Σε σοβαρή κατάσταση στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική, νοσηλεύεται εργαζόμενος στα μεταλλεία Σκουριών, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Οι μεταλλωρύχοι καταγγέλλουν εξοντωτική εντατικοποίηση της εργασίας με διευρυμένα ωράρια

Για το νέο εργατικό ατύχημα στα μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής εξέδωσε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας (ΟΜΕ), απαιτώντας άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Όπως αναφέρει, μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις τους στο υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Ενέργειας είναι επανειλημμένες, ωστόσο κανένα πρόσθετο μέτρο δεν έχει ληφθεί.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ζητούν άμεση απόδοση ευθυνών, χωρίς προσπάθεια συγκάλυψης, και απάντηση στο γιατί δούλευαν πέντε εργάτες εκεί που επιχειρούσε βαρύ χωματοουργικό μηχάνημα και γιατί συνεχίζεται η εξοντωτική εντατικοποίηση της εργασίας με διευρυμένα ωράρια.

Η ανακοίνωση της ΟΜΕ για το εργατικό ατύχημα στη Χαλκιδική

«Απαιτούμε από την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, να κάνει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να καταγραφεί το ατύχημα και να επιβάλει την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για την προστασία της ζωής των εργαζόμενων.

»Η Ομοσπονδία μας έχει κάνει επανειλημμένα παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Ενέργειας που έχει την κύρια αρμοδιότητα, αλλά μέχρι τώρα κανένα μέτρο δεν λήφθηκε από τα αιτήματά μας, τα οποία για μια ακόμη φορά τα επαναλαμβάνουμε και απαιτούμε άμεσα:

• Να ληφθούν μέτρα Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας με έμφαση στην πρόληψη και στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών.

• Δημιουργία παραρτήματος της Επιθεώρησης Μεταλλείων σε κάθε Νομό που πραγματοποιείται μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα.

• Να ενισχυθούν και να στελεχωθούν τα τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων με το απαραίτητο προσωπικό, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή.

• Τακτικοί, ουσιαστικοί και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας, που να εστιάζουν στην εργοδοτική ευθύνη με έμφαση στην πρόληψη και την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών».

Μεταλλωρύχοι Κασσάνδρας: «Η εταιρεία είναι συνένοχη»

«Από την πλευρά του το Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπογείων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας, επισημαίνει: «Απαιτούμε να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες. Χωρίς προσπάθεια συγκάλυψης, να απαντηθούν καθαρά τα ερωτήματα:

• Γιατί δόθηκε εντολή να δουλεύουν πέντε εργάτες ακριβώς κάτω από σημείο όπου την ίδια ώρα επιχειρούσε βαρύ χωματουργικό μηχάνημα;

• Γιατί γίνεται επιτρεπτή για μήνες η εξοντωτική εντατικοποίηση της εργασίας στο κατασκευαστικό τμήμα με διευρυμένα ωράρια, δημιουργώντας όλες τις συνθήκες για την πρόκληση «ατυχημάτων»;

»Η Ελληνικός Χρυσός και οι εργολάβοι της οφείλουν να λογοδοτήσουν. Περιμένουμε την άμεση τιμωρία όσων έδωσαν αυτές τις εντολές, αλλιώς η εταιρεία είναι συνένοχη. Ο συνάδελφος που παλεύει στην Εντατική ανήκει σε εργολαβική εταιρεία. Αυτό για εμάς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.

»Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Δουλεύουμε στις ίδιες στοές, στις ίδιες μονάδες επεξεργασίας, στα ίδια εργοτάξια. Αναπνέουμε την ίδια σκόνη και κινδυνεύουμε από τις ίδιες πέτρες. Το θύμα θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από εμάς. Ο αγώνας για να γυρίζουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας αρτιμελείς είναι κοινός».