Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., λίγη ώρα πριν από τη μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 19:00.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό «Σύνταγμα» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για την οποία έχουν απευθύνει κάλεσμα αριστερέρς οργανώσεις και συλλογικότητες, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό «Σύνταγμα» χωρίς να πραγματοποιούν στάση
«Κάτω τα χέρια από τον λαό του Ιράν! Απεμπλοκή της χώρας μας απ’ τον πόλεμο!» είναι μερικά από τα συνθήματα που θα ακουστούν στη διάρκεια της διαδήλωσης.
Με τη διαδήλωση αυτή, που αποτελεί πρώτο βήμα ενός ευρύτερου αντιπολεμικού συντονισμού, λαός και νεολαία θα εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την εμπλοκή της χώρας μας με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο.
Για τη διοργάνωση της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη οργανώσεων και συλλογικοτήτων στις 6 Μαρτίου. Σε αυτήν συμμετείχαν οι παρακάτω δυνάμεις: Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο, Αντιπολεμική Επιτροπή «Διεθνιστικά Βαλκάνια-Μεσόγειος», Διαρκής Αγώνας, Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζομένων, Ενωτική Πρωτοβουλία ΜΕΡΑ-25 – Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, ΚΕΜΑ, ΚΚΕ(μ-λ), Κόκκινο Νήμα, Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Λαϊκή Δράση, Μετάβαση – Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική, Μέτωπο Λαϊκού Αγώνα «Ηλέκτρα Αποστόλου», March to Gaza Greece, Συμμαχία «Σταματήστε τον πόλεμο».
