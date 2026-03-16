O Ρισόν Χολμς κατέβασε τις φωτογραφίες με τον Παναθηναϊκό και μετά άλλαξε γνώμη

Και από το πουθενά έχει προκύψει θέμα με τον Ρισόν Χολμς, στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός σέντερ βρέθηκε στο… μάτι του κυκλώνα μετά το ματς με την ΑΕΚ και αιτία ήταν η ανάρτηση του ίδιου, αλλά και της συζύγου του.

Ο Χολμς έκανε μια ανάρτηση με emoji που… κλαίνε από τα γέλια, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, στο ημίχρονο του ματς, ενώ τις σχολίασε και η σύζυγός του.

«Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll, και τους δώσαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά από αυτό καταλάβαμε ότι έπρεπε να παλέψουμε, γιατί η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα και έχουμε την ίδια βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αταμάν.

Και το σίριαλ συνεχίστηκε, με τον Αμερικανό να διαγράφει όλες τις φωτογραφίες του με τα πράσινα, από το Instagram και στη συνέχεια να τις ανεβάζει ξανά.

