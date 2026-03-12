newspaper
Χαλκιδική: Στην εντατική εργαζόμενος στις Σκουριές – «Άμεσα μέτρα» ζητά η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων
Ελλάδα 12 Μαρτίου 2026, 12:23

Χαλκιδική: Στην εντατική εργαζόμενος στις Σκουριές – «Άμεσα μέτρα» ζητά η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων

Μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις τους στο υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Ενέργειας είναι επανειλημμένες, ωστόσο κανένα πρόσθετο μέτρο δεν έχει ληφθεί, τονίζει Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας

Σε σοβαρή κατάσταση στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική, νοσηλεύεται εργαζόμενος στα μεταλλεία Σκουριών, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Οι μεταλλωρύχοι καταγγέλλουν εξοντωτική εντατικοποίηση της εργασίας με διευρυμένα ωράρια

Για το νέο εργατικό ατύχημα στα μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής εξέδωσε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας (ΟΜΕ), απαιτώντας άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Όπως αναφέρει, μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις τους στο υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Ενέργειας είναι επανειλημμένες, ωστόσο κανένα πρόσθετο μέτρο δεν έχει ληφθεί.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ζητούν άμεση απόδοση ευθυνών, χωρίς προσπάθεια συγκάλυψης, και απάντηση στο γιατί δούλευαν πέντε εργάτες εκεί που επιχειρούσε βαρύ χωματοουργικό μηχάνημα και γιατί συνεχίζεται η εξοντωτική εντατικοποίηση της εργασίας με διευρυμένα ωράρια.

Η ανακοίνωση της ΟΜΕ για το εργατικό ατύχημα στη Χαλκιδική

«Απαιτούμε από την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, να κάνει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να καταγραφεί το ατύχημα και να επιβάλει την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για την προστασία της ζωής των εργαζόμενων.

»Η Ομοσπονδία μας έχει κάνει επανειλημμένα παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Ενέργειας που έχει την κύρια αρμοδιότητα, αλλά μέχρι τώρα κανένα μέτρο δεν λήφθηκε από τα αιτήματά μας, τα οποία για μια ακόμη φορά τα επαναλαμβάνουμε και απαιτούμε άμεσα:

• Να ληφθούν μέτρα Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας με έμφαση στην πρόληψη και στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών.
• Δημιουργία παραρτήματος της Επιθεώρησης Μεταλλείων σε κάθε Νομό που πραγματοποιείται μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα.
• Να ενισχυθούν και να στελεχωθούν τα τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων με το απαραίτητο προσωπικό, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή.
• Τακτικοί, ουσιαστικοί και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας, που να εστιάζουν στην εργοδοτική ευθύνη με έμφαση στην πρόληψη και την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών».

Μεταλλωρύχοι Κασσάνδρας: «Η εταιρεία είναι συνένοχη»

«Από την πλευρά του το Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπογείων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας, επισημαίνει: «Απαιτούμε να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες. Χωρίς προσπάθεια συγκάλυψης, να απαντηθούν καθαρά τα ερωτήματα:

• Γιατί δόθηκε εντολή να δουλεύουν πέντε εργάτες ακριβώς κάτω από σημείο όπου την ίδια ώρα επιχειρούσε βαρύ χωματουργικό μηχάνημα;
• Γιατί γίνεται επιτρεπτή για μήνες η εξοντωτική εντατικοποίηση της εργασίας στο κατασκευαστικό τμήμα με διευρυμένα ωράρια, δημιουργώντας όλες τις συνθήκες για την πρόκληση «ατυχημάτων»;

»Η Ελληνικός Χρυσός και οι εργολάβοι της οφείλουν να λογοδοτήσουν. Περιμένουμε την άμεση τιμωρία όσων έδωσαν αυτές τις εντολές, αλλιώς η εταιρεία είναι συνένοχη. Ο συνάδελφος που παλεύει στην Εντατική ανήκει σε εργολαβική εταιρεία. Αυτό για εμάς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.

»Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Δουλεύουμε στις ίδιες στοές, στις ίδιες μονάδες επεξεργασίας, στα ίδια εργοτάξια. Αναπνέουμε την ίδια σκόνη και κινδυνεύουμε από τις ίδιες πέτρες. Το θύμα θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από εμάς. Ο αγώνας για να γυρίζουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας αρτιμελείς είναι κοινός».

Κόσμος
Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος – Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά
Εφιάλτης 12.03.26

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος - Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά (βίντεο)

Μια μητέρα με το παιδί της που διέμεναν στην πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Άργος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους - Εκτεταμένες οι ζημιές στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Εντολή ΕΛ.ΑΣ 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Στα Ιωάννινα 12.03.26

Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου - Στο χειρουργείο το θύμα με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
Ενοίκια: Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου
Αναλυτικά 12.03.26

Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου για τα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Ε2 προκειμένου να μηδενίσουν για τρία χρόνια τον αναλογούντα φόρο

Σύνταξη
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος – Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά
Εφιάλτης 12.03.26

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος - Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά (βίντεο)

Μια μητέρα με το παιδί της που διέμεναν στην πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Άργος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους - Εκτεταμένες οι ζημιές στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κάνει λόγο για ημίμετρα και καταθέτει μέσω του Ινστιτούτου Τσίπρα εναλλακτική πρόταση για την ενέργεια

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»
Μονομαχία 12.03.26

Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, που διοργανώνει ο Σουηδός σούπερ σταρ του επι κοντώ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης
Πληροφορία παντού 12.03.26

Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Η ιδέα ότι η ανθρώπινη προσοχή μειώνεται δραματικά έχει γίνει σχεδόν κοινός τόπος. Όμως πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους και τις στατιστικές κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας στον κόσμο της οθόνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26 Upd: 12:44

Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
