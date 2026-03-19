Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία
- Στους πρωτεργάτες της κβαντικής τεχνολογίας το φετινό «Νόμπελ των Υπολογιστών»
- ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
«Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.
Η Νέα Αριστερά εξαπολύει πυρά κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, λέγοντας πως «υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων». Ακόμη, επισημαίνει πως «κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής!».
Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:
«Η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και ‘περήφανα’ από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο.
Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί ‘μη εμπλοκής’ καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι ‘παρατηρητής’, είναι μέρος της σύρραξης.
Ο κ. Δένδιας μάς λέει ότι ελληνικά όπλα προστατεύουν τα διυλιστήρια μιας ξένης χώρας, τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται ‘εθνικά συμφέροντα’.
Ο κ. Δένδιας υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων.
Η Νέα Αριστερά το δηλώνει καθαρά: κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής!
Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – Κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας».
- Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
- Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς: Σε τελική ευθεία η αναβάθμιση του
- H Xiaomi πίσω από το μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ που έκανε το Διαδίκτυο να απορεί
- ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
- Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες για το 2026 – Οι 5 πιο δυστυχισμένες και η θέση της Ελλάδας
- ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
- Κλέλια Ανδριολάτου: Τι λέει για το πάρτι του Έλτον Τζον όπου διασκέδασε
- Μια πάντα αστάθμητη δομή
