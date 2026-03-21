Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα μέχρι τις 19 Απριλίου, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις αυξανόμενες τιμές.Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως την κίνηση αυτή ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται από το ιρανικό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαλάρωσε επίσης τις κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές αποστολές πετρελαίου για 30 ημέρες, καθώς αναζητά τρόπους για να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Η άδεια έχει περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός περιορισμού στις πωλήσεις που αφορούν οποιονδήποτε στη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα.

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα επιτρέψει την παράδοση και πώληση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο Ιράν για 30 ημέρες.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η άδεια ήταν «στενά προσαρμοσμένη» και μόνο προσωρινή, «επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται επί του παρόντος στη θάλασσα».

«Απελευθερώνοντας προσωρινά αυτήν την υπάρχουσα προσφορά για τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές, αυξάνοντας την ποσότητα της παγκόσμιας ενέργειας και συμβάλλοντας στην ανακούφιση των προσωρινών πιέσεων στην προσφορά που προκαλούνται από το Ιράν», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν υψηλές, αν και το κόστος μειώθηκε από 119 δολάρια το βαρέλι αργού πετρελαίου Brent την Πέμπτη σε περίπου 107 δολάρια το πρωί της Παρασκευής. Πριν από τον πόλεμο, η τιμή ήταν περίπου 72 δολάρια.