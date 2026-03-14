Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ και «ανάσανε» βαθμολογικά ανεβαίνοντας στο 17-14, μετά από ένα ματς που κινδύνεψε να το χάσει.

Οι πράσινοι αν και έπαιξαν πολύ καλά στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ δυσκολεύτηκαν στο φινάλε για να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα με τον Σιλβέν Φρανσίσκο και τον Μόουζες Ράιτ να βάζουν δύσκολα στο τριφύλλι. Ειδικά, ο Αμερικανός σέντερ έκανε πολύ καλή εμφάνιση και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το όνομα του να είναι «κυκλωμένο» από αρκετές ομάδες της Euroleague ενόψει καλοκαιριού.

Η Μπαρτσελόνα είναι η πρώτη που έχει ήδη ασχοληθεί με την περίπτωση του, αφού ψάχνει βασικό σέντερ για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει κάνει διερευνητική επαφή με την πλευρά του παίκτη, όμως η… επίσκεψη του Ράιτ στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ με τη Ζαλγκίρις λέγεται ότι μπορεί να άλλαξε τα δεδομένα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Ράιτ είχε πολύ καλή επικοινωνία με την πλευρά του Παναθηναϊκού, ενώ πραγματοποίησε και πολύ καλή εμφάνιση, κάτι που άρεσε στους ανθρώπους των πράσινων, που έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι θα βγουν στην αγορά για σέντερ. Δεδομένα, ο Ράιτ θα είναι μια από τις περιπτώσεις που θα κοιτάξουν, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πριν από περίπου ένα μήνα, ο Ράιτ βρέθηκε στην Ελλάδα και παρακολούθησε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Από εκεί και πέρα, ο Ράιτ φέρεται να πήγε για καφέ στην παραλία του Αλίμου μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Μουσταφά Φαλ και τον σταρ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ, με τον οποίο έδωσαν αρκετές μάχες την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ και στο τριφύλλι φέρονται να θέλουν για τη νέα χρονιά να δημιουργήσουν δίδυμο ψηλών τον Γάλλο μαζί με τον Ράιτ.

Το κομβικό σημείο και ο… αστερίσκος ταυτόχρονα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα είναι αν ο Ράιτ καταφέρει και πάρει το κυπριακό διαβατήριο, αφού εφόσον γίνει αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει το παιχνίδι και θα γίνει ακόμη πιο «καυτός» ο Αμερικανός για τις ελληνικές ομάδες. Κάτι που θα ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες…