έκδοση της απόφασης απαιτείται να υπάρχει κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, και των δεδομένων της υπόθεσης κάθε φορά. Προφανώς και δεν θέλουμε καταχρηστικές αναβολές από την άλλη όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο δικηγόρος είναι άνθρωπος . Και ως άνθρωπος δικαιούται και να θρηνήσει δικαιούται να ασθενήσει και η πληρεξούσια δικηγόρος δικαιούται να εγκυμονήσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν».

Ο Ηλίας Κλάππας

Στο in, τοποθετείται για το θέμα και ο δικηγόρος και γ.γ. της Ένωσης Ποινικολόγων & μαχόμενων δικηγόρων, Λουκάς Προυσανίδης:

«Εμείς ως ένωση ποινικολόγων και μαχόμενων δικηγόρων από την πρώτη στιγμή εκδώσουμε σχετικό δελτίο τύπου. Είναι αδιανόητο να μην υπαχθεί στην έννοια της ανωτέρας βίας μία τόσο σοβαρή κατάσταση όπου βίωσε η συνάδελφος μας και να ερημοδικαστεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τόσο σημαντικά ζητήματα και προβλήματα να υπάγονται στην έννοια της ανωτέρας βίας. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε μία κοινή πορεία προς τα ζητήματα αυτά υπό την έννοια ότι με διαφορετική προσέγγιση εργαλειοποίειται ο ίδιος ο ρόλος του συνηγόρου. Ο συνήγορος δεν είναι διεκπεραιωτής μιας κατάστασης. Ο εκάστοτε διάδικος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον συνήγορο του και ο συνήγορος ακριβώς επειδή είναι άνθρωπος και μπορεί να τύχουν πολύ σημαντικά γεγονότα ανωτέρας βίας θα πρέπει το δικαστήριο και οι δικαστές να είναι συγκαταβατική και να ερμηνεύουν αυτά τα πολύ σοβαρά γεγονότα ως πραγματικά ανωτέρας βίας. Η αντίδραση των δικηγορικών συλλόγων και των νομικών γνώσεων ήταν άμεση και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των συναδέλφων μας όταν βιώνουν τέτοιες αδικίες».

AGRO
Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Κόσμος
Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του
Δείτε βίντεο 21.03.26

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον Γιώργο Τσαγκαράκη - Αρνείται τις κατηγορίες - Την Τρίτη η απολογία του

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Σύνταξη
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Champions League 21.03.26

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

