Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 01:50

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα μέχρι τις 19 Απριλίου, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις αυξανόμενες τιμές.Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως την κίνηση αυτή ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται από το ιρανικό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαλάρωσε επίσης τις κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές αποστολές πετρελαίου για 30 ημέρες, καθώς αναζητά τρόπους για να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Η άδεια έχει περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός περιορισμού στις πωλήσεις που αφορούν οποιονδήποτε στη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα.

Για 30 μέρες

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα επιτρέψει την παράδοση και πώληση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο Ιράν για 30 ημέρες.


Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η άδεια ήταν «στενά προσαρμοσμένη» και μόνο προσωρινή, «επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται επί του παρόντος στη θάλασσα».

«Απελευθερώνοντας προσωρινά αυτήν την υπάρχουσα προσφορά για τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές, αυξάνοντας την ποσότητα της παγκόσμιας ενέργειας και συμβάλλοντας στην ανακούφιση των προσωρινών πιέσεων στην προσφορά που προκαλούνται από το Ιράν», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν υψηλές, αν και το κόστος μειώθηκε από 119 δολάρια το βαρέλι αργού πετρελαίου Brent την Πέμπτη σε περίπου 107 δολάρια το πρωί της Παρασκευής. Πριν από τον πόλεμο, η τιμή ήταν περίπου 72 δολάρια.

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
«Ουσιαστική βοήθεια» 19.03.26

Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα η ιταλική κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
