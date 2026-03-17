science
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17 Μαρτίου 2026, 17:57

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Spotlight

Στο επίκεντρο μιας έντονης και πολωμένης συζήτησης βρίσκεται η OpenAI, καθώς προχωρά σχέδια για την εισαγωγή ερωτικού περιεχομένου στο ChatGPT, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από τους ίδιους της τους συμβούλους.

Τον Ιανουάριο, το επιλεγμένο συμβούλιο συμβούλων της εταιρείας για την ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη συναντήθηκε με εκπροσώπους της OpenAI για ενημέρωση σχετικά με το αμφιλεγόμενο «adult mode».

Επικαλούμενος την ανάγκη να «αντιμετωπίζονται οι ενήλικοι χρήστες ως ενήλικοι», ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, είχε από πέρυσι θέσει την ιδέα να επιτραπούν ερωτικές συνομιλίες στο chatbot ChatGPT και να αρθεί η απαγόρευση τέτοιου περιεχομένου.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονη εσωτερική αντιπαράθεση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Μέλη του συμβουλίου, με υπόβαθρο σε τομείς όπως η ψυχολογία και η γνωστική νευροεπιστήμη, είχαν επίσης εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Στη συνέχεια, η OpenAI προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση: παρά τις ανησυχίες, προχωρά κανονικά με τα σχέδιά της για ερωτικό περιεχόμενο.

Ανησυχίες για την χρήση του

Όταν συγκεντρώθηκαν για τη συνάντηση του Ιανουαρίου, τα μέλη του συμβουλίου ήταν ομόφωνα — και εξοργισμένα. Προειδοποίησαν ότι η ερωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει ανθυγιεινές συναισθηματικές εξαρτήσεις από το ChatGPT, ενώ ανήλικοι ενδέχεται να βρουν τρόπους πρόσβασης σε σεξουαλικές συνομιλίες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα ίδια άτομα ανέφεραν ότι ένα μέλος του συμβουλίου, επικαλούμενο περιπτώσεις όπου χρήστες του ChatGPT αυτοκτόνησαν αφού ανέπτυξαν έντονους δεσμούς με το σύστημα, υποστήριξε ότι η OpenAI κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν «σέξι σύμβουλο αυτοκτονίας».

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζει η εταιρεία είναι το νέο σύστημα πρόβλεψης ηλικίας, που στοχεύει να αποτρέπει την πρόσβαση ανηλίκων σε συνομιλίες ενηλίκου περιεχομένου. Σε κάποια φάση, το σύστημα αυτό κατηγοριοποιούσε εσφαλμένα ανηλίκους ως ενήλικες περίπου στο 12% των περιπτώσεων, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει σε εκατομμύρια από τους περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες κάτω των 18 ετών κάθε εβδομάδα να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες συνομιλίες.

Η εταιρεία έχει επίσης δυσκολευτεί να άρει τους περιορισμούς στο ερωτικό περιεχόμενο, διατηρώντας παράλληλα απαγορεύσεις σε σενάρια όπως αυτά που περιλαμβάνουν μη συναινετική συμπεριφορά ή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Όταν τελικά κυκλοφορήσει το adult mode, η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει μόνο γραπτές συνομιλίες, περιορίζοντας τη δυνατότητα παραγωγής ερωτικών εικόνων, φωνής ή βίντεο.

Οι κίνδυνοι

Ακόμη και με αυτούς τους περιορισμούς, εργαζόμενοι της OpenAI έχουν εντοπίσει αρκετούς κινδύνους, όπως η καταναγκαστική χρήση, η υπερβολική συναισθηματική εξάρτηση από το chatbot, η τάση προς πιο ακραίο ή ταμπού περιεχόμενο και η υποκατάσταση των διαπροσωπικών και ρομαντικών σχέσεων εκτός διαδικτύου, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η Wall Street Journal.

Εκπρόσωπος της OpenAI περιέγραψε το σχέδιο ως δυνατότητα δημιουργίας συνομιλιών με ενήλικο περιεχόμενο σε μορφή κειμένου, τονίζοντας ότι πρόκειται περισσότερο για «άσεμνο» υλικό παρά για πορνογραφία. Πρόσθεσε ότι οι αλγόριθμοι πρόβλεψης ηλικίας της εταιρείας έχουν απόδοση παρόμοια με εκείνη του υπόλοιπου κλάδου, αλλά δεν θα είναι ποτέ απολύτως αλάνθαστοι.

Η OpenAI εκπαιδεύει επίσης τα μοντέλα της ώστε να μην ενθαρρύνουν αποκλειστικές σχέσεις με τους χρήστες και να τους υπενθυμίζουν την ανάγκη για σχέσεις στον πραγματικό κόσμο, ανέφερε η ίδια.

Η εταιρεία, η οποία έχει προσλάβει ειδικούς ψυχικής υγείας και έχει δημιουργήσει ομάδα για την ευημερία των νέων, υποστηρίζει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο παρακολούθησης των πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του adult mode, τόσο θετικών όσο και αρνητικών.

Τα σχέδια του Altman να προχωρήσει στην υλοποίηση του adult mode έρχονται σε μια δύσκολη περίοδο για την εταιρεία. Το τεχνολογικό της προβάδισμα έναντι ανταγωνιστών έχει μειωθεί, καθώς προσπαθεί να προσελκύσει χρήστες και χρηματοδότηση. Οι οικονομικές της απώλειες αυξάνονται, ενώ πολλαπλές αγωγές υποστηρίζουν ότι το ChatGPT συνέβαλε σε βλάβες για χρήστες και άλλους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Κόσμος
Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

inWellness
inTown
Stream science
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο