sports betsson
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 104-87 και «πάτησε» ακόμη πιο γερά στην πρώτη τετράδα, με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει τρομερό παιχνίδι και να σκοράρει 36 πόντους!

Οι ερυθρόλευκοι παρά τις απουσίες των Τζόουνς, Μόρις και Τζόσεφ, νίκησαν εύκολα την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, ανέβηκαν σε ρεκόρ 21-11 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση και 1,5 νίκη μακριά από την κορυφή και την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 22-9 αλλά και ματς λιγότερο από τον Ολυμπιακό, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπερκάλυψε την ήττα από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και έχει την ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός με λίγα λόγια έχει τη δυνατότητα για ακόμη μια σεζόν να διεκδικήσει την κορυφή στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει τερματίσει πρώτος δύο φορές, με τελευταία να είναι η περσινή, όπου όμως αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Final Four από τη Μονακό. Η Φενέρμπαχτσε έχει ακόμη τον πρώτο λόγο για την κορυφή, όμως δεν έχει εύκολο πρόγραμμα, αφού παίζει 4 παιχνίδια μακριά από την έδρα της και έχει τρία δύσκολα ματς εντός κόντρα σε Αρμάνι, Ζαλγκίρις και Ρεάλ που διεκδικούν τα Play off.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς περισσότερο και 3 εντός έδρας παιχνίδια και 3 εκτός. Παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες (Μπασκόνια εντός και Βιλερμπάν εκτός) και από εκεί και πέρα έχει δύο πολύ δύσκολα ματς εκτός έδρας με Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του για την κορυφή κι έχοντας και την ισοβαθμία μπορεί να προσπεράσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αν είναι σε ισοβαθμία.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

19/3 Ολυμπιακός – Μπασκόνια (32η αγωνιστική)
24/3 Βαλένθια – Ολυμπιακός (33η αγωνιστική)
3/4 Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (35η αγωνιστική)
7/4 Ολυμπιακός – Ρεάλ (36η αγωνιστική)
9/4 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός * (37η αγωνιστική)
16/4 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (38η αγωνιστική)

Το πρόγραμμα της Φενέρμπαχτσε

20/3 Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι
24/3 Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε
27/3 Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις
1/4 Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε
7/4 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
9/4 Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης
16/4 Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε

Η βαθμολογία της Euroleague – Φενέρ και Ολυμπιακός «μάχονται» για την κορυφή

Headlines:
Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Ιράν: Χρειάζεται νέο πρωτόκολλο για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Χρειάζεται νέο πρωτόκολλο για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο